Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft uitgelegd waarom ze geen extra pitstop hebben gemaakt met George Russell. De Brit zag hoe zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli dat wél deed, en daarom de race kon winnen. Volgens Wolff was dit echter niet mogelijk, en hij is vooral heel erg blij voor Antonelli.

Het team van Mercedes kende een sterke dag op het circuit van Monza. Russell pakte al vroeg de leiding, terwijl Antonelli na een motorwissel vanuit het achterveld moest starten. Antonelli vocht zich knap naar voren, en reed al snel vlak achter Russell. Toen er halverwege de race een Virtual Safety Car-fase kwam, koos Mercedes voor een pitstop voor Antonelli, terwijl Max Verstappen hetzelfde deed. Russell bleef buiten, en werd in de slotfase ingehaald door Antonelli.

'Een geweldige race'

Na de zege van Antonelli barstte er een soort volksfeest los op de tribunes. Ook bij het team van Mercedes waren ze trots, en teambaas Toto Wolff sprak zich uit voor de camera van Sky Sports: "Ongelooflijk. Kimi reed de hele race zo enorm gecontroleerd. Hij bleef zich focussen, nam geen risico's aan het begin van de race met de herstarts en zette toen één voor één zijn inhaalacties in. Een geweldige race."

'Niemand kon Kimi tegenhouden'

De bijzondere omstandigheden, met de rode vlag en de VSC, hielpen Antonelli: "De tweestopstrategie was de beste optie, maar we dachten niet dat het mogelijk was, dus het pakte goed voor hem uit. Maar vandaag was er eigenlijk niets dat hem kon tegenhouden. George moest met versleten gereedschap vechten aan het einde van de race, en ik ben heel erg blij met dit 1-2tje."

Was er nog iets mogelijk bij Russell?

De vraag is waarom Mercedes besloot Russell zolang buiten te houden. Volgens Wolff was een extra pitstop bij Russell niet mogelijk, en hadden ze geen andere opties: "Nee. George reed op de harde banden en we moesten wel gaan voor een eenstopper, dus er was geen kans."