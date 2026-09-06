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Wolff stelt dat Mercedes geen andere opties had voor Russell

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Wolff stelt dat Mercedes geen andere opties had voor Russell

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft uitgelegd waarom ze geen extra pitstop hebben gemaakt met George Russell. De Brit zag hoe zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli dat wél deed, en daarom de race kon winnen. Volgens Wolff was dit echter niet mogelijk, en hij is vooral heel erg blij voor Antonelli.

Het team van Mercedes kende een sterke dag op het circuit van Monza. Russell pakte al vroeg de leiding, terwijl Antonelli na een motorwissel vanuit het achterveld moest starten. Antonelli vocht zich knap naar voren, en reed al snel vlak achter Russell. Toen er halverwege de race een Virtual Safety Car-fase kwam, koos Mercedes voor een pitstop voor Antonelli, terwijl Max Verstappen hetzelfde deed. Russell bleef buiten, en werd in de slotfase ingehaald door Antonelli. 

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'Een geweldige race'

Na de zege van Antonelli barstte er een soort volksfeest los op de tribunes. Ook bij het team van Mercedes waren ze trots, en teambaas Toto Wolff sprak zich uit voor de camera van Sky Sports: "Ongelooflijk. Kimi reed de hele race zo enorm gecontroleerd. Hij bleef zich focussen, nam geen risico's aan het begin van de race met de herstarts en zette toen één voor één zijn inhaalacties in. Een geweldige race."

'Niemand kon Kimi tegenhouden'

De bijzondere omstandigheden, met de rode vlag en de VSC, hielpen Antonelli: "De tweestopstrategie was de beste optie, maar we dachten niet dat het mogelijk was, dus het pakte goed voor hem uit. Maar vandaag was er eigenlijk niets dat hem kon tegenhouden. George moest met versleten gereedschap vechten aan het einde van de race, en ik ben heel erg blij met dit 1-2tje."

Was er nog iets mogelijk bij Russell?

De vraag is waarom Mercedes besloot Russell zolang buiten te houden. Volgens Wolff was een extra pitstop bij Russell niet mogelijk, en hadden ze geen andere opties: "Nee. George reed op de harde banden en we moesten wel gaan voor een eenstopper, dus er was geen kans."

NicoS

Posts: 21.193

Ik lees nergens waarom ze geen opties hadden bij Russell……

  • 4
  • 6 sep 2026 - 20:12
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (9)

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  • NicoS

    Posts: 21.191

    Ik lees nergens waarom ze geen opties hadden bij Russell……

    • + 4
    • 6 sep 2026 - 20:12
    • Snelrondje

      Posts: 9.154

      Vooral de motivatie waarom ze geen opties voor George hadden, is interessant.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 20:24
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.186

      Russell kreeg een waardeloze strategie. Daar hoor je niemand over

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 21:00
    • Larry Perkins

      Posts: 67.648

      Dat lees je niet omdat Wolff zei: "Nee. George reed op de harde banden en we moesten wel gaan voor een eenstopper, dus er was geen kans." En vervolgens liep hij met een vriendelijke glimlach weg...

      Zie de link naar het interview hieronder.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 21:01
  • Larry Perkins

    Posts: 67.648

    Toto Wolff, Kimi Antonelli & George Russell Post Race Interview |2026 Italian Grand Prix
    (9,25 minuten)

    urlr.me/tm8Fa5

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 20:52
  • monzaron

    Posts: 1.160

    Ze hebben Russel tijdens de virtual safety moment laten ‘verdrinken’ met z’n oude banden. Dacht dat ie zei in de cooldown room, dat hij het niet wist, (dus niet binnengehaald werd.)

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 21:04
    • skibeest

      Posts: 2.159

      Antonelli had nog twee setjes medium en was gestart op hard. Met de eerste wissel dus voldaan aan reglement. Russel moest naar hard en had daarna geen keuze meer. Overigens, was het andersom geweest dan had Antonelli wel de zege binnengebracht Russel deed gewoon het maximale voor een tweede rijder

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 21:23
    • Need5Speed

      Posts: 4.446

      Russell had het setje mediums waarop hij gestart was weer kunnen krijgen net als Lawson, en die heeft zelfs maar 9 rondjes op de harde band gereden.
      Alleen dacht Mercedes waarschijnlijk dat die dan niet snel genoeg meer zou zijn om de pitstoptijd terug te winnen ten opzichte van de harde band.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 21:50
  • hupholland

    Posts: 10.209

    Russell komt 2 ronden tekort, anders wint ie m met de afwijkende strategie. Met gelijke strategie had ie denk ik minder kans gehad als je ziet hoe snel Kimi er in deel 1 van de race naartoe reed.
    Overigens, Kimi ook lang niet foutloos. Ik heb net pas de hele race gezien, met de herstart in ronde 4 hoefde hij 'nog maar vanaf P12 te komen natuurljk. Wel opmerkelijk dat hij zo snel naar de kop rijdt en dan toch nog de hele wedstrijd nodig heeft om met Russell af te rekenen. Dit was weer het Mercedes van eerder dit seizoen dat in racemode gewoon dominant is. En inhalen was voor de verandering een fluitje van een cent, da s ook wel eens ander geweest op Monza. Meer dan 100 inhaalactie's vandaag? Antonelli kan nu de titel echt ruiken, de pace is er nog steeds en het gat groeit weer.

    • + 3
    • 6 sep 2026 - 21:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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