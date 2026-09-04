Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft bevestigd dat er vanaf volgend jaar meer sprintraces op de kalender staan. Domenicali is enthousiast over het plan, en heeft er ook geen probleem mee dat de Grands Prix korter worden. Domenicali denkt dat dit een jongere generatie fans kan enthousiasmeren.

Sinds 2021 worden er sprintraces afgewerkt in de Formule 1, en het format is in de afgelopen jaren flink gewijzigd. Bij het huidige format wordt er een sprint kwalificatie afgewerkt op vrijdag, waardoor elke dag van het raceweekend waarde heeft. In totaal worden er zes sprintraces per seizoen afgewerkt, maar er gaan veel verhalen rond over een uitbreiding van dit aantal. Niet iedereen is daar enthousiast over, want fans vrezen voor een MotoGP-format waarbij er elk raceweekend een sprintrace wordt verreden.

Wat gaat er veranderen?

Domenicali maakt zich hier allemaal wat minder zorgen over. De CEO van de Formule 1 is zeer tevreden met de sprintraces, en hij bevestigt in gesprek met AutoRacer dat er volgend jaar zal worden gesprint op het circuit van Monza. Hij bevestigt ook dat er meer sprints op de kalender zullen staan: "Het zal niet hetzelfde zijn als in de MotoGP, dat kan ik je wel verzekeren. Het zal gaan om minder dan de helft van de races."

Kortere races

Volgens Domenicali is dat goed nieuws, en hij vindt het ook prima dat de Grands Prix volgend jaar korter zullen zijn. Hij ziet geen beren op de weg: "Voor zover ik het begrijp, gaat het om twee of drie rondjes, dus ik denk niet dat het een probleem is. Als het om een groter aantal ronden zou gaan, zou het worden besproken, maar in die zin baart het me geen zorgen."

'Ik ben ook een beetje een dinosaurus'

Domenicali stelt dat deze ontwikkelingen aansluiten bij de wensen van de nieuwe generatie fans, die zich minder lang kunnen concentreren. "Jongeren waarderen tegenwoordig steeds meer het concept van een raceweekend met een kwalificatie op vrijdag, in plaats van vrije trainingen waar ze geen interesse in hebben." Toch geeft Domenicali toe dat hij eerst ook twijfels had aan het sprintformat: "Ik ben misschien wel de eerste, ik ben een beetje een F1-dinosaurus, die zijn twijfels had."

Hij ging toch overstag, want de cijfers waren positief: "Uiteindelijk spreken de gegevens je niet tegen. Dat wil zeggen dat de organisatoren, de media en de fans, echt de overgrote meerderheid, het hebben omarmd als een dynamische sport die interessante resultaten oplevert."