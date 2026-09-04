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Domenicali bevestigt grote veranderingen aan F1-weekend

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Domenicali bevestigt grote veranderingen aan F1-weekend

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft bevestigd dat er vanaf volgend jaar meer sprintraces op de kalender staan. Domenicali is enthousiast over het plan, en heeft er ook geen probleem mee dat de Grands Prix korter worden. Domenicali denkt dat dit een jongere generatie fans kan enthousiasmeren.

Sinds 2021 worden er sprintraces afgewerkt in de Formule 1, en het format is in de afgelopen jaren flink gewijzigd. Bij het huidige format wordt er een sprint kwalificatie afgewerkt op vrijdag, waardoor elke dag van het raceweekend waarde heeft. In totaal worden er zes sprintraces per seizoen afgewerkt, maar er gaan veel verhalen rond over een uitbreiding van dit aantal. Niet iedereen is daar enthousiast over, want fans vrezen voor een MotoGP-format waarbij er elk raceweekend een sprintrace wordt verreden.

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Wat gaat er veranderen?

Domenicali maakt zich hier allemaal wat minder zorgen over. De CEO van de Formule 1 is zeer tevreden met de sprintraces, en hij bevestigt in gesprek met AutoRacer dat er volgend jaar zal worden gesprint op het circuit van Monza. Hij bevestigt ook dat er meer sprints op de kalender zullen staan: "Het zal niet hetzelfde zijn als in de MotoGP, dat kan ik je wel verzekeren. Het zal gaan om minder dan de helft van de races."

Kortere races

Volgens Domenicali is dat goed nieuws, en hij vindt het ook prima dat de Grands Prix volgend jaar korter zullen zijn. Hij ziet geen beren op de weg: "Voor zover ik het begrijp, gaat het om twee of drie rondjes, dus ik denk niet dat het een probleem is. Als het om een groter aantal ronden zou gaan, zou het worden besproken, maar in die zin baart het me geen zorgen."

'Ik ben ook een beetje een dinosaurus'

Domenicali stelt dat deze ontwikkelingen aansluiten bij de wensen van de nieuwe generatie fans, die zich minder lang kunnen concentreren. "Jongeren waarderen tegenwoordig steeds meer het concept van een raceweekend met een kwalificatie op vrijdag, in plaats van vrije trainingen waar ze geen interesse in hebben." Toch geeft Domenicali toe dat hij eerst ook twijfels had aan het sprintformat: "Ik ben misschien wel de eerste, ik ben een beetje een F1-dinosaurus, die zijn twijfels had."

Hij ging toch overstag, want de cijfers waren positief: "Uiteindelijk spreken de gegevens je niet tegen. Dat wil zeggen dat de organisatoren, de media en de fans, echt de overgrote meerderheid, het hebben omarmd als een dynamische sport die interessante resultaten oplevert."

Pietje Bell

Posts: 36.563

[i]"Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft bevestigd dat er vanaf volgend jaar
[b]meer sprintraces[/b] op de kalender staan. Domenicali is enthousiast over het plan,
en heeft er ook geen probleem mee dat [b]de Grands Prix korter worden.[/b]
Domenicali denkt dat dit een jongere generatie fans k... [Lees verder]

  • 7
  • 4 sep 2026 - 10:15
F1 Nieuws Stefano Domenicali GP Italië 2026

Reacties (8)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.563

    "Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft bevestigd dat er vanaf volgend jaar
    meer sprintraces op de kalender staan. Domenicali is enthousiast over het plan,
    en heeft er ook geen probleem mee dat de Grands Prix korter worden.
    Domenicali denkt dat dit een jongere generatie fans kan enthousiasmeren."
    "Jongeren waarderen tegenwoordig steeds meer het concept van een raceweekend
    met een kwalificatie op vrijdag, in plaats van vrije trainingen waar ze geen interesse
    in hebben."

    Domenicali: 🥴🤢🤮

    • + 7
    • 4 sep 2026 - 10:15
    • RonHymer

      Posts: 338

      De man brengt niks goeds. Alles voor de centen n

      • + 2
      • 4 sep 2026 - 11:44
  • Bongol

    Posts: 14

    Prachtig gewoon realiseren

    • + 1
    • 4 sep 2026 - 10:16
  • 919

    Posts: 4.453

    👎

    F1TV opgezegd.

    • + 2
    • 4 sep 2026 - 10:19
  • NicoS

    Posts: 21.177

    Sprintraces….. negen van de tien zijn nog saaier dan een tien kilometer schaatswedstrijd..
    De nieuwe generatie zal er ook net zo snel weer op uitgekeken zijn….

    • + 2
    • 4 sep 2026 - 11:16
  • AUDI_F1

    Posts: 4.040

    De teams zijn er zeker ook niet blij mee. Er zijn steeds minder mogelijkheden om te testen. Of gaan ze de enige vrije training met een half uur verlengen?

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 12:40
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.253

    Wat een parasiet die Domenicale. Compleet maling aan de oude fans maar dat mag geen verrassing meer zijn. Alles voor de centen en de nieuwe aanwas van kijkers.

    • + 1
    • 4 sep 2026 - 13:15

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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