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Red Bull wil problemen van Verstappen oplossen

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Red Bull wil problemen van Verstappen oplossen

Red Bull-teambaas Laurent Mekies kijkt met een positief gevoel terug op de Italiaanse Grand Prix. Op het circuit van Monza kwam Max Verstappen als derde over de streep, al klaagde hij het hele weekend over ingrijpende problemen met zijn auto. Mekies is het daarmee eens, en stelt dat ze hard werken aan een oplossing.

Het team van Red Bull Racing leek in Monza tegen een flinke achterstand aan te kijken. Het plannetje om met Liam Lawson een tow te geven aan Verstappen in de kwalificatie mislukte, en de viervoudig wereldkampioen klaagde zelf steen en been over problemen met de achteras van zijn auto. In de race wist Verstappen zich te mengen in de strijd om de zege, maar hij kon de Mercedessen uiteindelijk niet bijhouden. Met de derde plaats was men bij Red Bull echter dik tevreden.

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Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies kon na afloop weer lachen, en sprak zich uit bij De Telegraaf: "Een verdiend podium voor Max en het hele team. Mercedes was gewoon iets te snel voor ons, maar we waren sterk genoeg om Ferrari en McLaren op eigen kracht te verslaan. Het was waarschijnlijk onze beste racepace, als je het vergelijkt met de voorgaande races, en een stap in de goede richting."

Wat gaat Red Bull doen?

Mekies kan de kritiek van Verstappen goed begrijpen, en stelt dat ze de problemen zo snel mogelijk moeten oplossen: "We zullen pas tevreden zijn als we die ultieme snelheid hebben gevonden. Het is duidelijk dat we nog een aantal uitdagingen moeten overwinnen, en zodra we die volledig begrijpen en oplossen, kan dat ons mogelijk meer performance opleveren."

'Max was ongelooflijk'

Red Bull moet nu vooral hopen op kunststukjes van Verstappen, die weer leverde op Monza: "Max was ongelooflijk op de baan. Hij maakte meerdere zeer spectaculaire inhaalacties en verdedigende acties, en koos voor een agressieve strategie die ons naar het podium heeft gebracht. We nemen de verbeterde snelheid en de vele lessen uit Monza mee en kijken uit naar de race van volgende week op het volledig nieuwe circuit van Madrid."

F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • F1jos

    Posts: 5.571

    Je kunt de problemen toeschrijven aan pa Pierre Wache.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 10:16

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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