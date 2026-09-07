Red Bull-teambaas Laurent Mekies kijkt met een positief gevoel terug op de Italiaanse Grand Prix. Op het circuit van Monza kwam Max Verstappen als derde over de streep, al klaagde hij het hele weekend over ingrijpende problemen met zijn auto. Mekies is het daarmee eens, en stelt dat ze hard werken aan een oplossing.

Het team van Red Bull Racing leek in Monza tegen een flinke achterstand aan te kijken. Het plannetje om met Liam Lawson een tow te geven aan Verstappen in de kwalificatie mislukte, en de viervoudig wereldkampioen klaagde zelf steen en been over problemen met de achteras van zijn auto. In de race wist Verstappen zich te mengen in de strijd om de zege, maar hij kon de Mercedessen uiteindelijk niet bijhouden. Met de derde plaats was men bij Red Bull echter dik tevreden.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies kon na afloop weer lachen, en sprak zich uit bij De Telegraaf: "Een verdiend podium voor Max en het hele team. Mercedes was gewoon iets te snel voor ons, maar we waren sterk genoeg om Ferrari en McLaren op eigen kracht te verslaan. Het was waarschijnlijk onze beste racepace, als je het vergelijkt met de voorgaande races, en een stap in de goede richting."

Wat gaat Red Bull doen?

Mekies kan de kritiek van Verstappen goed begrijpen, en stelt dat ze de problemen zo snel mogelijk moeten oplossen: "We zullen pas tevreden zijn als we die ultieme snelheid hebben gevonden. Het is duidelijk dat we nog een aantal uitdagingen moeten overwinnen, en zodra we die volledig begrijpen en oplossen, kan dat ons mogelijk meer performance opleveren."

'Max was ongelooflijk'

Red Bull moet nu vooral hopen op kunststukjes van Verstappen, die weer leverde op Monza: "Max was ongelooflijk op de baan. Hij maakte meerdere zeer spectaculaire inhaalacties en verdedigende acties, en koos voor een agressieve strategie die ons naar het podium heeft gebracht. We nemen de verbeterde snelheid en de vele lessen uit Monza mee en kijken uit naar de race van volgende week op het volledig nieuwe circuit van Madrid."