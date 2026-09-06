George Russell is massaal uitgefloten na afloop van de Italiaanse Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur kwam vlak achter zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli als tweede over de streep, maar is niet bepaald populair bij de Tifosi. Het leverde hem een striemend fluitconcert op.

Russell deed er vandaag alles aan om de Italiaanse Grand Prix op zijn naam te schrijven. Hij startte de race vanaf de tweede plaats, en wist zich vrij snel naar de leiding van de race te vechten. Zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli moest door een motorwissel de race vanuit het achterveld starten, maar hij vocht zich op ijzersterke wijze door het veld heen. Binnen de kortste keren vocht hij zich naar de podiumplaatsen, en reed hij vlak achter Russell.

Striemend fluitconcert

Antonelli maakte een extra pitstop, en haalde Russell uiteindelijk in. Het zorgde voor een vreugde-explosie op de tribunes, en Antonelli werd hard toegejuicht. Toen de coureurs op het podium verschenen, werd duidelijk wie er wel en wie er niét populair zijn bij de Italiaanse fans.

Toen nummer drie Max Verstappen op het podium verscheen, klonk er gejuich en geklap vanaf het rechte stuk dat vol stond met fanatieke Italiaanse fans. Enkele tellen later was het de beurt aan Russell, maar die kreeg een heel andere behandeling. Op televisie werd het geluid een beetje weggedraaid, maar op beelden die zijn gemaakt vanuit de pits, is goed te horen hoe de fans begonnen te fluiten zodra Russell in beeld kwam. Terwijl hij het podium opliep, was er zeer hard gefluit en boegeroep te horen.

Oorverdovend gejuich

De herrie veranderde pas in gejuich op het moment dat Antonelli's naam werd omgeroepen. Toen de thuisheld het podium betrad, klonk er een hard gejuich en werd zijn naam gescandeerd. Na de podiumceremonie bleven Antonelli en Mercedes-vertegenwoordiger Simone Resta nog even op het podium hangen. Russell verdween al snel na de podiumceremonie.