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Antonelli-fans fluiten Russell massaal uit bij het podium

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Antonelli-fans fluiten Russell massaal uit bij het podium

George Russell is massaal uitgefloten na afloop van de Italiaanse Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur kwam vlak achter zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli als tweede over de streep, maar is niet bepaald populair bij de Tifosi. Het leverde hem een striemend fluitconcert op.

Russell deed er vandaag alles aan om de Italiaanse Grand Prix op zijn naam te schrijven. Hij startte de race vanaf de tweede plaats, en wist zich vrij snel naar de leiding van de race te vechten. Zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli moest door een motorwissel de race vanuit het achterveld starten, maar hij vocht zich op ijzersterke wijze door het veld heen. Binnen de kortste keren vocht hij zich naar de podiumplaatsen, en reed hij vlak achter Russell.

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Striemend fluitconcert

Antonelli maakte een extra pitstop, en haalde Russell uiteindelijk in. Het zorgde voor een vreugde-explosie op de tribunes, en Antonelli werd hard toegejuicht. Toen de coureurs op het podium verschenen, werd duidelijk wie er wel en wie er niét populair zijn bij de Italiaanse fans.

Toen nummer drie Max Verstappen op het podium verscheen, klonk er gejuich en geklap vanaf het rechte stuk dat vol stond met fanatieke Italiaanse fans. Enkele tellen later was het de beurt aan Russell, maar die kreeg een heel andere behandeling. Op televisie werd het geluid een beetje weggedraaid, maar op beelden die zijn gemaakt vanuit de pits, is goed te horen hoe de fans begonnen te fluiten zodra Russell in beeld kwam. Terwijl hij het podium opliep, was er zeer hard gefluit en boegeroep te horen.

Oorverdovend gejuich

De herrie veranderde pas in gejuich op het moment dat Antonelli's naam werd omgeroepen. Toen de thuisheld het podium betrad, klonk er een hard gejuich en werd zijn naam gescandeerd. Na de podiumceremonie bleven Antonelli en Mercedes-vertegenwoordiger Simone Resta nog even op het podium hangen. Russell verdween al snel na de podiumceremonie.

nr 76

Posts: 7.590

Uitfluiten is nooit terecht. Ik vind Russell een draak van een vent, maar ik neem aan dat we allemaal autosportliefhebbers zijn, en geen hooligans.

  • 25
  • 6 sep 2026 - 19:55
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Italië 2026

Reacties (21)

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  • Rimmer

    Posts: 13.472

    En terecht. De clown krijgt dit seizoen de rekening gepresenteerd van jarenlang janken en de etterbak uithangen. Laat maar ff lekker de pijn doormaken, moeten we allemaal dit leven. Word je een beter mens van als je de lessen wil leren .

    • + 24
    • 6 sep 2026 - 19:08
    • Skimi

      Posts: 1.139

      Zo pijnlijk, de nr 2 van de GP2 heeft hem (de nr1) voorbij gestreefd door eerder WK te worden. Na jaren ploeteren bij Williams mocht hij eindelijk bij Mercedes plaatsnemen dat bij toeval een hondenhok bleek. Hamilton kon hij hebben dus de weg lag vrij voor een WK titel... Dat joch kon hij ook wel hebben...

      • + 10
      • 6 sep 2026 - 19:26
    • nr 76

      Posts: 7.590

      Uitfluiten is nooit terecht. Ik vind Russell een draak van een vent, maar ik neem aan dat we allemaal autosportliefhebbers zijn, en geen hooligans.

      • + 25
      • 6 sep 2026 - 19:55
    • Erwinnaar

      Posts: 5.844

      Ja vind je dat terecht ja?

      Ik vind van niet en wel hierom, deze gasten steken hun nek uit, jagen op succes en vaak ten koste van alles, inclusief hun LEVEN. Dat hij volgens de media (die een dikke vinger in de pap heeft) een zogenaamde jankerd is moet zeker nog blijken.

      Elke coureur zal een jankerd zijn als de media maar gaat framen. Dat is wat aan de hand is hier.

      Voor mij een no go dat uitfluiten etc. en sowieso niet voor deze gasten in geheel. Zij maken de sport en wat de FOM er van maakt....dat is het knelpunt wat mij betreft.

      • + 10
      • 6 sep 2026 - 20:20
    • Snelrondje

      Posts: 9.154

      Ben geen George fan maar vind wel dat we het sportief moeten houden. Uitfluiten en uitjouwen hoort niet in de F1. Eigenlijk nergens in de sport.

      • + 11
      • 6 sep 2026 - 20:28
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.600

      "En terecht" zegt onze Rimmert. Het is natuurlijk gewoon van een bedenkelijk laag niveau als je als autosport fan meent iemand te moeten uitfluiten, uberhaupt eigenlijk. Het leuke is, het zegt geen fluit over degene welke wordt uitgefloten. Het zegt alles over de uitfluiters, incluis degene welke het goedkeuren.

      • + 5
      • 6 sep 2026 - 21:26
    • Larry Perkins

      Posts: 67.648

      Wat @nr 76 zegt: Dat zijn geen autosportliefhebbers!

      • + 3
      • 6 sep 2026 - 21:48
    • Housmans

      Posts: 581

      "Elke coureur zal een jankerd zijn als de media maar gaat framen. Dat is wat aan de hand is hier."

      Oww natuurlijk, het is de schuld van de media!🤭

      https://youtu.be/qs333MgOeHk?si=QvCUOJhF3lNyQXc0

      Nou ben ik niet zo van het uitfluiten en boo-en, maar ik snap wel dat menig persoon die F1 volgt wat moeite heeft met 'Osama Bin Russell'!

      "Voor mij een no go dat uitfluiten etc. en sowieso niet voor deze gasten in geheel."

      Prima!
      Voor mij is het ook een no go om een hele groep fans weg te zetten als 'dronken mafkezen' vanwege een aanname dat ze Laurens van Hoepen niet zouden kennen.
      Maar dat vind je dan zelf we; weer okay blijkbaar, en dat zelfs zonder 'media framing'!

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 00:18
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.511

      Waar slaat dit nou weer op.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 01:17
  • TylaHunter

    Posts: 10.904

    Altijd weer die onbezonnen nederlanders die dit doen...

    Hoort het, nee. Blijft het gebeuren absoluut. Heb de Rossi Marquez bonje live moeten ervaren als neutrale kijker. Geloof me, daar was vandaag niks bij.

    • + 4
    • 6 sep 2026 - 19:08
  • AUDI_F1

    Posts: 4.050

    Oh nee he, en het heeft het al zo moeilijk. Dacht op zijn sloffen wereldkampioen te worden. I Love this car, I love this Engine. Maar nu? De deksel op zijn neus.

    • + 9
    • 6 sep 2026 - 19:22
  • Di Stefano

    Posts: 406

    Of je hem nu mag of niet, het hoort gewoon niet

    • + 16
    • 6 sep 2026 - 19:25
    • nr 76

      Posts: 7.590

      Eens

      • + 8
      • 6 sep 2026 - 19:55
    • Pietje Bell

      Posts: 36.609

      Het hoort zeker niet, maar ik kijk er niet van op. Het waren dezelfde lui
      die een paar jaar geleden Max uitfloten en zongen dat zijn moeder
      een "whore" was. Niemand die ingreep.

      • + 3
      • 6 sep 2026 - 20:38
    • Joeppp

      Posts: 8.794

      Ik sta er dubbel in: van mij mag je bloedfanatiek zijn en tijdens een wedstrijd van iemand houden of haten. Maar daarna moet iedereen weer normaal doen en normaal met elkaar omgaan. Zo’n podium hoort nog wel bij de wedstrijd want er wordt ook geklapt en gejuicht maar als alles is ingeklapt en opgeruimd is zijn de wekelijkse spel en spelen voor de normale man over waar die zich even lekker emotioneel heeft kunnen laten gaan.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 21:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.104

    Nou, dat valt me toch ietwat tegen van de tifosi hoor.
    Nou ja, geeft niets..... vriend blijft mijn vriend....wat er ook gebeurt.

    • + 2
    • 6 sep 2026 - 19:25
    • nr 76

      Posts: 7.590

      Jij hebt toch ook weleens naar hem gefloten?

      • + 3
      • 6 sep 2026 - 19:56
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.104

      🎶😗🎵🎶🎵😙🎼🎵🎶😗

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 23:04
  • Erwinnaar

    Posts: 5.844

    Natuurlijk schandalig en voor mij niet passend bij het f1 publiek.

    • + 5
    • 6 sep 2026 - 19:30
  • schwantz34

    Posts: 42.802

    Om het uitfluiten van Russell door de Tifosi wat beter te begrijpen heb ik het wereldberoemde Italiaanse gezegde "what goes around comes around" net ff door de vertaalmachine getrokken.


    En daar rolde de volgende vertaling uit "eens een matennaaier altijd een matennaaier!"

    • + 8
    • 6 sep 2026 - 19:54
  • snailer

    Posts: 34.677

    Best misselijk om boe te roepen naar een rijder die mede voor de show moet zorgen. Maar iemand die amper wint in de beste auto is meestal niet de rijder die uitgefloten wordt.

    Misselijk en vreemd wat mij betreft. Alle rijders, ook Russell, moeten applaus ontvangen. Of als je dan toch niet wil klappen... Zwijg dan gewoon.

    • + 4
    • 6 sep 2026 - 20:33

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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