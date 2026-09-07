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Antonelli houdt nog altijd rekening met Verstappen: "Het kan zo veranderen"

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Antonelli houdt nog altijd rekening met Verstappen: "Het kan zo veranderen"

Andrea Kimi Antonelli heeft zondag een droomweekend bekroond met een overwinning in de Grand Prix van Italië. De Mercedes-coureur was op Monza de snelste en pakte daarmee een bijzonder belangrijke zege voor eigen publiek. Antonelli lijkt zich steeds nadrukkelijker te mengen in de strijd om de wereldtitel.

Toch weigert de pas 20-jarige Italiaan om al te ver vooruit te kijken. Antonelli weet dat de krachtsverhoudingen in de Formule 1 snel kunnen veranderen. Ondanks zijn indrukwekkende vorm wil hij daarom vooral race voor race bekijken wat er mogelijk is.

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"Het is absoluut een heel sterk jaar tot nu toe, maar er zijn nog veel races te gaan. Er kan nog van alles gebeuren. We hebben gezien hoe snel de verhoudingen kunnen veranderen", vertelt Antonelli na zijn overwinning. "Ik wil daarom blijven doen wat ik al vaker heb gezegd: race voor race bekijken, me focussen op de dingen die ik zelf kan controleren en iedere kans maximaal benutten."

Dat bleek op Monza de perfecte aanpak. Mercedes beschikte dit weekend over de snelste auto en Antonelli wist die snelheid optimaal te benutten. De Italiaan beseft echter dat dat geen garantie is voor de komende races. "Dit weekend waren wij het snelst, maar op een ander circuit kan McLaren ineens de snelste zijn. Ferrari kan er weer bovenop zitten of misschien staat Red Bull met Max Verstappen er wel. Daarom is het zo belangrijk om iedere kans te pakken."

'George is in geweldige vorm'

Antonelli kijkt ondertussen ook nadrukkelijk naar zijn eigen teamgenoot George Russell. De Brit verkeert eveneens in uitstekende vorm en zal volgens de Italiaan een belangrijke concurrent blijven in het verdere verloop van het seizoen. Antonelli weet dan ook dat hij zich geen verslapping kan veroorloven.

"George is momenteel ook in geweldige vorm, dus ik moet zelf een stap extra zetten", stelt Antonelli. De Italiaan wil zich vooral blijven verbeteren en niet te veel bezig zijn met de stand in het kampioenschap. "Ik moet gewoon gefocust blijven, iedere race maximaal presteren en de kansen benutten wanneer ze zich voordoen."

Met zijn overwinning op Monza heeft Antonelli in ieder geval opnieuw een belangrijke slag geslagen. De Italiaan won eerder dit seizoen al in Monaco en voegt daar nu een emotionele thuiszege aan toe. De grote prijs waar Antonelli op doelt, de wereldtitel, ligt daarmee steeds nadrukkelijker binnen zijn bereik, al weigert de Mercedes-coureur zichzelf nu al als titelfavoriet te bestempelen.

snailer

Posts: 34.681

Norris is weer even WDC kandidaat af. Net als Hamilton. Dus het gaat nu alleen over Mercedes.

  • 2
  • 7 sep 2026 - 08:32
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (7)

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  • Sander

    Posts: 1.974

    Even off topic: ik zie geen enkele berichtgeving over bijvoorbeeld McLaren. Hebben die niet meegedaan of zo?

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 08:08
    • Schumi86

      Posts: 662

      Die waren met elkaar bezig.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 08:19
    • snailer

      Posts: 34.681

      Norris is weer even WDC kandidaat af. Net als Hamilton. Dus het gaat nu alleen over Mercedes.

      • + 2
      • 7 sep 2026 - 08:32
  • shakedown

    Posts: 1.982

    Het is dudielijk idd. Op de Mercedes in race trim staat geen maat. En Antonelli is gewoon beter dan Russell. Er is geen enkel team wat ook maar in de buurt kan komen.

    Elke vorm van "owh ik houd rekening met" is bullsh1t. Mercedes kan gewoon rustig het seizoen uitrijden. De ontwikkeling bij alle teams stopt na dit weekeinde. Er zullen nog wat kleine circuits specifieke aanpassingen komen, maar grote updates zijn niet zinvol en kosten bakken met geld.

    Dit was voor mij de eerste race van het jaar welke enigszins aan te gluren was. Niet omdat er mooie en goede gevechten waren, maar omdat de opmars van Antonelli en in zekere zin ook Verstappen gewoon leuk was om te zien.
    Het hele yo-yo inhalen kan me gestolen worden, na het inhalen kun je niet wegrijden omdat de andere rijder ineens een 150-200 pk meer heeft (voor even dan) het slaat helemaal nergens op.

    Het geklungel van Ferrari was weer eens echt typisch Ferrari, McLaren? geen idee wat die aan het doen waren. Denk dat bij zowel Ferrari als McLaren de sfeer tussen de rijders onderling inmiddels wel tot het 0-punt is gedaald. Die kunnen elkaar inmiddels niet meer luchten of zien. Wat een gekonkel.

    • + 1
    • 7 sep 2026 - 09:01
    • NicoS

      Posts: 21.196

      Het inhalen ging veel te makkelijk deze race, er was nauwelijks sprake van een echt gevecht. Tenzij je het jo-jo gevecht leuk vindt, maar dat heeft niets met de kunde van de coureurs te maken, maar puur het extra vermogen wat de aanvaller tot z’n beschikking heeft. Je wist al vooraf wat er zou gebeuren.
      Nee, dit hoort niet zo te zijn….

      • + 2
      • 7 sep 2026 - 09:15
  • Ferrari412T1

    Posts: 545

    Je hoeft geen rekening meer te houden met Verstappen. Dankzij die hele idiote ADUO regeling heeft RB niet veel potentie om die motor beter te maken.

    • + 2
    • 7 sep 2026 - 09:11
  • ives

    Posts: 1.280

    "Antonelli lijkt zich steeds nadrukkelijker te mengen in de strijd om de wereldtitel."

    Ik had nochtans het gevoel dat Antonelli een one man titelstrijd is momenteel...

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 09:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 392
  • Podiums 13
  • Grand Prix 36
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Mercedes
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