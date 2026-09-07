Andrea Kimi Antonelli heeft zondag een droomweekend bekroond met een overwinning in de Grand Prix van Italië. De Mercedes-coureur was op Monza de snelste en pakte daarmee een bijzonder belangrijke zege voor eigen publiek. Antonelli lijkt zich steeds nadrukkelijker te mengen in de strijd om de wereldtitel.

Toch weigert de pas 20-jarige Italiaan om al te ver vooruit te kijken. Antonelli weet dat de krachtsverhoudingen in de Formule 1 snel kunnen veranderen. Ondanks zijn indrukwekkende vorm wil hij daarom vooral race voor race bekijken wat er mogelijk is.

Antonelli houdt rekening met Verstappen

"Het is absoluut een heel sterk jaar tot nu toe, maar er zijn nog veel races te gaan. Er kan nog van alles gebeuren. We hebben gezien hoe snel de verhoudingen kunnen veranderen", vertelt Antonelli na zijn overwinning. "Ik wil daarom blijven doen wat ik al vaker heb gezegd: race voor race bekijken, me focussen op de dingen die ik zelf kan controleren en iedere kans maximaal benutten."

Dat bleek op Monza de perfecte aanpak. Mercedes beschikte dit weekend over de snelste auto en Antonelli wist die snelheid optimaal te benutten. De Italiaan beseft echter dat dat geen garantie is voor de komende races. "Dit weekend waren wij het snelst, maar op een ander circuit kan McLaren ineens de snelste zijn. Ferrari kan er weer bovenop zitten of misschien staat Red Bull met Max Verstappen er wel. Daarom is het zo belangrijk om iedere kans te pakken."

'George is in geweldige vorm'

Antonelli kijkt ondertussen ook nadrukkelijk naar zijn eigen teamgenoot George Russell. De Brit verkeert eveneens in uitstekende vorm en zal volgens de Italiaan een belangrijke concurrent blijven in het verdere verloop van het seizoen. Antonelli weet dan ook dat hij zich geen verslapping kan veroorloven.

"George is momenteel ook in geweldige vorm, dus ik moet zelf een stap extra zetten", stelt Antonelli. De Italiaan wil zich vooral blijven verbeteren en niet te veel bezig zijn met de stand in het kampioenschap. "Ik moet gewoon gefocust blijven, iedere race maximaal presteren en de kansen benutten wanneer ze zich voordoen."

Met zijn overwinning op Monza heeft Antonelli in ieder geval opnieuw een belangrijke slag geslagen. De Italiaan won eerder dit seizoen al in Monaco en voegt daar nu een emotionele thuiszege aan toe. De grote prijs waar Antonelli op doelt, de wereldtitel, ligt daarmee steeds nadrukkelijker binnen zijn bereik, al weigert de Mercedes-coureur zichzelf nu al als titelfavoriet te bestempelen.