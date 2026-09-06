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Russell is verbaasd door pitstop Antonelli: "Ergerde me eraan"

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Russell is verbaasd door pitstop Antonelli: "Ergerde me eraan"

George Russell was verbaasd dat Kimi Antonelli en Max Verstappen een pitstop maakten tijdens de virtual safety car die werd veroorzaakt door Lance Stroll. Hierdoor konden de twee coureurs de race uitrijden op versere banden, terwijl de tijd die zij verloren tijdens hun pitstop aanzienlijk kleiner was. Daardoor kwamen ze uiteindelijk veel beter uit de situatie dan Russell, die besloot buiten te blijven. 

Russell lag op dat moment aan de leiding, maar ging niet naar binnen. Uiteindelijk eindigde hij als tweede achter Antonelli. De Britse Mercedes-coureur heeft daardoor opnieuw punten verloren in het wereldkampioenschap. Toen de race voorbij was, werd de Brit bovendien ontvangen door boegeroep van de Italiaanse fans van Antonelli.

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Bandenstrategie van Russell

De Brit vertelt tijdens de persconferentie na afloop van de Grand Prix over de situatie. "Ik reed op de harde banden en Kimi op de medium banden, dus als een van ons tweeën een pitstop zou maken, zou dat Kimi zijn." Dat is uiteindelijk ook gebeurd. De Italiaan kreeg verse medium banden en reed daardoor de snelste ronde, waarna hij Russell inhaalde.

Voor Russell was dat een pijnlijk moment. Volgens de Mercedes-coureur had de uitslag er mogelijk anders uitgezien als de virtual safety car op een ander moment was gekomen. "Dat is, denk ik, de reden waarom ik me een beetje ergerde aan de timing van die VSC, want, zoals Max al zei, ik denk dat het voor die jongens op de medium banden moeilijk zou zijn geweest om te concurreren met iemand op de harde banden. Maar dat doet natuurlijk niets af aan Kimi’s prestatie als geheel." Russell moest daardoor toezien hoe zijn teamgenoot, die vanaf de negentiende plaats was gestart, hem in de slotfase voorbijging.

Boegeroep om Russell

De Brit is in Italië niet bepaald populair, zo bleek na afloop van de race. Russell kreeg namelijk te maken met boegeroep uit het publiek. Zijn teamgenoot reed zijn thuisrace en daardoor waren er veel supporters van de jonge Italiaan aanwezig. De Mercedes-coureur kan er zelf echter wel om lachen.

"Het is natuurlijk te verwachten als je in het thuisland van iemand anders racet. Dus ja, ik heb er maar om geglimlacht." Russell zal het weekend in Monza echter met gemengde gevoelens verlaten. Hij pakte wel de tweede plaats, maar verloor opnieuw terrein op Antonelli. Na de Grand Prix van Italië bedraagt zijn achterstand op zijn teamgenoot inmiddels 66 punten.

NicoS

Posts: 21.193

Dat klopt, maar dan kan het moment jou net wel of juist niet goed uitkomen.
Komt hij tien ronden voor het einde, was de kans groot dat Kimi al een stop had moeten maken, en had hij 24 seconden verloren ipv 12.
Zonder VSC zou Kimi op de mediums de race ook uit kunnen rijden, maar had hij waarschi... [Lees verder]

  • 4
  • 6 sep 2026 - 22:55
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (3)

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  • zoefroef

    Posts: 1.758

    Ergeren aan de timing van een vsc er is geen timing zoiets gebeurd, of gebeurd niet.

    • + 2
    • 6 sep 2026 - 22:30
    • NicoS

      Posts: 21.193

      Dat klopt, maar dan kan het moment jou net wel of juist niet goed uitkomen.
      Komt hij tien ronden voor het einde, was de kans groot dat Kimi al een stop had moeten maken, en had hij 24 seconden verloren ipv 12.
      Zonder VSC zou Kimi op de mediums de race ook uit kunnen rijden, maar had hij waarschijnlijk op het einde een nadeel tov Russell.
      Voor Russell kwam de VSC op een vervelend moment, voor Kimi op een gunstig moment.
      Dus kun je als coureur er wel van balen of ergeren, als het voor jou slecht uitkomt
      Een VSC of saftycar telt altijd winnaars en verliezers..

      • + 4
      • 6 sep 2026 - 22:55
    • snailer

      Posts: 34.678

      Of rode vlaggen.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 01:31

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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