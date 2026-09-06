George Russell was verbaasd dat Kimi Antonelli en Max Verstappen een pitstop maakten tijdens de virtual safety car die werd veroorzaakt door Lance Stroll. Hierdoor konden de twee coureurs de race uitrijden op versere banden, terwijl de tijd die zij verloren tijdens hun pitstop aanzienlijk kleiner was. Daardoor kwamen ze uiteindelijk veel beter uit de situatie dan Russell, die besloot buiten te blijven.

Russell lag op dat moment aan de leiding, maar ging niet naar binnen. Uiteindelijk eindigde hij als tweede achter Antonelli. De Britse Mercedes-coureur heeft daardoor opnieuw punten verloren in het wereldkampioenschap. Toen de race voorbij was, werd de Brit bovendien ontvangen door boegeroep van de Italiaanse fans van Antonelli.

Bandenstrategie van Russell

De Brit vertelt tijdens de persconferentie na afloop van de Grand Prix over de situatie. "Ik reed op de harde banden en Kimi op de medium banden, dus als een van ons tweeën een pitstop zou maken, zou dat Kimi zijn." Dat is uiteindelijk ook gebeurd. De Italiaan kreeg verse medium banden en reed daardoor de snelste ronde, waarna hij Russell inhaalde.

Voor Russell was dat een pijnlijk moment. Volgens de Mercedes-coureur had de uitslag er mogelijk anders uitgezien als de virtual safety car op een ander moment was gekomen. "Dat is, denk ik, de reden waarom ik me een beetje ergerde aan de timing van die VSC, want, zoals Max al zei, ik denk dat het voor die jongens op de medium banden moeilijk zou zijn geweest om te concurreren met iemand op de harde banden. Maar dat doet natuurlijk niets af aan Kimi’s prestatie als geheel." Russell moest daardoor toezien hoe zijn teamgenoot, die vanaf de negentiende plaats was gestart, hem in de slotfase voorbijging.

Boegeroep om Russell

De Brit is in Italië niet bepaald populair, zo bleek na afloop van de race. Russell kreeg namelijk te maken met boegeroep uit het publiek. Zijn teamgenoot reed zijn thuisrace en daardoor waren er veel supporters van de jonge Italiaan aanwezig. De Mercedes-coureur kan er zelf echter wel om lachen.

"Het is natuurlijk te verwachten als je in het thuisland van iemand anders racet. Dus ja, ik heb er maar om geglimlacht." Russell zal het weekend in Monza echter met gemengde gevoelens verlaten. Hij pakte wel de tweede plaats, maar verloor opnieuw terrein op Antonelli. Na de Grand Prix van Italië bedraagt zijn achterstand op zijn teamgenoot inmiddels 66 punten.