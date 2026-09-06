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Vettel geeft iconische demonstratie op Monza met Ferrari van Schumacher

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Vettel geeft iconische demonstratie op Monza met Ferrari van Schumacher

Sebastian Vettel heeft voor een iconische demonstratie gezorgd. Op het circuit van Monza, waar dit weekend de Grand Prix van Italië plaatsvindt, bestuurde de viervoudig wereldkampioen een oude Ferrari van Michael Schumacher. De Duitser wordt dit weekend op Monza geëerd, aangezien hij exact dertig jaar geleden voor het eerst wist te winnen in het rood. 

Vettel is al even met Formule 1-pensioen, maar keert sporadisch terug op de circuits als er geracet wordt. Dit weekend arriveerde hij op Monza waar hij eveneens deelnam aan het jubileum van Schumacher, zijn grote held. 

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Vettel bestuurt Ferrari F2002 van Schumacher 

Vlak voor de Drivers Parade op Monza, kwam Vettel voor even in actie. De Duitser bestuurde de legendarische Ferrari F2002, de auto waarmee Schumacher maar liefst elf Grands Prix en zijn vijfde wereldtitel mee wist te winnen. Na afloop van zijn rondje straalde Vettel van blijdschap en oogde hij zelfs wat emotioneel. 

"Ik heb een beetje gemengde gevoelens", zo stelde de Duitser nadat hij was uitgestapt. "Aan de ene kant is het een hele mooie auto om te rijden. Het is een prachtig stuk machine. Maar het is nog veel meer de auto van Michael en die is hier niet vandaag. Maar ik voelde hem hem heel veel tijdens de ronden en ik hoopte dat iedereen hem hoorde en voelde. We maken een beetje grapjes als iemand een traantje in zijn ogen krijgt, maar nu ben ik zelf dat. Het is geweldig, bedankt aan iedereen en aan de tifosi", voegde hij daaraan toe. 

In 2013 werd Schumacher het slachtoffer van een heel zwaar ski-ongeluk. Jaren na dato is nog altijd niet duidelijk hoe het gaat met de zevenvoudig wereldkampioen. 

Ferrari pakt dit weekend flink uit voor Schumacher

Naast het feit dat Vettel de legendarische Ferrari uit 2002 mocht besturen, heeft de Scuderia zelf eveneens flink uitgepakt voor hun thuisrace. Ter ere van de zevenvoudig wereldkampioen, heeft het Italiaanse team de auto voor dit weekend in de kleurstelling gezet van de auto waarmee Schumacher in 1996 zijn eerste race wist te winnen. 

Charles Leclerc en Lewis Hamilton zullen dus met een hele speciale kleurstelling van start gaan tijdens de thuisrace van hun team. Mocht een van hen op het podium eindigen of zelfs de race winnen, dan zal deze Grand Prix de geschiedenisboeken ingaan. 

ScuderiaSjonno

Posts: 2.258

Zal er nou een Tik Tok fan aanwezig zijn op Monza die geen enkel benul heeft dat er ooit iets als een Ferrari F2002 bestaan heeft en zich afvraagt wtf dat nou voor monster is en waarom diens oren ineens gaan bloeden 😉

  • 1
  • 6 sep 2026 - 16:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Sebastian Vettel Michael Schumacher Ferrari GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.258

    Zal er nou een Tik Tok fan aanwezig zijn op Monza die geen enkel benul heeft dat er ooit iets als een Ferrari F2002 bestaan heeft en zich afvraagt wtf dat nou voor monster is en waarom diens oren ineens gaan bloeden 😉

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 16:52

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
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Williams
11
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

DE Sebastian Vettel 5
Sebastian Vettel
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 3 jul 1987 (39)
  • Geb. plaats Heppenheim, Duitsland
  • Gewicht 62 kg
  • Lengte 1,75 m
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Team profiel

Ferrari
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