Sebastian Vettel heeft voor een iconische demonstratie gezorgd. Op het circuit van Monza, waar dit weekend de Grand Prix van Italië plaatsvindt, bestuurde de viervoudig wereldkampioen een oude Ferrari van Michael Schumacher. De Duitser wordt dit weekend op Monza geëerd, aangezien hij exact dertig jaar geleden voor het eerst wist te winnen in het rood.

Vettel is al even met Formule 1-pensioen, maar keert sporadisch terug op de circuits als er geracet wordt. Dit weekend arriveerde hij op Monza waar hij eveneens deelnam aan het jubileum van Schumacher, zijn grote held.

Vettel bestuurt Ferrari F2002 van Schumacher

Vlak voor de Drivers Parade op Monza, kwam Vettel voor even in actie. De Duitser bestuurde de legendarische Ferrari F2002, de auto waarmee Schumacher maar liefst elf Grands Prix en zijn vijfde wereldtitel mee wist te winnen. Na afloop van zijn rondje straalde Vettel van blijdschap en oogde hij zelfs wat emotioneel.

"Ik heb een beetje gemengde gevoelens", zo stelde de Duitser nadat hij was uitgestapt. "Aan de ene kant is het een hele mooie auto om te rijden. Het is een prachtig stuk machine. Maar het is nog veel meer de auto van Michael en die is hier niet vandaag. Maar ik voelde hem hem heel veel tijdens de ronden en ik hoopte dat iedereen hem hoorde en voelde. We maken een beetje grapjes als iemand een traantje in zijn ogen krijgt, maar nu ben ik zelf dat. Het is geweldig, bedankt aan iedereen en aan de tifosi", voegde hij daaraan toe.

In 2013 werd Schumacher het slachtoffer van een heel zwaar ski-ongeluk. Jaren na dato is nog altijd niet duidelijk hoe het gaat met de zevenvoudig wereldkampioen.

Ferrari pakt dit weekend flink uit voor Schumacher

Naast het feit dat Vettel de legendarische Ferrari uit 2002 mocht besturen, heeft de Scuderia zelf eveneens flink uitgepakt voor hun thuisrace. Ter ere van de zevenvoudig wereldkampioen, heeft het Italiaanse team de auto voor dit weekend in de kleurstelling gezet van de auto waarmee Schumacher in 1996 zijn eerste race wist te winnen.

Charles Leclerc en Lewis Hamilton zullen dus met een hele speciale kleurstelling van start gaan tijdens de thuisrace van hun team. Mocht een van hen op het podium eindigen of zelfs de race winnen, dan zal deze Grand Prix de geschiedenisboeken ingaan.