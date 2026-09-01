Het team van Ferrari heeft zoals verwacht een speciale livery gepresenteerd voor de Italiaanse Grand Prix van aankomend weekend. Op het circuit van Monza zullen Lewis Hamilton en Charles Leclerc rondrijden met een kleurstelling met prachtige verwijzingen naar zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Het team van Ferrari rijdt elk jaar in Monza met een speciale kleurstelling. In de afgelopen jaren reed het team bijvoorbeeld rond met kleurstellingen die verwezen naar de successen in de 24 uur van Le Mans of naar Niki Lauda. Dit jaar eert Ferrari hun grootste coureur aller tijden: Michael Schumacher. Dertig jaar geleden stapte hij over naar Ferrari, en voor het team is dit hét moment om de Duitse racelegende in het zonnetje te zetten.

Wat is er te zien?

Ferrari hintte al dagen op een speciale kleurstelling voor hun thuisrace in Monza. Ze presenteerden speciale teamkleding en racepakken, en verwezen hier al naar Schumacher. Nu heeft Ferrari het doek getrokken van de speciale livery, en er springen direct een paar dingen in het oog. Zo lijkt de kleur rood iets anders te zijn dan normaal, en zijn er minder witte details te zien dan op de normale livery. De auto is volledig rood, en het is een verwijzing naar de kleurstelling waarmee het team in 1996 reed.

Op de auto zijn er veel verwijzingen naar Schumacher te zien. Zo zijn de startnummers in een ander jasje gestoken, is Schumachers logo te zien op de zijkant en heeft de neus het patroon gekregen van de iconische helm van de Duitser. Op de neus zijn ook zeven sterren te zien, wat een verwijzing is naar de zeven wereldtitels van Schumacher.

Geen grote verrassing

Het is een prachtig gebaar van Ferrari, en het zorgt voor veel mooie reacties van de fans. De livery zelf vormt geen grote verrassing, aangezien het al dagen over de kleurstelling gaat op sociale media. De gewenste gouden velgen, die wel op de 1996-kleurstelling zaten, ontbreken.