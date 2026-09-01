user icon
icon

Ferrari presenteert prachtige Schumacher-livery voor Monza

<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari presenteert prachtige Schumacher-livery voor Monza

Het team van Ferrari heeft zoals verwacht een speciale livery gepresenteerd voor de Italiaanse Grand Prix van aankomend weekend. Op het circuit van Monza zullen Lewis Hamilton en Charles Leclerc rondrijden met een kleurstelling met prachtige verwijzingen naar zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Het team van Ferrari rijdt elk jaar in Monza met een speciale kleurstelling. In de afgelopen jaren reed het team bijvoorbeeld rond met kleurstellingen die verwezen naar de successen in de 24 uur van Le Mans of naar Niki Lauda. Dit jaar eert Ferrari hun grootste coureur aller tijden: Michael Schumacher. Dertig jaar geleden stapte hij over naar Ferrari, en voor het team is dit hét moment om de Duitse racelegende in het zonnetje te zetten.

Meer over Ferrari 'Ferrari komt met belangrijke aankondiging over Hamilton'

'Ferrari komt met belangrijke aankondiging over Hamilton'

31 aug
 Hamilton afgemaakt in Italië: "Vindt zichzelf groter dan Ferrari"

Hamilton afgemaakt in Italië: "Vindt zichzelf groter dan Ferrari"

27 aug

Wat is er te zien?

Ferrari hintte al dagen op een speciale kleurstelling voor hun thuisrace in Monza. Ze presenteerden speciale teamkleding en racepakken, en verwezen hier al naar Schumacher. Nu heeft Ferrari het doek getrokken van de speciale livery, en er springen direct een paar dingen in het oog. Zo lijkt de kleur rood iets anders te zijn dan normaal, en zijn er minder witte details te zien dan op de normale livery. De auto is volledig rood, en het is een verwijzing naar de kleurstelling waarmee het team in 1996 reed.

Op de auto zijn er veel verwijzingen naar Schumacher te zien. Zo zijn de startnummers in een ander jasje gestoken, is Schumachers logo te zien op de zijkant en heeft de neus het patroon gekregen van de iconische helm van de Duitser. Op de neus zijn ook zeven sterren te zien, wat een verwijzing is naar de zeven wereldtitels van Schumacher.

Geen grote verrassing

Het is een prachtig gebaar van Ferrari, en het zorgt voor veel mooie reacties van de fans. De livery zelf vormt geen grote verrassing, aangezien het al dagen over de kleurstelling gaat op sociale media. De gewenste gouden velgen, die wel op de 1996-kleurstelling zaten, ontbreken.

Beri

Posts: 7.062

Het blijft jammer dat wegens marketing redenen er jaarlijks bepaalde keuzes in de livery gemaakt worden. Anders zou deze ten allen tijde de livery van Ferrari moeten zijn. Punt.

  • 2
  • 1 sep 2026 - 11:29
Foto's The SF-26: Monza edition
F1 Nieuws Michael Schumacher Ferrari GP Italië 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.247

    Loving it...

    • + 0
    • 1 sep 2026 - 10:56
  • Beri

    Posts: 7.062

    Het blijft jammer dat wegens marketing redenen er jaarlijks bepaalde keuzes in de livery gemaakt worden. Anders zou deze ten allen tijde de livery van Ferrari moeten zijn. Punt.

    • + 2
    • 1 sep 2026 - 11:29
    • WalterWhite

      Posts: 499

      Helemaal mee eens. Sponsoren passen zich maar aan aan de livery. Maar ja sinds Ferrari Philip Morris overnam van McLaren in 1997 is dat principe los gelaten daar. Money rules the world blijkt nog maar eens

      • + 0
      • 1 sep 2026 - 11:52
  • Larry Perkins

    Posts: 67.558

    Heel fraai, en in de video komt de tekst voor: "Every sunday forward."
    Dat betekent m.i. dat ze deze livery vanaf de eerstvolgende zondag en alle zondagen daarna (dit seizoen?) zullen toepassen.
    Dat zou mooi zijn want dan zijn we van het teveel aan wit af, vooral onder het hp-logo...

    • + 1
    • 1 sep 2026 - 11:37
    • gridiron

      Posts: 3.726

      Het kan ook "elke zondag vooruit" betekenen, dit zou wel een verbetering zijn want regelmatig draait hun strategie achteruit.

      • + 1
      • 1 sep 2026 - 12:06
  • TylaHunter

    Posts: 10.894

    Kunnen ze nou niet een keer dat vreselijke HP logo wit met een rode achtergrond maken ipv blauw...

    • + 1
    • 1 sep 2026 - 12:14
    • Remco_F1

      Posts: 3.339

      Stuur je vraag(en) naar: www.ferrari/ikhebeenmeningoverjullieontwerp.com

      • + 0
      • 1 sep 2026 - 12:21
  • Pietje Bell

    Posts: 36.505

    "racing.news

    1 u.
    🚨BREAKING: Sebastian Vettel will complete a tribute lap in Michael Schumacher’s
    1996 Ferrari on Sunday before lights out.

    This is all part of Ferrari’s 30th anniversary of Michael Schumacher’s debut
    with the team."

    • + 0
    • 1 sep 2026 - 12:14

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Michael Schumacher 7
  • Team Mercedes
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land DE
  • Geb. datum 3 jan 1969 (57)
  • Geb. plaats Hürth, DE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar