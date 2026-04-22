Sebastian Vettel heeft gereageerd op de aanpassing van het reglement. De FIA heeft na de crash van Oliver Bearman een aanpassing gedaan in het reglement. Sinds de start van het seizoen zijn de reglementen al het middelpunt van discussie in de F1-wereld.

Coureurs zoals Max Verstappen en Lando Norris zijn erg ontevreden over de nieuwe reglementen. Zo noemde Verstappen het de Formule E op steroïden en is de term Mario Kart ook al meermaals voorbijgekomen. Vettel sluit zich hierbij aan.

Vettel is ontevreden

Zelf was Vettel actief van 2007 tot en met 2022 en heeft dus alweer vier jaar zijn helm aan de wilgen gehangen. Hij heeft heel wat veranderingen in de Formule 1 meegemaakt, maar niet zoals de laatste verandering. "Vanuit sportief oogpunt hoor ik de kritiek en deel ik die, want de auto's zijn waarschijnlijk leuk om te besturen, maar niet zo leuk om mee te racen vanwege de reglementen en de moeilijkheden die daarbij komen kijken", zo vertelt hij tegenover het Zweedse SVT.

Vettel begrijpt echter wel waarom de coureurs klagen over de nieuwe regels. "Ik heb dus begrip voor de coureurs en ik vind het heel belangrijk dat het DNA en de essentie van de sport niet verloren gaan, namelijk het vinden van de snelste coureur in de snelste auto om de race te winnen."

Veranderingen worden doorgevoerd

Vettel is tevreden met de nieuwe veranderingen, zo laat hij weten. “Ik heb het kort gezien. Ik hoop dat de aanpak die ze proberen te implementeren, vanuit sportief oogpunt de coureurs gelukkiger maakt. Uiteindelijk zijn de coureurs het gezicht van de sport; ze stappen vol adrenaline en enthousiasme uit de auto. Dat is wat de mensen op de tribune ook enthousiast maakt."

Ook James Vowles reageerde op de veranderde regels. "Dit zijn verstandige veranderingen en de teams, de FIA ​​en de Formule 1 hebben de afgelopen weken goed werk verricht om hierover overeenstemming te bereiken", zegt hij via X.