Vettel pal achter Verstappen: "DNA mag niet verloren gaan"

Sebastian Vettel heeft gereageerd op de aanpassing van het reglement. De FIA heeft na de crash van Oliver Bearman een aanpassing gedaan in het reglement. Sinds de start van het seizoen zijn de reglementen al het middelpunt van discussie in de F1-wereld. 

Coureurs zoals Max Verstappen en Lando Norris zijn erg ontevreden over de nieuwe reglementen. Zo noemde Verstappen het de Formule E op steroïden en is de term Mario Kart ook al meermaals voorbijgekomen. Vettel sluit zich hierbij aan. 

Vettel is ontevreden 

Zelf  was Vettel actief van 2007 tot en met 2022 en heeft dus alweer vier jaar zijn helm aan de wilgen gehangen. Hij heeft heel wat veranderingen in de Formule 1 meegemaakt, maar niet zoals de laatste verandering. "Vanuit sportief oogpunt hoor ik de kritiek en deel ik die, want de auto's zijn waarschijnlijk leuk om te besturen, maar niet zo leuk om mee te racen vanwege de reglementen en de moeilijkheden die daarbij komen kijken", zo vertelt hij tegenover het Zweedse SVT.

Vettel begrijpt echter wel waarom de coureurs klagen over de nieuwe regels. "Ik heb dus begrip voor de coureurs en ik vind het heel belangrijk dat het DNA en de essentie van de sport niet verloren gaan, namelijk het vinden van de snelste coureur in de snelste auto om de race te winnen."

Veranderingen worden doorgevoerd

Vettel is tevreden met de nieuwe veranderingen, zo laat hij weten. “Ik heb het kort gezien. Ik hoop dat de aanpak die ze proberen te implementeren, vanuit sportief oogpunt de coureurs gelukkiger maakt. Uiteindelijk zijn de coureurs het gezicht van de sport; ze stappen vol adrenaline en enthousiasme uit de auto. Dat is wat de mensen op de tribune ook enthousiast maakt."

Ook James Vowles reageerde op de veranderde regels. "Dit zijn verstandige veranderingen en de teams, de FIA ​​en de Formule 1 hebben de afgelopen weken goed werk verricht om hierover overeenstemming te bereiken", zegt hij via X.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Sebastian Vettel

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.067

    "Vettel pal achter Verstappen: "DNA mag niet verloren gaan".

    Zo hebben ze Jos 'n aantal keren gezocht en gevonden.
    Jos was iedere keer na 'n mat-partij vergeten om zijn dna te verwijderen en de boel schoon te maken.
    En op die manier kwamen ze er telkens weer achter dat het Jos was.

    • + 0
    • 22 apr 2026 - 15:28
  • f(1)orum

    Posts: 10.016

    " Uiteindelijk zijn de coureurs het gezicht van de sport"
    Tja, maar aan een gezicht heb je natuurlijk weinig wanneer, zoals in het geval van Lando bijvoorbeeld, deze niet zijn mond hierover mag openen....

    • + 0
    • 22 apr 2026 - 15:37

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
