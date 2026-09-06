Fernando Alonso heeft na de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië kritisch gereageerd op de huidige Formule 1. De Aston Martin-coureur ziet dat Monza, traditioneel bekend als de Temple of Speed, niet meer dezelfde topsnelheden kent als in het verleden. Volgens Alonso is dat een duidelijk gevolg van de ontwikkelingen in de moderne Formule 1.

Tijdens de kwalificatie op het Italiaanse circuit lag de focus opnieuw op de snelheid op de lange rechte stukken. Pierre Gasly pakte verrassend pole position, terwijl George Russell en Oscar Piastri de andere plekken op de eerste startrij bemachtigden. Alonso keek ondertussen vooral naar de manier waarop de huidige auto's zich op Monza gedragen.

Alonso ziet groot verschil met vroeger

"Het was precies zoals ik had verwacht. Monza was dit weekend anders dan we het circuit altijd hebben gekend", vertelt Alonso. De tweevoudig wereldkampioen is vooral verbaasd over de snelheid waarmee de auto's tegenwoordig over andere circuits razen. Volgens hem is Monza daardoor een deel van zijn traditionele uitstraling kwijtgeraakt.

Alonso wijst daarbij op de topsnelheden die dit seizoen op verschillende circuits zijn genoteerd. "In Barcelona kwamen we volgens mij aan ongeveer 350 of 360 kilometer per uur. In Boedapest zaten we rond de 355 kilometer per uur. Hier in Monza komen we maar uit op ongeveer 312 kilometer per uur. Dat laat zien hoeveel het is veranderd."

'Monza is niet meer de tempel van snelheid'

Juist Monza staat historisch bekend als het circuit waar de Formule 1-auto's hun hoogste topsnelheden bereiken. Door de huidige technische reglementen en de manier waarop teams hun auto's afstellen, is dat beeld volgens Alonso veranderd. De Spanjaard merkt dat andere circuits tegenwoordig minstens zo snel kunnen zijn, of zelfs sneller.

Dat maakt het voor Alonso ook een opvallend contrast met de reputatie van het Italiaanse circuit. "Monza is niet meer de tempel van snelheid die het vroeger was. Het is anders geworden. Je verwacht hier de hoogste snelheden van het jaar, maar dat is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. De Formule 1 is simpelweg veranderd."