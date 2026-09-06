user icon
icon

Antonelli verwacht gunst van Russell: "Liggen op één lijn"

<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli verwacht gunst van Russell: "Liggen op één lijn"

Andrea Kimi Antonelli heeft in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië zijn teamgenoot George Russell geholpen. De jonge Italiaan heeft een gridstraf op zak en wist dat hij zelf niet voor een hoge startpositie kon strijden. Hij verwacht echter wel dat hij de gunst later in het seizoen terugkrijgt van zijn Britse teamgenoot.

Antonelli presteert dit seizoen zeer sterk. De jonge Italiaan is de leider in het wereldkampioenschap en heeft zijn stempel gedrukt binnen Mercedes. Via een tow heeft hij Russell geholpen tijdens de kwalificatie. Antonelli verwacht daarom dat hij deze hulp later terug zal krijgen. De Mercedes-coureur heeft een gridstraf ontvangen vanwege het gebruik van nieuwe motorcomponenten. Hij start de Grand Prix daardoor vanaf de twintigste plek.

Meer over George Russell Russell wijst naar Verstappen: "Dat was niet ideaal"

Russell wijst naar Verstappen: "Dat was niet ideaal"

5 sep
 Wolff gaat maar door over Verstappen: "Max zat te dicht bij Russell"

Wolff gaat maar door over Verstappen: "Max zat te dicht bij Russell"

6 sep

Vreemd gevoel

Antonelli strijd normaal gesproken zelf om pole position, maar de kwalificatie voor zijn thuisrace stond volledig in het teken van het helpen van Russell. Dat is de Italiaan absoluut niet gewend, zo vertelt hij tegenover de internationale media. "Het is natuurlijk een heel vreemd gevoel. Ik moest mijn werk doen, en dat was George helpen. Ik heb mijn best gedaan om zo veel mogelijk te helpen."

De leider in het kampioenschap hoopt dat Russell op zijn beurt een gunst terugdoet. De Brit heeft later in het seizoen mogelijk ook extra motorcomponenten nodig en Antonelli verwacht dat hij dan door zijn teamgenoot geholpen wordt. "Daarover zitten we allemaal op één lijn. Zoals hij in Zandvoort een goede teamspeler is geweest, heb ik gedaan wat het team mij vroeg te doen. Ik ben blij dat het heeft gewerkt."

Russell is nog aan de beurt

Antonelli benadrukt wel dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. "Natuurlijk, wanneer het zijn beurt is, gaan we daarover praten. Daar zijn we heel duidelijk over. Wanneer we kunnen, zullen we elkaar helpen, vooral in dit soort situaties. Ik had niets te winnen en hij vocht voor pole", zo is Antonelli duidelijk.

De Italiaan heeft in het wereldkampioenschap een voorsprong van 59 punten op Russell. Daardoor hoeft Antonelli zich voorlopig geen grote zorgen te maken over zijn directe concurrent. Zijn keuze om Mercedes in Monza te helpen, lijkt dan ook vooral een investering in de samenwerking binnen het team. Met nog een groot deel van het seizoen te gaan, kan die onderlinge afspraak later nog belangrijk worden.

F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar