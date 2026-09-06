Andrea Kimi Antonelli heeft in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië zijn teamgenoot George Russell geholpen. De jonge Italiaan heeft een gridstraf op zak en wist dat hij zelf niet voor een hoge startpositie kon strijden. Hij verwacht echter wel dat hij de gunst later in het seizoen terugkrijgt van zijn Britse teamgenoot.

Antonelli presteert dit seizoen zeer sterk. De jonge Italiaan is de leider in het wereldkampioenschap en heeft zijn stempel gedrukt binnen Mercedes. Via een tow heeft hij Russell geholpen tijdens de kwalificatie. Antonelli verwacht daarom dat hij deze hulp later terug zal krijgen. De Mercedes-coureur heeft een gridstraf ontvangen vanwege het gebruik van nieuwe motorcomponenten. Hij start de Grand Prix daardoor vanaf de twintigste plek.

Vreemd gevoel

Antonelli strijd normaal gesproken zelf om pole position, maar de kwalificatie voor zijn thuisrace stond volledig in het teken van het helpen van Russell. Dat is de Italiaan absoluut niet gewend, zo vertelt hij tegenover de internationale media. "Het is natuurlijk een heel vreemd gevoel. Ik moest mijn werk doen, en dat was George helpen. Ik heb mijn best gedaan om zo veel mogelijk te helpen."

De leider in het kampioenschap hoopt dat Russell op zijn beurt een gunst terugdoet. De Brit heeft later in het seizoen mogelijk ook extra motorcomponenten nodig en Antonelli verwacht dat hij dan door zijn teamgenoot geholpen wordt. "Daarover zitten we allemaal op één lijn. Zoals hij in Zandvoort een goede teamspeler is geweest, heb ik gedaan wat het team mij vroeg te doen. Ik ben blij dat het heeft gewerkt."

Russell is nog aan de beurt

Antonelli benadrukt wel dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. "Natuurlijk, wanneer het zijn beurt is, gaan we daarover praten. Daar zijn we heel duidelijk over. Wanneer we kunnen, zullen we elkaar helpen, vooral in dit soort situaties. Ik had niets te winnen en hij vocht voor pole", zo is Antonelli duidelijk.

De Italiaan heeft in het wereldkampioenschap een voorsprong van 59 punten op Russell. Daardoor hoeft Antonelli zich voorlopig geen grote zorgen te maken over zijn directe concurrent. Zijn keuze om Mercedes in Monza te helpen, lijkt dan ook vooral een investering in de samenwerking binnen het team. Met nog een groot deel van het seizoen te gaan, kan die onderlinge afspraak later nog belangrijk worden.