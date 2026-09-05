Max Verstappen haalt zijn schouders op over de bijzondere uitspraken van Toto Wolff na afloop van de kwalificatie in Monza. Mercedes-teambaas Wolff stelde dat Verstappen zijn coureurs in de weg had gereden, maar volgens de viervoudig wereldkampioen was dit geen bewuste actie.

Verstappen kwam in de kwalificatie op het circuit van Monza niet verder dan de tegenvallende zesde tijd. Door een straf van Oscar Piastri zal Verstappen een plekje opschuiven, maar dat maakt het niet beter. Hij kon zich niet meten met de concurrentie van Mercedes, die vlak achter hem reden tijdens de laatste run. Volgens Wolff reed Verstappen hen in de weg, wat ervoor zorgde dat ze zich amper konden verbeteren. Russell liep de pole position op een haar na mis, en zag tot zijn verbazing Pierre Gasly juichen.

Wat was er aan de hand?

Verstappen werd na afloop van de kwalificatie geconfronteerd met de opvallende uitspraken van Wolff. De Red Bull-coureur haalde bij de internationale media zijn schouders op, en stelde dat er iets heel anders aan de hand was: "Ik probeerde op het gas te gaan, maar toen gaf de motor ineens niet meer thuis. Er gebeurde echt van alles tegelijk, maar het is ook ontzettend ingewikkeld."

Ook problemen voor Lawson

Verstappen stelt dat er tijdens de sessie nog meer misging. Hij wijst naar zijn teamgenoot Liam Lawson, die werd gehinderd door Piastri: "Hij werd gehinderd in bocht 2. Het is een beetje ongelukkig dat dat gebeurde. In mijn eerste rondje in Q3 zat ik in ieder geval nog in de slipstream van anderen, dus die ronde was op zich wel oké."

'Dan is het gewoon heel erg lastig'

Verder was het een rampzalige dag voor Verstappen, die niet blij was met zijn auto: "Als je dit soort problemen hebt, dan wordt het gewoon ontzettend lastig om te rijden. De auto reageert dan niet meer zoals het hoort, hij stuitert over de hobbels en kerbs en dat kost je gewoon rondetijd."