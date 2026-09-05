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Verstappen haalt schouders op over beschuldigingen van Wolff

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Verstappen haalt schouders op over beschuldigingen van Wolff

Max Verstappen haalt zijn schouders op over de bijzondere uitspraken van Toto Wolff na afloop van de kwalificatie in Monza. Mercedes-teambaas Wolff stelde dat Verstappen zijn coureurs in de weg had gereden, maar volgens de viervoudig wereldkampioen was dit geen bewuste actie.

Verstappen kwam in de kwalificatie op het circuit van Monza niet verder dan de tegenvallende zesde tijd. Door een straf van Oscar Piastri zal Verstappen een plekje opschuiven, maar dat maakt het niet beter. Hij kon zich niet meten met de concurrentie van Mercedes, die vlak achter hem reden tijdens de laatste run. Volgens Wolff reed Verstappen hen in de weg, wat ervoor zorgde dat ze zich amper konden verbeteren. Russell liep de pole position op een haar na mis, en zag tot zijn verbazing Pierre Gasly juichen.

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Wat was er aan de hand?

Verstappen werd na afloop van de kwalificatie geconfronteerd met de opvallende uitspraken van Wolff. De Red Bull-coureur haalde bij de internationale media zijn schouders op, en stelde dat er iets heel anders aan de hand was: "Ik probeerde op het gas te gaan, maar toen gaf de motor ineens niet meer thuis. Er gebeurde echt van alles tegelijk, maar het is ook ontzettend ingewikkeld."

Ook problemen voor Lawson

Verstappen stelt dat er tijdens de sessie nog meer misging. Hij wijst naar zijn teamgenoot Liam Lawson, die werd gehinderd door Piastri: "Hij werd gehinderd in bocht 2. Het is een beetje ongelukkig dat dat gebeurde. In mijn eerste rondje in Q3 zat ik in ieder geval nog in de slipstream van anderen, dus die ronde was op zich wel oké."

'Dan is het gewoon heel erg lastig'

Verder was het een rampzalige dag voor Verstappen, die niet blij was met zijn auto: "Als je dit soort problemen hebt, dan wordt het gewoon ontzettend lastig om te rijden. De auto reageert dan niet meer zoals het hoort, hij stuitert over de hobbels en kerbs en dat kost je gewoon rondetijd."

powered by bye

Posts: 552

2e klantenteam die een pole pakt en alle polen zijn gepakt door een Meredesmotor dus FIA ga eens achter je oor krabben

  • 2
  • 5 sep 2026 - 20:57
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (5)

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  • powered by bye

    Posts: 552

    2e klantenteam die een pole pakt en alle polen zijn gepakt door een Meredesmotor dus FIA ga eens achter je oor krabben

    • + 2
    • 5 sep 2026 - 20:57
    • Ferrari412T1

      Posts: 544

      Ze zullen niks meer doen. De FIA is zelf al een hele poos de weg kwijt!

      • + 1
      • 5 sep 2026 - 22:03
    • AUDI_F1

      Posts: 4.045

      Mercedes heeft gewoon een perfect electrisch component met (AI) software neergezet. Die leert per snelle ronde wanneer er een deploy moet komen, en wanneer er geladen gaat worden.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 22:18
    • Snorremans

      Posts: 379

      Wat is je punt Powered by bye? Ze hebben hun zaken toch gewoon goed voor elkaar als het op snelheid aankomt (betrouwbaarheid daar gelaten).

      Niks op af te dingen voor de rest.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 22:39
  • Larry Perkins

    Posts: 67.633

    Elders werd het voorval beter toegelicht…

    Max Verstappen verstoorde de kwalificatieplannen van Mercedes tijdens de Grand Prix van Italië in de Formule 1, terwijl Kimi Antonelli George Russell een slipstream wilde geven

    George Russell was gefrustreerd over Max Verstappen die aan het begin van hun laatste Q3-ronden in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië in de Formule 1 "vol op de rem trapte", terwijl de Mercedes-coureur nipt naast pole greep.

    Op weg naar de beslissende kwalificatierun voerde Verstappen een treintje aan met Kimi Antonelli en Russell, die van plan waren samen te werken om Russell de best mogelijke slipstream te geven, aangezien Antonelli toch al een gridstraf tegemoetzag.
    Maar terwijl Antonelli en Russell aanvankelijk een gezonde marge hadden ten opzichte van de Red Bull, zaten de drie auto's tegen het einde van hun outlaps - op het rechte stuk achterop vóór de Parabolica - dicht op elkaar toen Verstappen extreem langzaam richting de laatste bocht van Monza reed. Verstappen versnelde vlak voor Antonelli, waardoor hij en Russell te dicht bij elkaar zaten om de Italiaan zijn Mercedes-teamgenoot een tow te laten geven.
    Antonelli week uit en brak in plaats daarvan zijn ronde af, terwijl Russell ook vond dat hij te dicht bij de Nederlander zat om een optimale kwalificatieronde te rijden.

    George Russell
    "We hadden een beetje een rommeltje met Verstappen bij het ingaan van de ronde," foeterde Russell terwijl hij pole verloor aan Pierre Gasly van Alpine. "Alles zag er allemaal prima uit, maar toen we de Parabolica ingingen, trapte Max gewoon vol op de rem en hij wilde niet de leidende auto zijn.
    Het is gewoon één van die dingen, je kunt niet bepalen wat andere mensen doen. Kimi was er om mij de slipstream te geven, wat hij in de eerste run perfect deed. Maar met Max maakte ‘t het volgens mij natuurlijk ook voor Kimi moeilijk om te weten wat hij moest doen. Dus het was gewoon een beetje ongelukkig.
    Ik reed mijn ronde anderhalve seconde achter Max, wat niet ideaal was."

    Max Verstappen
    Verstappen erkende dat hij ook een slipstream van Antonelli wilde pakken, wat in Monza gemakkelijk het verschil kan maken tussen pole en je buiten de eerste startrij kwalificeren. Maar de viervoudig wereldkampioen zei dat hij met problemen met de powerunit kampte terwijl hij zich voorbereidde op zijn snelle ronde, waarbij zijn motor haperde toen hij die op toeren bracht.
    Toen hem werd gevraagd of hij Antonelli voorbij wilde dwingen, antwoordde hij: "Ja, maar ik probeerde ook te accelereren en toen viel de motor uit. Er gebeurde zoveel tegelijk, het is superingewikkeld."

    Toto Wolff
    Maar Mercedes-teambaas Toto Wolff zei dat er geen twijfel over bestond dat Verstappen "slimme" spelletjes speelde.
    "Max deed het natuurlijk heel slim, hij liet iedereen voor de laatste bocht samenklonteren. Dat betekende dat Kimi te dichtbij zat voor een goede slipstream voor George, en George bracht vervolgens de hele ronde binnen twee seconden van Max door. Vooral in de Parabolica verloor hij tijd, omdat hij simpelweg op de versnellingsbak van Max hing."

    Verstappen eindigde uiteindelijk als zesde, maar schuift een plek op op de startgrid van zondag na de gridstraf van Oscar Piastri voor het hinderen van Verstappens teamgenoot Liam Lawson.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 22:26

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Ferrari
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Bahrein
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
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Spanje
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Oostenrijk
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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