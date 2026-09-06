Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat George Russell zaterdag pole position in Monza is misgelopen door een incident met Max Verstappen. De Brit kwalificeerde zich uiteindelijk als tweede, op slechts zes honderdsten van Pierre Gasly. Volgens Wolff had Russell zonder de hinder mogelijk vanaf de eerste startplek mogen vertrekken.

Russell reed in Q3 een sterke ronde, maar kwam bij het aanzetten van zijn laatste poging dicht achter Verstappen terecht. Dat zorgde volgens Wolff voor een verstoorde voorbereiding op de beslissende ronde. Mercedes moet zich daardoor tevredenstellen met de tweede startplek, terwijl Gasly verrassend pole pakte.

Wolff: 'Verstappen zat veel te dicht op Russell'

"Ja, in de laatste run kwam Max te dicht op George te zitten bij het begin van zijn ronde. Dat was simpelweg veel te krap en daardoor werd Georges ronde uiteindelijk beïnvloed. Daar heeft hij volgens mij de pole position verloren", vertelt Wolff aan Sky Sports F1.

De Mercedes-baas zag zijn coureur daarmee een uitgelezen kans op pole missen. Russell had lange tijd de beste papieren voor de eerste startplek, maar moest uiteindelijk Gasly voor zich dulden. Mercedes krijgt zondag wel een nieuwe kans, al verwacht Wolff een heel andere wedstrijd dan de kwalificatie.

Wolff tempert verwachtingen rond Gasly en Antonelli

Wolff neemt de snelheid van Gasly en Alpine nadrukkelijk serieus. De Mercedes-teambaas wijst daarbij vooral op de sterke topsnelheid van de Franse formatie. "Je moet iedereen serieus nemen. Alpine heeft ontzettend veel snelheid op de rechte stukken en heeft veel drag uit de auto gehaald. Op één snelle ronde bleek dat precies genoeg voor pole. Maar de race is een compleet ander verhaal, dus we zullen moeten afwachten."

Ook van Andrea Kimi Antonelli verwacht Wolff zondag geen podium. De Italiaan kwalificeerde zich als zevende, maar krijgt door zijn gridstraf bovendien een bijzonder lastige uitgangspositie. "Ik denk dat je dan te veel van hem vraagt. Zodra je achter bepaalde groepen auto's terechtkomt, liggen de prestaties zo dicht bij elkaar dat het heel moeilijk wordt om op eigen kracht naar voren te komen. Je zou dan een heel andere strategie moeten kiezen en een gok moeten nemen."

Dat Gasly namens Alpine pole pakte met een Mercedes-motor, kon Wolff dan weer wel bekoren. "Ik ben vooral blij voor Alpine. Ze hebben een aantal moeilijke periodes achter de rug en wij hebben daar met onze motor een kleine bijdrage aan kunnen leveren. Het is mooi om te zien dat het voor hen nu op deze manier uitpakt."