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Wolff gaat maar door over Verstappen: "Max zat te dicht bij Russell"

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Wolff gaat maar door over Verstappen: "Max zat te dicht bij Russell"

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat George Russell zaterdag pole position in Monza is misgelopen door een incident met Max Verstappen. De Brit kwalificeerde zich uiteindelijk als tweede, op slechts zes honderdsten van Pierre Gasly. Volgens Wolff had Russell zonder de hinder mogelijk vanaf de eerste startplek mogen vertrekken.

Russell reed in Q3 een sterke ronde, maar kwam bij het aanzetten van zijn laatste poging dicht achter Verstappen terecht. Dat zorgde volgens Wolff voor een verstoorde voorbereiding op de beslissende ronde. Mercedes moet zich daardoor tevredenstellen met de tweede startplek, terwijl Gasly verrassend pole pakte.

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Wolff: 'Verstappen zat veel te dicht op Russell'

"Ja, in de laatste run kwam Max te dicht op George te zitten bij het begin van zijn ronde. Dat was simpelweg veel te krap en daardoor werd Georges ronde uiteindelijk beïnvloed. Daar heeft hij volgens mij de pole position verloren", vertelt Wolff aan Sky Sports F1.

De Mercedes-baas zag zijn coureur daarmee een uitgelezen kans op pole missen. Russell had lange tijd de beste papieren voor de eerste startplek, maar moest uiteindelijk Gasly voor zich dulden. Mercedes krijgt zondag wel een nieuwe kans, al verwacht Wolff een heel andere wedstrijd dan de kwalificatie.

Wolff tempert verwachtingen rond Gasly en Antonelli

Wolff neemt de snelheid van Gasly en Alpine nadrukkelijk serieus. De Mercedes-teambaas wijst daarbij vooral op de sterke topsnelheid van de Franse formatie. "Je moet iedereen serieus nemen. Alpine heeft ontzettend veel snelheid op de rechte stukken en heeft veel drag uit de auto gehaald. Op één snelle ronde bleek dat precies genoeg voor pole. Maar de race is een compleet ander verhaal, dus we zullen moeten afwachten."

Ook van Andrea Kimi Antonelli verwacht Wolff zondag geen podium. De Italiaan kwalificeerde zich als zevende, maar krijgt door zijn gridstraf bovendien een bijzonder lastige uitgangspositie. "Ik denk dat je dan te veel van hem vraagt. Zodra je achter bepaalde groepen auto's terechtkomt, liggen de prestaties zo dicht bij elkaar dat het heel moeilijk wordt om op eigen kracht naar voren te komen. Je zou dan een heel andere strategie moeten kiezen en een gok moeten nemen."

Dat Gasly namens Alpine pole pakte met een Mercedes-motor, kon Wolff dan weer wel bekoren. "Ik ben vooral blij voor Alpine. Ze hebben een aantal moeilijke periodes achter de rug en wij hebben daar met onze motor een kleine bijdrage aan kunnen leveren. Het is mooi om te zien dat het voor hen nu op deze manier uitpakt."

skibeest

Posts: 2.157

Logens mij is het andersom. Glibberaal zat te dicht op Max. En dat met een motor die veel minder sterk is dan de RB

  • 12
  • 6 sep 2026 - 07:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Toto Wolff Mercedes GP Italië 2026

Reacties (6)

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  • skibeest

    Posts: 2.157

    Logens mij is het andersom. Glibberaal zat te dicht op Max. En dat met een motor die veel minder sterk is dan de RB

    • + 12
    • 6 sep 2026 - 07:47
    • Polleken

      Posts: 1.050

      Dat is ook mijn mening Skibeest

      • + 2
      • 6 sep 2026 - 08:10
    • AUDI_F1

      Posts: 4.046

      Verstappen zat achter de McLarens dus ja het zat achter Verstappen en het heeft gewoon geen afstand gehouden.

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 09:54
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.180

    In een paar seconden zag Toto meer slimmigheid bij Max dan hij ooit bij Russell zal zien.

    • + 9
    • 6 sep 2026 - 08:04
  • Pietje Bell

    Posts: 36.587

    Holiness
    @F1BigData
    🚨POLE POSITIONS PER ENGINE | 2026 SEASON

    Mercedes - 13
    Any other engine - 0

    urlr.me/7atk3e

    Ze hebben voor dit seizoen EN volgend seizoen nog één ADUO token om de PU
    te verbeteren.

    • + 3
    • 6 sep 2026 - 08:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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