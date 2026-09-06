Verstappen slaat alarm: "We hebben hier al zo lang last van"

Volgens Max Verstappen kampt Red Bull momenteel met een groot probleem. Tijdens de kwalificatie op het circuit van Monza riep hij over de boordradio dat het aanvoelde alsof de auto van papier is gemaakt, en na afloop stelde hij dat er delen op de auto zitten die kapotgaan of vastlopen.

Verstappen kwam in de kwalificatie op het circuit van Monza niet verder dan de teleurstellende zesde tijd. Door de gridstraf van Oscar Piastri zal hij een plekje opschuiven op de grid, maar dat maakt weinig verschil. Verstappen stelde al vroeg in de kwalificatie dat er iets niet pluis was met de achteras, en toen teambaas Laurent Mekies hem na de kwalificatie via de boordradio toesprak, antwoordde de Limburger dat het aanvoelde alsof de auto van papier is gemaakt.

Pierre Maché

Red Bull heeft al jaren balansproblemen, en de auto is op hobbels en kerbstones lastig te besturen. Na afloop van de kwalificatie werd er gegrapt dat de auto van Pierre Maché (een verwijzing naar technisch directeur Pierre Waché, red.) is gemaakt, en bij De Telegraaf moest Verstappen even grijnzen: "Laat ik die hier maar niet gebruiken!"

Daarna werd hij serieuzer: "Het is gewoon heel erg jammer. Ik weet dat iedereen zijn uiterste best doet en je moet dit ook niet op één iemand afschuiven. Maar het is doodzonde dat er dit seizoen toch heel veel dingen zijn die niet altijd goed werken."

Wat gaat er kapot?

Verstappen stelde tijdens de sessie dat er iets kapot was gegaan: "We hebben soms componenten op de auto die kapotgaan of vastlopen. Dat gevoel heb ik wel vaker gehad gedurende dit seizoen. Soms gebeurt het in een training, dan kunnen we het de dag daarna oplossen. Maar het gebeurde bijvoorbeeld ook in de race in Oostenrijk. En nu dus van de training naar de kwalificatie. Dan gaat de auto niet meer goed over de hobbels en stuiter ik alle kanten op. Daarmee geven we gewoon rondetijd uit handen."

'We zoeken al heel lang naar antwoorden'

Het is frustrerend voor Verstappen, die op technisch gebied een aardig woordje kan meepraten: "We zoeken al heel erg lang naar antwoorden. Ik weet wel waar het ongeveer zit, maar ik ben niet de engineer om het op te lossen. Ik ben hier zelf ook al jaren mee bezig. Want we hebben hier al zo lang last van."