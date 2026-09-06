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Verstappen slaat alarm: "We hebben hier al zo lang last van"

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Verstappen slaat alarm: "We hebben hier al zo lang last van"

Volgens Max Verstappen kampt Red Bull momenteel met een groot probleem. Tijdens de kwalificatie op het circuit van Monza riep hij over de boordradio dat het aanvoelde alsof de auto van papier is gemaakt, en na afloop stelde hij dat er delen op de auto zitten die kapotgaan of vastlopen.

Verstappen kwam in de kwalificatie op het circuit van Monza niet verder dan de teleurstellende zesde tijd. Door de gridstraf van Oscar Piastri zal hij een plekje opschuiven op de grid, maar dat maakt weinig verschil. Verstappen stelde al vroeg in de kwalificatie dat er iets niet pluis was met de achteras, en toen teambaas Laurent Mekies hem na de kwalificatie via de boordradio toesprak, antwoordde de Limburger dat het aanvoelde alsof de auto van papier is gemaakt.

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Pierre Maché

Red Bull heeft al jaren balansproblemen, en de auto is op hobbels en kerbstones lastig te besturen. Na afloop van de kwalificatie werd er gegrapt dat de auto van Pierre Maché (een verwijzing naar technisch directeur Pierre Waché, red.) is gemaakt, en bij De Telegraaf moest Verstappen even grijnzen: "Laat ik die hier maar niet gebruiken!"

Daarna werd hij serieuzer: "Het is gewoon heel erg jammer. Ik weet dat iedereen zijn uiterste best doet en je moet dit ook niet op één iemand afschuiven. Maar het is doodzonde dat er dit seizoen toch heel veel dingen zijn die niet altijd goed werken."

Wat gaat er kapot?

Verstappen stelde tijdens de sessie dat er iets kapot was gegaan: "We hebben soms componenten op de auto die kapotgaan of vastlopen. Dat gevoel heb ik wel vaker gehad gedurende dit seizoen. Soms gebeurt het in een training, dan kunnen we het de dag daarna oplossen. Maar het gebeurde bijvoorbeeld ook in de race in Oostenrijk. En nu dus van de training naar de kwalificatie. Dan gaat de auto niet meer goed over de hobbels en stuiter ik alle kanten op. Daarmee geven we gewoon rondetijd uit handen."

'We zoeken al heel lang naar antwoorden'

Het is frustrerend voor Verstappen, die op technisch gebied een aardig woordje kan meepraten: "We zoeken al heel erg lang naar antwoorden. Ik weet wel waar het ongeveer zit, maar ik ben niet de engineer om het op te lossen. Ik ben hier zelf ook al jaren mee bezig. Want we hebben hier al zo lang last van."

shakedown

Posts: 1.978

De auto is gewoon niet snel genoeg voor de top posities. En dan maken ze alles maar lichter en lichter om zo mee te kunnen komen. Tja. 1 en 1 is 2....

Dat weten we ze al het hele jaar. Niemand is er nog gefrustreerd over. De rijders niet, de ontwerpers niet, niemand. Dit hebben ze al lang geacce... [Lees verder]

  • 1
  • 6 sep 2026 - 08:44
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (2)

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  • shakedown

    Posts: 1.978

    De auto is gewoon niet snel genoeg voor de top posities. En dan maken ze alles maar lichter en lichter om zo mee te kunnen komen. Tja. 1 en 1 is 2....

    Dat weten we ze al het hele jaar. Niemand is er nog gefrustreerd over. De rijders niet, de ontwerpers niet, niemand. Dit hebben ze al lang geaccepteerd. Omde focus ligt al zeker een maand of 3 op volgend jaar. En alle componenten welke te testen valt dit jaar gooien ze erop. In de hoop dat het voor volgend jaar op orde is..

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 08:44
    • Golf-GTI

      Posts: 1.857

      Tja en als je dan geen shake down doet wordt 1 + 1 eerder -1

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 09:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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