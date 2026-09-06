Lance Stroll heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië een ongewenst Formule 1-record gevestigd. De Aston Martin-coureur werd als laatste uitgeschakeld in Q1 en is daardoor de eerste coureur ooit die sinds de invoering van het huidige kwalificatiesysteem in 2006 liefst honderd keer niet verder kwam dan het eerste kwalificatiedeel.

Stroll kwam in Monza bijna een tiende tekort op teamgenoot Fernando Alonso, die eveneens niet uit Q1 wist te ontsnappen. Aston Martin kende daarmee opnieuw een uiterst moeizaam weekend. Ondanks een vernieuwde Honda-krachtbron en meerdere upgrades blijkt de AMR26 vooral op topsnelheid tekort te komen.

Stroll niet verrast door dramatische snelheid Aston Martin

Stroll leek na afloop nauwelijks onder de indruk van zijn nieuwe record. De Canadees was ook niet verbaasd over het gebrek aan snelheid van Aston Martin, dat op de rechte stukken structureel veel tijd verloor ten opzichte van de concurrentie. "Dit was eigenlijk wat we verwachtten van de motor. We weten dat we hier snelheid tekortkomen", vertelt Stroll geciteerd door Motorsport.com.

De achterstand was in Q1 direct pijnlijk zichtbaar. Aston Martin kwam op de rechte stukken volgens de metingen ongeveer twintig kilometer per uur tekort op Mercedes. Over één ronde liep het verschil daardoor enorm op. "We zitten hier ongeveer drie seconden achter. Dan weet je dat je morgen niet echt bij de rest van het veld zult kunnen blijven", aldus de Canadees.

Van record naar pole: Stroll kent beide uitersten

Stroll beleeft daarmee een heel andere periode dan enkele jaren geleden. Zijn eerste Q1-eliminatie dateert al uit zijn debuutrace in 2017, toen hij namens Williams in Australië als laatste strandde. Een week later in China haalde hij wel Q3, waarna hij dat seizoen onder meer zijn eerste punten pakte in Canada en verrassend op het podium eindigde in Azerbeidzjan.

De Canadees kent zelfs het andere uiterste van het kwalificatiespectrum. In 2020 pakte Stroll in Turkije zijn enige pole position uit zijn carrière tijdens een natte kwalificatie namens Racing Point. Dat jaar werd hij geen enkele keer in Q1 uitgeschakeld. Inmiddels is de situatie volledig anders: dit seizoen is Stroll in iedere kwalificatie in Q1 blijven steken en heeft hij zijn honderdste uitschakeling bereikt.

Voor Aston Martin lijkt er voorlopig weinig reden tot optimisme. De upgrades en vernieuwde Honda-motor hebben op Monza geen wondermiddel geboden, waardoor Stroll en Alonso zondag opnieuw vooral tegen zichzelf lijken te moeten racen. Stroll verwacht in ieder geval geen plotselinge ommekeer: de achterstand op de concurrentie is daarvoor simpelweg te groot.