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Drama voor Stroll: Canadees bereikt 100 eliminaties in Q1

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Drama voor Stroll: Canadees bereikt 100 eliminaties in Q1

Lance Stroll heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië een ongewenst Formule 1-record gevestigd. De Aston Martin-coureur werd als laatste uitgeschakeld in Q1 en is daardoor de eerste coureur ooit die sinds de invoering van het huidige kwalificatiesysteem in 2006 liefst honderd keer niet verder kwam dan het eerste kwalificatiedeel.

Stroll kwam in Monza bijna een tiende tekort op teamgenoot Fernando Alonso, die eveneens niet uit Q1 wist te ontsnappen. Aston Martin kende daarmee opnieuw een uiterst moeizaam weekend. Ondanks een vernieuwde Honda-krachtbron en meerdere upgrades blijkt de AMR26 vooral op topsnelheid tekort te komen.

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Stroll niet verrast door dramatische snelheid Aston Martin

Stroll leek na afloop nauwelijks onder de indruk van zijn nieuwe record. De Canadees was ook niet verbaasd over het gebrek aan snelheid van Aston Martin, dat op de rechte stukken structureel veel tijd verloor ten opzichte van de concurrentie. "Dit was eigenlijk wat we verwachtten van de motor. We weten dat we hier snelheid tekortkomen", vertelt Stroll geciteerd door Motorsport.com.

De achterstand was in Q1 direct pijnlijk zichtbaar. Aston Martin kwam op de rechte stukken volgens de metingen ongeveer twintig kilometer per uur tekort op Mercedes. Over één ronde liep het verschil daardoor enorm op. "We zitten hier ongeveer drie seconden achter. Dan weet je dat je morgen niet echt bij de rest van het veld zult kunnen blijven", aldus de Canadees.

Van record naar pole: Stroll kent beide uitersten

Stroll beleeft daarmee een heel andere periode dan enkele jaren geleden. Zijn eerste Q1-eliminatie dateert al uit zijn debuutrace in 2017, toen hij namens Williams in Australië als laatste strandde. Een week later in China haalde hij wel Q3, waarna hij dat seizoen onder meer zijn eerste punten pakte in Canada en verrassend op het podium eindigde in Azerbeidzjan.

De Canadees kent zelfs het andere uiterste van het kwalificatiespectrum. In 2020 pakte Stroll in Turkije zijn enige pole position uit zijn carrière tijdens een natte kwalificatie namens Racing Point. Dat jaar werd hij geen enkele keer in Q1 uitgeschakeld. Inmiddels is de situatie volledig anders: dit seizoen is Stroll in iedere kwalificatie in Q1 blijven steken en heeft hij zijn honderdste uitschakeling bereikt.

Voor Aston Martin lijkt er voorlopig weinig reden tot optimisme. De upgrades en vernieuwde Honda-motor hebben op Monza geen wondermiddel geboden, waardoor Stroll en Alonso zondag opnieuw vooral tegen zichzelf lijken te moeten racen. Stroll verwacht in ieder geval geen plotselinge ommekeer: de achterstand op de concurrentie is daarvoor simpelweg te groot.

Need5Speed

Posts: 4.445

Gefeliciteerd! Dit is een record dat alleen te breken is met heel veel geld!

  • 4
  • 6 sep 2026 - 10:18
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lance Stroll Aston Martin GP Italië 2026

Reacties (6)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.445

    Gefeliciteerd! Dit is een record dat alleen te breken is met heel veel geld!

    • + 4
    • 6 sep 2026 - 10:18
    • Sander

      Posts: 1.964

      En je moet natuurlijk enorm gedemotiveerd zijn om dit te kunnen bereiken, kan niet anders.

      • + 3
      • 6 sep 2026 - 11:10
  • Snorremans

    Posts: 380

    Snel afscheid van nemen.

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 13:13
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.257

    Dit is wel een heel pijnlijk record om op naam te hebben staan 😞

    Gaat even google'en wie de runner up is en hoevaak hij er in Q1 uit lag.

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 14:16
  • Towel986

    Posts: 567

    Mooie prestatie! Op naar de 150!

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 14:18
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.257

    Na Stroll met nu 100 keer eruit na Q1 hebben we verder op twee, Magnussen met 74 eliminaties uit Q1, op drie Ericsson met 70 en op vier Glock met 59, op vijf Latifi met 55, op zes Hülkenberg met 52 en op zeven Grosjean met 48, nummer 8 is Ocon met 46, negen is Vergné met 41 en tot slot op tien Kvyat met 40 Q1 eliminaties.

    Dat wist ik uiteraard niet uit mijn hoofd maar vond het wel even leuk zo een top 10 uit te zetten.

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 14:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
16
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Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Land Canada
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, Canada
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Aston Martin
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