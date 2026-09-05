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Verstappen zoekt afleiding: "Hoop dat PSV wint"

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Verstappen zoekt afleiding: "Hoop dat PSV wint"

Max Verstappen heeft een tegenvallende kwalificatie achter de rug in Monza, maar hij laat zijn avond niet verpesten. De viervoudig wereldkampioen haast zich vanavond naar zijn kamer om lekker naar het voetbal te gaan kijken, hij gaat juichen voor zijn favoriete club PSV.

Verstappen had op meer gehoopt in de kwalificatie van vandaag op het circuit van Monza. De viervoudig wereldkampioen kwam er echter al snel achter dat zijn Red Bull-bolide met de nodige problemen kampte, en worstelde zich door de sessie heen. Hij had problemen met zijn achteras, en moest het doen met een tegenvallende zesde tijd. Zijn achterstand op de verrassende polesitter Pierre Gasly was groot.

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Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen gaat niet bij de pakken neerzitten, en kondigde aan dat hij zich vanavond voor de televisie nestelt om naar de topper PSV - Ajax te kijken. Trouwe PSV-supporter Verstappen werd er door Viaplay naar gevraagd: "Ja, ik hoop natuurlijk dat PSV wint, maar ik heb geen idee. Weet je, het is altijd moeilijk in het begin van het seizoen om dat een beetje goed in te schalen."

'Draag geen haat mee ten opzichte van de tegenstander'

Verstappen gaat in ieder geval niet zitten vloeken op de bank als het niet lekker loopt met zijn favoriete ploeg. De viervoudig wereldkampioen denkt ook hier heel erg nuchter over: "Ik hoop gewoon dat het een leuke wedstrijd gaat worden, toch? Ik ben niet zo'n supporter die zeg maar, haat meedraagt ten opzichte van de tegenstander."

Verstappen is een echte liefhebber, en hij gaat er dan ook goed voor zitten: "Ik vind het gewoon... Hopelijk wordt het een leuke pot."

Focus op zijn eigen wedstrijd

Verstappen zal zich om 20:00 op de bank gaan nestelen als de wedstrijd begint. Hij zal zich daarna weer op de dag van morgen gaan focussen, want door de gridstraf van McLaren-coureur Oscar Piastri zal hij een plekje gaan opschuiven op de grid. Of hem dit meer kansen biedt, zal nog moeten blijken.

Pietje Bell

Posts: 36.582

Hij ligt heerlijk op zijn bed naar een gigantisch TV scherm te kijken in zijn
super de luxe motorhome naast het circuit, terwijl zijn vriendin in een
5 sterren hotel suite in Milaan verblijft.

  • 3
  • 5 sep 2026 - 19:50
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (5)

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  • F1 bekijker

    Posts: 525

    Helaas ook niet.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 19:34
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.089

    Heeft hij daar Kelly naast hem zitten in 'n pikante outfit.....gaat hij naar PSV zitten gluren!
    Ik zou me potverdikkie helemaal leeg laten slobberen.

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 19:42
    • Pietje Bell

      Posts: 36.584

      Hij ligt heerlijk op zijn bed naar een gigantisch TV scherm te kijken in zijn
      super de luxe motorhome naast het circuit, terwijl zijn vriendin in een
      5 sterren hotel suite in Milaan verblijft.

      • + 3
      • 5 sep 2026 - 19:50
  • Pietje Bell

    Posts: 36.584

    Oei, het joggingmerk ALO YOGA waar een paar WAGS waaronder Kika, Magui en Kelly
    continue re.cl.ame voor maken is bij het testen samen met 4 anderen zeer slecht
    uit de bus gekomen. Leclerc en Sainz zijn World Ambassador van L'Oréal.

    CeraVe van L’Oréal, Driscoll’s, Lululemon en Old Spice.
    Old Spice wordt hier ook veel verkocht.

    urlr.me/HQnApp

    These 5 brands have been sued for cancer causing chemicals in their products.

    Alo Yoga: Named in a multi-brand lawsuit. Lab tests detected BPA in their leggings.
    BPA is an endocrine disruptor that mimics estrogen. It’s been linked to infertility,
    metabolic disruption, early puberty, and breast cancer.

    Kelly's moeder Silvia had dit bericht in haar story gerepost. Vandaar dat ik het las.


    ibb.co/nZ4Z7ML

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 20:37
  • Pietje Bell

    Posts: 36.584

    Oei, het joggingmerk ALO YOGA waar een paar WAGS waaronder Kika, Magui en Kelly
    continue re.cl.ame voor maken is bij het testen samen met 4 anderen zeer slecht
    uit de bus gekomen. Leclerc en Sainz zijn World Ambassador van L'Oréal.

    CeraVe van L’Oréal, Driscoll’s, Lu.lu.lemon en Old Spice.
    Old Spice wordt hier ook veel verkocht.

    urlr.me/HQnApp

    These 5 brands have been sued for cancer causing chemicals in their products.

    Alo Yoga: Named in a multi-brand lawsuit. Lab tests detected BPA in their leggings.
    BPA is an endocrine disruptor that mimics estrogen. It’s been linked to infertility,
    metabolic disruption, early puberty, and breast cancer.

    Kelly's moeder Silvia had dit bericht in haar story gerepost. Vandaar dat ik het las.


    ibb.co/nZ4Z7ML

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 21:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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