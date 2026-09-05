Max Verstappen heeft een tegenvallende kwalificatie achter de rug in Monza, maar hij laat zijn avond niet verpesten. De viervoudig wereldkampioen haast zich vanavond naar zijn kamer om lekker naar het voetbal te gaan kijken, hij gaat juichen voor zijn favoriete club PSV.

Verstappen had op meer gehoopt in de kwalificatie van vandaag op het circuit van Monza. De viervoudig wereldkampioen kwam er echter al snel achter dat zijn Red Bull-bolide met de nodige problemen kampte, en worstelde zich door de sessie heen. Hij had problemen met zijn achteras, en moest het doen met een tegenvallende zesde tijd. Zijn achterstand op de verrassende polesitter Pierre Gasly was groot.

Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen gaat niet bij de pakken neerzitten, en kondigde aan dat hij zich vanavond voor de televisie nestelt om naar de topper PSV - Ajax te kijken. Trouwe PSV-supporter Verstappen werd er door Viaplay naar gevraagd: "Ja, ik hoop natuurlijk dat PSV wint, maar ik heb geen idee. Weet je, het is altijd moeilijk in het begin van het seizoen om dat een beetje goed in te schalen."

'Draag geen haat mee ten opzichte van de tegenstander'

Verstappen gaat in ieder geval niet zitten vloeken op de bank als het niet lekker loopt met zijn favoriete ploeg. De viervoudig wereldkampioen denkt ook hier heel erg nuchter over: "Ik hoop gewoon dat het een leuke wedstrijd gaat worden, toch? Ik ben niet zo'n supporter die zeg maar, haat meedraagt ten opzichte van de tegenstander."

Verstappen is een echte liefhebber, en hij gaat er dan ook goed voor zitten: "Ik vind het gewoon... Hopelijk wordt het een leuke pot."

Focus op zijn eigen wedstrijd

Verstappen zal zich om 20:00 op de bank gaan nestelen als de wedstrijd begint. Hij zal zich daarna weer op de dag van morgen gaan focussen, want door de gridstraf van McLaren-coureur Oscar Piastri zal hij een plekje gaan opschuiven op de grid. Of hem dit meer kansen biedt, zal nog moeten blijken.