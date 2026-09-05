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IndyCar-wereld opgeschrikt door angstaanjagende crash

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IndyCar-wereld opgeschrikt door angstaanjagende crash

De racewereld is vandaag opgeschrikt door een bizar ongeval in het voorprogramma van de IndyCar op het circuit van Laguna Seca. Tijdens een race van de Porsche Sprint Challenge North America ging het helemaal mis in de beroemde Corkscrew, maar de coureur kan het incident wonder boven wonder na vertellen.

De meeste aandacht ging vandaag uit naar de Formule 1, waar de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix werd afgewerkt op het circuit van Monza. In de Verenigde Staten wordt er dit weekend echter gekeken naar de seizoensfinale van de IndyCar op het prachtige circuit van Laguna Seca. Maar nog voordat de IndyCar-coureurs de baan op konden komen, ging het mis.

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Wat was er aan de hand?

Tijdens de eerste race van de Porsche Sprint Challenge North America in het voorprogramma, vond er een zwaar ongeval plaats. De coureur Manuel Gil Del Real leek niet te kunnen remmen toen hij de Corkscrew naderde. Hij vloog door de lucht als een soort vliegtuig, knalde dwars door de bandenstapel en het hekwerk heen, en kwam tussen de bomen tot stilstand. Vanaf andere delen van het circuit was een soort wolk van onderdelen te zien.

Hoe is het met de coureur?

Van de Porsche was weinig meer over, en volgens Motorsport.com meldden ooggetuigen dat Del Real na de crash snel werd overgebracht naar het ziekenhuis. Later op de avond kwam er een statement naar buiten over het incident: "Porsche Sprint Challenge USA West-coureur Manuel Gil Del Real is bij kennis na een incident deze morgen in de race op Laguna Seca. Hij is naar een ziekenhuis vervoerd waar hij is nagekeken en behandeld. Meer informatie zal worden gedeeld als dat mogelijk is."

Gevolgen voor de IndyCar

Na de crash moesten het hek en de bandenstapel worden gerepareerd, waardoor de vrije training van de IndyCar werd uitgesteld. De bekende Corkscrew heeft sinds deze week de naam 'Zanardi Corkscrew', en is vernoemd naar de eerder dit jaar overleden Alex Zanardi.

F1 Nieuws

Reacties (1)

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  • AUDI_F1

    Posts: 4.045

    Dat was meer dan het klappertje van de week. Maar driver OK is het belangrijkste.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 22:37

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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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