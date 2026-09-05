De racewereld is vandaag opgeschrikt door een bizar ongeval in het voorprogramma van de IndyCar op het circuit van Laguna Seca. Tijdens een race van de Porsche Sprint Challenge North America ging het helemaal mis in de beroemde Corkscrew, maar de coureur kan het incident wonder boven wonder na vertellen.

De meeste aandacht ging vandaag uit naar de Formule 1, waar de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix werd afgewerkt op het circuit van Monza. In de Verenigde Staten wordt er dit weekend echter gekeken naar de seizoensfinale van de IndyCar op het prachtige circuit van Laguna Seca. Maar nog voordat de IndyCar-coureurs de baan op konden komen, ging het mis.

Wat was er aan de hand?

Tijdens de eerste race van de Porsche Sprint Challenge North America in het voorprogramma, vond er een zwaar ongeval plaats. De coureur Manuel Gil Del Real leek niet te kunnen remmen toen hij de Corkscrew naderde. Hij vloog door de lucht als een soort vliegtuig, knalde dwars door de bandenstapel en het hekwerk heen, en kwam tussen de bomen tot stilstand. Vanaf andere delen van het circuit was een soort wolk van onderdelen te zien.

Hoe is het met de coureur?

Van de Porsche was weinig meer over, en volgens Motorsport.com meldden ooggetuigen dat Del Real na de crash snel werd overgebracht naar het ziekenhuis. Later op de avond kwam er een statement naar buiten over het incident: "Porsche Sprint Challenge USA West-coureur Manuel Gil Del Real is bij kennis na een incident deze morgen in de race op Laguna Seca. Hij is naar een ziekenhuis vervoerd waar hij is nagekeken en behandeld. Meer informatie zal worden gedeeld als dat mogelijk is."

Gevolgen voor de IndyCar

Na de crash moesten het hek en de bandenstapel worden gerepareerd, waardoor de vrije training van de IndyCar werd uitgesteld. De bekende Corkscrew heeft sinds deze week de naam 'Zanardi Corkscrew', en is vernoemd naar de eerder dit jaar overleden Alex Zanardi.