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Gasly geëmotioneerd na pole op Monza: "Ben in de achtste hemel"

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Gasly geëmotioneerd na pole op Monza: "Ben in de achtste hemel"

Pierre Gasly heeft zaterdag voor een enorme stunt gezorgd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. De Alpine-coureur pakte op Monza verrassend de pole position en mag zondag vanaf de eerste startplek op jacht naar een nieuwe sensatie. Dat zorgt bij de Fransman voor de nodige emoties.

Gasly weet als geen ander dat Monza een plek is waar alles kan gebeuren. In 2020 boekte hij op hetzelfde circuit al zijn eerste Formule 1-zege namens AlphaTauri. Precies zes jaar later kan hij daar een tweede overwinning aan toevoegen. De nummer één startpositie geeft hem in ieder geval de perfecte uitgangspositie voor een nieuwe stunt.

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Gasly geëmotioneerd na eerste pole op Monza

"Ik ben echt in de achtste hemel", lacht Gasly tegenover Viaplay. Wanneer hem wordt gevraagd of hij in de zevende hemel zit, kan hij het niet laten om daar nog een schepje bovenop te doen. "Ik heb blijkbaar de achtste hemel gevonden. Ik ben zó blij. Het is heel moeilijk om uit te leggen wat dit met me doet."

De pole krijgt voor Gasly extra betekenis, omdat hij er naar eigen zeggen jarenlang op heeft moeten wachten. De Fransman pakte de eerste startplek pas in zijn 191e Grand Prix-weekend. "Ik rijd nu negen jaar in de Formule 1 en heb dit gevoel nog nooit mogen ervaren. Ik werk hier ontzettend hard voor. Ik heb eigenlijk nooit een auto gehad waarmee ik echt om pole kon vechten. Vandaag was dat ineens anders."

'We hoopten op de top-tien, nu staan we helemaal bovenaan'

Gasly wist tijdens de kwalificatie steeds meer vertrouwen op te bouwen. Alpine meldde zich al vroeg vooraan, maar een pole position leek vooraf absoluut niet realistisch. "De auto was vandaag de hele sessie ontzettend goed. Vanaf de derde vrije training voelde ik me al beter. In de kwalificatie zat het vanaf het begin goed. We hoopten op een plek in de top tien en uiteindelijk staan we helemaal bovenaan. Dat is bijna niet te bevatten."

De Fransman weet dat zijn Alpine in de race waarschijnlijk niet de snelste auto is, maar weigert zich daardoor op voorhand gewonnen te geven. "Je moet er gewoon voor gaan. Ik weet ook dat ik niet de favoriet ben, maar vandaag waren we dat ook niet. Ik heb nu de beste startplek en wil alles geven om die jongens achter me te houden. We missen waarschijnlijk een paar tienden in racesnelheid, maar dit is Formule 1. Je weet nooit wat er kan gebeuren."

Gasly wil zich zondag vooral niet laten meeslepen door de verwachtingen. "Ik wil gewoon mijn werk doen en alles geven voor het team. Of dat genoeg is voor de overwinning, een podiumplaats of misschien de top vijf? Ik heb geen idee. Daar krijgen we zondag antwoord op. Het belangrijkste is nu om goed van de lijn weg te komen en de leiding te behouden."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Pierre Gasly Alpine GP Italië 2026

Reacties (2)

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  • AUDI_F1

    Posts: 4.044

    Hij had in elk geval de perfecte slipstream van een Ferrari.
    Maar geweldige goede prestatie. Briatore zal heel blij met zijn met zijn contract verlenging.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 22:23
  • Pietje Bell

    Posts: 36.585

    Duimen voor iig een podium plaats nadat deze hem weer af is genomen na al die weken.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 22:33

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263
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186
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Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 7 feb 1996 (30)
  • Geb. plaats Rouen, Frankrijk
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
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Team profiel

Alpine
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