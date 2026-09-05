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Hamilton loopt helemaal leeg na mislukte kwalificatie met Ferrari

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Hamilton loopt helemaal leeg na mislukte kwalificatie met Ferrari

Lewis Hamilton heeft zaterdag met een slecht gevoel de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië afgesloten. De Ferrari-coureur bleef steken op de vijfde plaats en zag zijn teamgenoot Charles Leclerc als vierde eindigen. Voor Hamilton zelf voelde de sessie vooral als een gemiste kans.

De Brit kende op Monza een redelijke start van de kwalificatie, maar zag het vervolgens mislopen. Na afloop liet hij weinig heel van zijn eigen optreden. Pierre Gasly pakte ondertussen verrassend pole position, terwijl George Russell en Oscar Piastri de andere plekken op de eerste twee startrijen bezetten.

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'Gewoon verschrikkelijk'

"Verschrikkelijk. Echt gewoon verschrikkelijk. Dit was in het algemeen geen goede kwalificatie van ons. Het begon nog redelijk, maar daarna werd het steeds rommeliger. We liepen een beetje op onszelf vooruit en kregen het niet goed voor elkaar", vertelt Hamilton tegenover Viaplay.

Volgens de zevenvoudig wereldkampioen lag het probleem niet zozeer bij de snelheid van zijn Ferrari. Vooral het vinden van een goed ritme bleek een probleem. "De auto voelde eigenlijk best goed aan. Het ging voor mij vooral om de timing en het ritme. Na Q1 kregen we dat ritme niet meer echt te pakken en dat maakt het voor ons heel lastig."

Ferrari mikt op herstel in thuisrace

Hamilton moet zondag vanaf de vijfde startplek proberen om de schade te beperken tijdens de thuisrace van Ferrari. Met Leclerc op P4 staan beide Ferrari's in ieder geval dicht bij de voorste posities, maar de Italiaanse renstal zag Gasly en Alpine zaterdag met de pole aan de haal gaan.

Voor Hamilton wordt het zaak om in de race terug te keren naar het niveau waarvan Ferrari dit weekend hoopte. De Brit benadrukte na de kwalificatie dat de auto zelf niet het grootste probleem vormde. Het gebrek aan ritme en een goede uitvoering van de kwalificatie zorgden er uiteindelijk voor dat hij genoegen moest nemen met de derde startrij.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Italië 2026

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Pos
Team
Punten
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Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
16
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.716
  • Podiums 137
  • Grand Prix 244
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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