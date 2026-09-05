Lewis Hamilton heeft zaterdag met een slecht gevoel de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië afgesloten. De Ferrari-coureur bleef steken op de vijfde plaats en zag zijn teamgenoot Charles Leclerc als vierde eindigen. Voor Hamilton zelf voelde de sessie vooral als een gemiste kans.

De Brit kende op Monza een redelijke start van de kwalificatie, maar zag het vervolgens mislopen. Na afloop liet hij weinig heel van zijn eigen optreden. Pierre Gasly pakte ondertussen verrassend pole position, terwijl George Russell en Oscar Piastri de andere plekken op de eerste twee startrijen bezetten.

'Gewoon verschrikkelijk'

"Verschrikkelijk. Echt gewoon verschrikkelijk. Dit was in het algemeen geen goede kwalificatie van ons. Het begon nog redelijk, maar daarna werd het steeds rommeliger. We liepen een beetje op onszelf vooruit en kregen het niet goed voor elkaar", vertelt Hamilton tegenover Viaplay.

Volgens de zevenvoudig wereldkampioen lag het probleem niet zozeer bij de snelheid van zijn Ferrari. Vooral het vinden van een goed ritme bleek een probleem. "De auto voelde eigenlijk best goed aan. Het ging voor mij vooral om de timing en het ritme. Na Q1 kregen we dat ritme niet meer echt te pakken en dat maakt het voor ons heel lastig."

Ferrari mikt op herstel in thuisrace

Hamilton moet zondag vanaf de vijfde startplek proberen om de schade te beperken tijdens de thuisrace van Ferrari. Met Leclerc op P4 staan beide Ferrari's in ieder geval dicht bij de voorste posities, maar de Italiaanse renstal zag Gasly en Alpine zaterdag met de pole aan de haal gaan.

Voor Hamilton wordt het zaak om in de race terug te keren naar het niveau waarvan Ferrari dit weekend hoopte. De Brit benadrukte na de kwalificatie dat de auto zelf niet het grootste probleem vormde. Het gebrek aan ritme en een goede uitvoering van de kwalificatie zorgden er uiteindelijk voor dat hij genoegen moest nemen met de derde startrij.