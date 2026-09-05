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Alpine neemt sportieve wraak en droomt van zege

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Alpine neemt sportieve wraak en droomt van zege

Pierre Gasly heeft met zijn verrassende pole position in Monza voor dolle vreugde bij het team van Alpine gezorgd. Managing director Steve Nielsen is in zijn nopjes met het resultaat, en stelt dat het voor Alpine voelt als sportieve wraak na het verliezen van Gasly's Monaco-podium. Hij durft nu stiekem ook van de zege te dromen.

Het is een weekend van uitersten voor Alpine en Gasly. Op vrijdag werd bekend dat Gasly toch zijn podium in Monaco is verloren, waarna teambaas Flavio Briatore voor opschudding zorgde door één van de FIA-rechters te beschuldigen van partijdigheid. Vandaag nam Gasly sportieve wraak, en wist hij tot ieders verbazing de pole position te pakken.

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Sportieve wraak

Bij Alpine zijn ze heel erg trots op dit resultaat, zo stelt managing director Steve Nielsen. De Brit sprak zich trots uit voor de camera van Sky Sports: "Als je je bedenkt wat de sfeer binnen ons team kwam toen we de Monaco-resultaten kregen, wat mij voor de rest van mijn leven zal blijven irriteren, is dit een mooie manier om terug te slaan met de pole. Dat is fijn."

Had Alpine dit verwacht?

Alpine zag er het hele weekend snel uit, maar volgens Nielsen lag dit resultaat niet in de lijn der verwachtingen: "Om eerlijk te zijn niet. We hebben in Zandvoort wat updates op de auto van Pierre gezet. Hier zitten die ook op de auto van Franco. Ik denk dat we in Zandvoort niet het beste uit ons pakket hebben gehaald, het is een lastig circuit. Maar hier reageert de auto heel erg goed."

"We hadden de gaten goed onder controle, we hadden de tow onder controle en de coureurs hebben geen fouten gemaakt. De rondetijd zit overduidelijk in de auto, want ze waren allebei vrij snel."

Kan Gasly de race winnen?

De vraag is nu of Gasly morgen voor de zege kan gaan vechten, en Nielsen klinkt zelfverzekerd: "We hadden niet verwacht dat we op de pole position zouden staan, maar toch staan we daar. Morgen, met een goede start, een goede strategie en goede pitstops... Waarom niet? Laten we proberen te gaan winnen!"

F1 Nieuws Pierre Gasly Alpine GP Italië 2026

Reacties (5)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.899

    Quizvraag: welke andere coureur zette een BWT pink livery op pole.

    Hint: hij haalde vandaag ook een mijlpaal

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 19:53
  • racepace1

    Posts: 949

    Het zal moeilijk worden voor Alpine/Gasly om te winnen

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 21:02
  • NicoS

    Posts: 21.181

    Dromen mag, maar ik denk dat na bocht één die droom alweer voorbij is……;)

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 21:31

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Ferrari
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McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 7 feb 1996 (30)
  • Geb. plaats Rouen, Frankrijk
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
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Team profiel

Alpine
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