Pierre Gasly heeft met zijn verrassende pole position in Monza voor dolle vreugde bij het team van Alpine gezorgd. Managing director Steve Nielsen is in zijn nopjes met het resultaat, en stelt dat het voor Alpine voelt als sportieve wraak na het verliezen van Gasly's Monaco-podium. Hij durft nu stiekem ook van de zege te dromen.

Het is een weekend van uitersten voor Alpine en Gasly. Op vrijdag werd bekend dat Gasly toch zijn podium in Monaco is verloren, waarna teambaas Flavio Briatore voor opschudding zorgde door één van de FIA-rechters te beschuldigen van partijdigheid. Vandaag nam Gasly sportieve wraak, en wist hij tot ieders verbazing de pole position te pakken.

Sportieve wraak

Bij Alpine zijn ze heel erg trots op dit resultaat, zo stelt managing director Steve Nielsen. De Brit sprak zich trots uit voor de camera van Sky Sports: "Als je je bedenkt wat de sfeer binnen ons team kwam toen we de Monaco-resultaten kregen, wat mij voor de rest van mijn leven zal blijven irriteren, is dit een mooie manier om terug te slaan met de pole. Dat is fijn."

Had Alpine dit verwacht?

Alpine zag er het hele weekend snel uit, maar volgens Nielsen lag dit resultaat niet in de lijn der verwachtingen: "Om eerlijk te zijn niet. We hebben in Zandvoort wat updates op de auto van Pierre gezet. Hier zitten die ook op de auto van Franco. Ik denk dat we in Zandvoort niet het beste uit ons pakket hebben gehaald, het is een lastig circuit. Maar hier reageert de auto heel erg goed."

"We hadden de gaten goed onder controle, we hadden de tow onder controle en de coureurs hebben geen fouten gemaakt. De rondetijd zit overduidelijk in de auto, want ze waren allebei vrij snel."

Kan Gasly de race winnen?

De vraag is nu of Gasly morgen voor de zege kan gaan vechten, en Nielsen klinkt zelfverzekerd: "We hadden niet verwacht dat we op de pole position zouden staan, maar toch staan we daar. Morgen, met een goede start, een goede strategie en goede pitstops... Waarom niet? Laten we proberen te gaan winnen!"