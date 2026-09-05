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Antonelli opgeofferd door Mercedes: "Heb gedaan wat nodig was"

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Antonelli opgeofferd door Mercedes: "Heb gedaan wat nodig was"

Andrea Kimi Antonelli heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië een belangrijke rol gespeeld voor Mercedes. De Italiaan kwalificeerde zich als zevende, maar zijn bijdrage ging verder dan zijn eigen startpositie. Door zijn gridstraf wist Antonelli dat hij zondag niet vanaf die plek zal vertrekken en stelde hij zich volledig in dienst van het team.

Antonelli hielp George Russell aan een sterke uitgangspositie door hem tijdens de kwalificatie van een slipstream te voorzien. Russell pakte uiteindelijk de tweede plaats achter Pierre Gasly, terwijl Antonelli zelf tevreden terugkeek op zijn bijdrage. Ondanks zijn eigen problemen tijdens de kwalificatie vindt de Mercedes-coureur dat hij heeft gedaan wat er van hem werd gevraagd.

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'Ik moest doen wat nodig was'

"Dit was wat ik moest doen. Het team vroeg het aan me en natuurlijk heb ik gedaan wat er van me werd gevraagd. Ik probeerde zoveel mogelijk te helpen", vertelt Antonelli tegenover Sky Sports F1. "Zelfs tijdens de ronde die ik alleen reed, voelde het een beetje vreemd. Het was zeker geen perfecte ronde."

De Italiaan wist vooraf al dat zijn gridstraf een grote invloed zou hebben op zijn weekend. Daarom wilde hij zaterdag vooral van waarde zijn voor Mercedes en Russell. "Met mijn straf moest ik vandaag vooral een goede teamgenoot zijn en zoveel mogelijk helpen. Ik denk dat ik dat goed heb gedaan en ik ben blij dat het uiteindelijk heeft gewerkt."

Antonelli mikt op sterke inhaalrace in Monza

Hoewel Antonelli zondag niet vanaf zijn zevende kwalificatietijd zal vertrekken, wil hij zich zo snel mogelijk naar voren werken. De Italiaan verwacht vooral in de eerste ronden een gevecht om uit het drukke middenveld te komen. Mercedes lijkt daarvoor over de nodige snelheid te beschikken, zo bleek ook uit de kwalificatie.

"We moeten proberen om in de eerste twee chicanes uit de problemen te blijven. Daarna moeten we het verkeer zo snel mogelijk achter ons laten in de eerste paar ronden. Op die manier kunnen we proberen de snellere auto's voor ons te achtervolgen."

NicoS

Posts: 21.183

In Spa werd RBR nog verketterd door bepaalde personen dat Hadjar Verstappen hielp, nu blijft het stil, en hoor je die personen niet…;)
Russell zal nu dat cadeau wel moeten uitpakken natuurlijk, maar dat zal ook wel gebeuren…..
Gasly zal voor Russell geen probleem zijn, en kan zelfs een leuke ... [Lees verder]

  • 1
  • 5 sep 2026 - 21:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • NicoS

    Posts: 21.182

    In Spa werd RBR nog verketterd door bepaalde personen dat Hadjar Verstappen hielp, nu blijft het stil, en hoor je die personen niet…;)
    Russell zal nu dat cadeau wel moeten uitpakken natuurlijk, maar dat zal ook wel gebeuren…..
    Gasly zal voor Russell geen probleem zijn, en kan zelfs een leuke sta in de weg zijn voor de concurrentie.
    De FIA heeft goed werk geleverd 🤢🤮dat de snelheid niet inzakt op de rechte stukken, ze rijden nu vrijwel het rechte stuk op alleen de verbrandingsmotor, echt top!

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 21:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
16
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Williams
11
10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 392
  • Podiums 13
  • Grand Prix 36
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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