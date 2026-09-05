Andrea Kimi Antonelli heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië een belangrijke rol gespeeld voor Mercedes. De Italiaan kwalificeerde zich als zevende, maar zijn bijdrage ging verder dan zijn eigen startpositie. Door zijn gridstraf wist Antonelli dat hij zondag niet vanaf die plek zal vertrekken en stelde hij zich volledig in dienst van het team.

Antonelli hielp George Russell aan een sterke uitgangspositie door hem tijdens de kwalificatie van een slipstream te voorzien. Russell pakte uiteindelijk de tweede plaats achter Pierre Gasly, terwijl Antonelli zelf tevreden terugkeek op zijn bijdrage. Ondanks zijn eigen problemen tijdens de kwalificatie vindt de Mercedes-coureur dat hij heeft gedaan wat er van hem werd gevraagd.

'Ik moest doen wat nodig was'

"Dit was wat ik moest doen. Het team vroeg het aan me en natuurlijk heb ik gedaan wat er van me werd gevraagd. Ik probeerde zoveel mogelijk te helpen", vertelt Antonelli tegenover Sky Sports F1. "Zelfs tijdens de ronde die ik alleen reed, voelde het een beetje vreemd. Het was zeker geen perfecte ronde."

De Italiaan wist vooraf al dat zijn gridstraf een grote invloed zou hebben op zijn weekend. Daarom wilde hij zaterdag vooral van waarde zijn voor Mercedes en Russell. "Met mijn straf moest ik vandaag vooral een goede teamgenoot zijn en zoveel mogelijk helpen. Ik denk dat ik dat goed heb gedaan en ik ben blij dat het uiteindelijk heeft gewerkt."

Antonelli mikt op sterke inhaalrace in Monza

Hoewel Antonelli zondag niet vanaf zijn zevende kwalificatietijd zal vertrekken, wil hij zich zo snel mogelijk naar voren werken. De Italiaan verwacht vooral in de eerste ronden een gevecht om uit het drukke middenveld te komen. Mercedes lijkt daarvoor over de nodige snelheid te beschikken, zo bleek ook uit de kwalificatie.

"We moeten proberen om in de eerste twee chicanes uit de problemen te blijven. Daarna moeten we het verkeer zo snel mogelijk achter ons laten in de eerste paar ronden. Op die manier kunnen we proberen de snellere auto's voor ons te achtervolgen."