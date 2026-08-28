Volgens Günther Steiner speelt de grotere afwezigheid van Mark Webber een rol bij de mindere prestaties van Oscar Piastri. De Australische McLaren-coureur is dit seizoen niet in staat om zijn teamgenoot Lando Norris bij te houden, en volgens Steiner heeft dat dus een duidelijke reden.

Piastri kreeg vorig jaar in de tweede seizoenshelft een gevoelige tik te verduren. Hij had een grote voorsprong in de strijd om het wereldkampioenschap opgebouwd, maar kreeg te maken met pech en mindere races. Hij werd gepasseerd door Norris, maar kon hem nog aardig bijhouden. Toen Max Verstappen zich begon te mengen in de strijd om de titel, zakte Piastri nog verder weg en eindigde hij als derde in het wereldkampioenschap. Men hield rekening met sportieve revanche in het huidige seizoen, maar dat is niet het geval.

Wat is er aan de hand met Piastri?

Piastri heeft het dit jaar regelmatig lastig, en volgens voormalig Haas-teambaas Steiner heeft dat een duidelijke reden. In de Red Flags Podcast legt de Italiaan zijn mening over deze zaak uit: "Hoe goed was hij vorig jaar wel niet? Dit jaar ligt hij ver achter op zijn teamgenoot. Zelfs vorig jaar, in de tweede helft van het seizoen, toen hij Lando niet meer kon verslaan, reed hij nog altijd vlak achter hem."

'Mark Webber is er niet meer'

Nu is dat anders, en dat heeft volgens Steiner een heel duidelijke reden: "Maar nu is het een groot gat. Ik heb er over nagedacht, en weet je welk ding is veranderd bij de loopbaan van Oscar? Mark Webber is niet meer altijd aanwezig."

Piastri's manager besloot begin dit jaar om niet langer naar elke race af te reizen: "Hij is niet meer op het circuit. Eerst was hij er altijd. Als ik Oscar was, zou ik zeggen: 'Misschien heeft de invloed van Mark me wel geholpen, want er is verder helemaal niets veranderd.'"

Wat kan er verder een rol spelen?

Steiner ziet ook een andere verandering: "Het andere wat is veranderd, zijn de auto's. Het zijn niet langer auto's met ground effect. Je kan dat ook zien als een punt, maar verder heeft iedereen zich aangepast, en waarom zou Oscar zich dan niet kunnen aanpassen?"