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Piastri lijkt Webber te missen: "Verder is er niets veranderd"

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Piastri lijkt Webber te missen: "Verder is er niets veranderd"

Volgens Günther Steiner speelt de grotere afwezigheid van Mark Webber een rol bij de mindere prestaties van Oscar Piastri. De Australische McLaren-coureur is dit seizoen niet in staat om zijn teamgenoot Lando Norris bij te houden, en volgens Steiner heeft dat dus een duidelijke reden.

Piastri kreeg vorig jaar in de tweede seizoenshelft een gevoelige tik te verduren. Hij had een grote voorsprong in de strijd om het wereldkampioenschap opgebouwd, maar kreeg te maken met pech en mindere races. Hij werd gepasseerd door Norris, maar kon hem nog aardig bijhouden. Toen Max Verstappen zich begon te mengen in de strijd om de titel, zakte Piastri nog verder weg en eindigde hij als derde in het wereldkampioenschap. Men hield rekening met sportieve revanche in het huidige seizoen, maar dat is niet het geval.

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Wat is er aan de hand met Piastri?

Piastri heeft het dit jaar regelmatig lastig, en volgens voormalig Haas-teambaas Steiner heeft dat een duidelijke reden. In de Red Flags Podcast legt de Italiaan zijn mening over deze zaak uit: "Hoe goed was hij vorig jaar wel niet? Dit jaar ligt hij ver achter op zijn teamgenoot. Zelfs vorig jaar, in de tweede helft van het seizoen, toen hij Lando niet meer kon verslaan, reed hij nog altijd vlak achter hem."

'Mark Webber is er niet meer'

Nu is dat anders, en dat heeft volgens Steiner een heel duidelijke reden: "Maar nu is het een groot gat. Ik heb er over nagedacht, en weet je welk ding is veranderd bij de loopbaan van Oscar? Mark Webber is niet meer altijd aanwezig."

Piastri's manager besloot begin dit jaar om niet langer naar elke race af te reizen: "Hij is niet meer op het circuit. Eerst was hij er altijd. Als ik Oscar was, zou ik zeggen: 'Misschien heeft de invloed van Mark me wel geholpen, want er is verder helemaal niets veranderd.'"

Wat kan er verder een rol spelen?

Steiner ziet ook een andere verandering: "Het andere wat is veranderd, zijn de auto's. Het zijn niet langer auto's met ground effect. Je kan dat ook zien als een punt, maar verder heeft iedereen zich aangepast, en waarom zou Oscar zich dan niet kunnen aanpassen?"

F1 Nieuws Mark Webber Guenther Steiner Oscar Piastri McLaren

Reacties (2)

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  • Spearhead

    Posts: 558

    Ik denk dat Oscar gewoon beseft dat hij 2e rijder is en zal blijven zolang Norris bij Mclaren zit en dat het zijn motivatie niet ten goede komt. Plus dat hij zeer goed beseft dat hij vorig jaar een gouden kans heeft laten liggen om WK te worden. Dat is ook wel iets dat mentaal hard moet aangekomen zijn.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 14:15
  • Pietje Bell

    Posts: 36.456

    Voor wie het interesseert:

    Norris heeft gisteren aangekondigd dat er op Amazon Prime begin volgend jaar een
    3-delige documentaire over hem wordt uitgezonden. (over privé en werk)
    Je kunt dit gratis bekijken aangezien zij een proefmaand hebben en dus gewoon
    even voor het eind weer annuleren.

    '' Een abonnement op Amazon Prime kost € 4,99 per maand of € 49,00 per jaar.
    Gratis proefperiode: Nieuwe leden kunnen de dienst 30 dagen gratis uitproberen. "

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 14:54

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
16
9
Williams
11
10
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

AU Mark Webber -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AU
  • Geb. datum 27 aug 1976 (50)
  • Geb. plaats Queanbeyan, New South Wales, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,84 m
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