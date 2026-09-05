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Red Bull grijpt in: Lawson ontvangt gridstraf na motorwissel

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Red Bull grijpt in: Lawson ontvangt gridstraf na motorwissel

Het team van Red Bull Racing heeft besloten om in te grijpen bij de auto van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelandse vervanger van Isack Hadjar krijgt een nieuwe motor en dat levert hem een gridstraf op. Het is de verwachting dat hij zijn teamgenoot Max Verstappen gaat helpen in de kwalificatie.

Lawson vervangt ook dit weekend in Monza de geblesseerde Isack Hadjar. De Franse coureur raakte vlak voor het raceweekend in Zandvoort geblesseerd aan zijn pols, en het is de verwachting dat hij ook aankomend weekend in Madrid zal ontbreken. Aangezien Red Bull al eerder bij deze auto een aantal motoronderdelen had gewisseld, krijgt Lawson nu een gridstraf. Hoeveel plekken hij naar achteren moet, is nog niet bekend.

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Wat heeft Red Bull gedaan?

De Telegraaf meldt dat Lawson een motorwissel krijgt, wat hem dus een straf oplevert. Volgens de krant reed Lawson in de derde vrije training van zojuist al met zijn nieuwe krachtbron, en lijkt Red Bull dus te gokken op een goed resultaat van Verstappen in de kwalificatie. Lawson is zeker niet de enige coureur die dit weekend een motorstraf krijgt. Ook WK-leider Andrea Kimi Antonelli en Williams-coureur Alexander Albon krijgen dit weekend een gridstraf, omdat ze het maximaal toegestane aantal motoronderdelen overschrijden.

Wat moet Lawson nu doen?

Het feit dat hij de beschikking krijgt over een nieuwe motor en een straf krijgt, betekent niet dat Lawson niet van waarde kan zijn. Naar verwachting gaat hij Verstappen helpen tijdens de kwalificatie op het circuit van Monza, waar een tow van grote waarde kan zijn. Tijdens de derde vrije training van eerder vanmiddag liet Verstappen zijn team weten dat een slipstream noodzakelijk was, omdat hij anders simpelweg te langzaam was.

Eerder dit jaar voerde Red Bull dezelfde truc uit tijdens de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Hadjar wachtte daar Verstappen op, zodat hij hem een perfecte tow kon geven in de belangrijkste sectoren.

F1 Nieuws Liam Lawson Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • Joeppp

    Posts: 8.792

    Mooi, die is dus opgeofferd voor een tow.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 15:55

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
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Racing Bulls
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7
Haas F1
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Team Racing Bulls
  • Punten 91
  • Podiums 0
  • Grand Prix 47
  • Land NZ
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, NZ
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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