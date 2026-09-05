Het team van Red Bull Racing heeft besloten om in te grijpen bij de auto van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelandse vervanger van Isack Hadjar krijgt een nieuwe motor en dat levert hem een gridstraf op. Het is de verwachting dat hij zijn teamgenoot Max Verstappen gaat helpen in de kwalificatie.

Lawson vervangt ook dit weekend in Monza de geblesseerde Isack Hadjar. De Franse coureur raakte vlak voor het raceweekend in Zandvoort geblesseerd aan zijn pols, en het is de verwachting dat hij ook aankomend weekend in Madrid zal ontbreken. Aangezien Red Bull al eerder bij deze auto een aantal motoronderdelen had gewisseld, krijgt Lawson nu een gridstraf. Hoeveel plekken hij naar achteren moet, is nog niet bekend.

Wat heeft Red Bull gedaan?

De Telegraaf meldt dat Lawson een motorwissel krijgt, wat hem dus een straf oplevert. Volgens de krant reed Lawson in de derde vrije training van zojuist al met zijn nieuwe krachtbron, en lijkt Red Bull dus te gokken op een goed resultaat van Verstappen in de kwalificatie. Lawson is zeker niet de enige coureur die dit weekend een motorstraf krijgt. Ook WK-leider Andrea Kimi Antonelli en Williams-coureur Alexander Albon krijgen dit weekend een gridstraf, omdat ze het maximaal toegestane aantal motoronderdelen overschrijden.

Wat moet Lawson nu doen?

Het feit dat hij de beschikking krijgt over een nieuwe motor en een straf krijgt, betekent niet dat Lawson niet van waarde kan zijn. Naar verwachting gaat hij Verstappen helpen tijdens de kwalificatie op het circuit van Monza, waar een tow van grote waarde kan zijn. Tijdens de derde vrije training van eerder vanmiddag liet Verstappen zijn team weten dat een slipstream noodzakelijk was, omdat hij anders simpelweg te langzaam was.

Eerder dit jaar voerde Red Bull dezelfde truc uit tijdens de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Hadjar wachtte daar Verstappen op, zodat hij hem een perfecte tow kon geven in de belangrijkste sectoren.