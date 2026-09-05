Het lijkt er sterk op dat het team van Red Bull Racing vandaag een slimme truc gaat gebruiken in de kwalificatie op het circuit van Monza. Liam Lawson liet na afloop van de tweede vrije training doorschemeren dat de kans heel groot is dat hij Max Verstappen een flinke tow gaat geven.

Het circuit van Monza staat bekend als de Temple of Speed en geldt als een circuit waar de coureurs niet als eerste over de lijn willen komen in een kwalificatiesessie. Een tow kan veel winst opleveren, zelfs met de huidige generatie F1-auto's waarbij de batterijen snel leeglopen. Red Bull kende een lastige vrijdag, waar Lawson de dag begon met een vierde tijd in de eerste vrije training en in de tweede training buiten de top tien viel.

Hoe was het gevoel?

De vervanger van Isack Hadjar heeft er geen probleem mee dat de prestaties in VT2 tegenvielen, en hij klonk na afloop positief tegenover de camera van F1 TV: "Het ging wel aardig. Het was een productieve dag. We hebben het grootste gedeelte van de tweede vrije training gebruikt voor longruns. We deden aan het begin een korte run die wel oké aanvoelde, en daarna hebben we twee lange runs afgewerkt op de softs en op de harde banden."

Lawson vervangt ook dit weekend de geblesseerde Hadjar, en moet vooral wennen aan de auto: "Voor mij is dat een goed leerproces. Ik denk dat ik twee weken terug in Zandvoort in de race meer moeite had dan in de kwalificatie. Ik ga er dus echt alles aan doen om hier lering uit te trekken."

'Dat is zeker iets wat we bespreken'

Lawson weet dat hij vandaag mogelijk in dienst van Verstappen moet rijden. De Nieuw-Zeelander wordt gevraagd of hij Verstappen een tow gaat geven in de kwalificatie, en reageert grijnzend: "Dat is absoluut iets waar wij het over gaan hebben. We komen zeker weten met een plan."

Red Bull zal niet het enige team zijn dat een tow zal gaan gebruiken, maar ze hebben dit wapen al eerder uit het arsenaal gehaald. In Spa hielp Hadjar Verstappen in het laatste gedeelte van de kwalificatie, en zijn tow bleek goud waard te zijn.