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Red Bull denkt aan 'geheim' plan voor Verstappen

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Red Bull denkt aan 'geheim' plan voor Verstappen

Het lijkt er sterk op dat het team van Red Bull Racing vandaag een slimme truc gaat gebruiken in de kwalificatie op het circuit van Monza. Liam Lawson liet na afloop van de tweede vrije training doorschemeren dat de kans heel groot is dat hij Max Verstappen een flinke tow gaat geven.

Het circuit van Monza staat bekend als de Temple of Speed en geldt als een circuit waar de coureurs niet als eerste over de lijn willen komen in een kwalificatiesessie. Een tow kan veel winst opleveren, zelfs met de huidige generatie F1-auto's waarbij de batterijen snel leeglopen. Red Bull kende een lastige vrijdag, waar Lawson de dag begon met een vierde tijd in de eerste vrije training en in de tweede training buiten de top tien viel.

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Hoe was het gevoel?

De vervanger van Isack Hadjar heeft er geen probleem mee dat de prestaties in VT2 tegenvielen, en hij klonk na afloop positief tegenover de camera van F1 TV: "Het ging wel aardig. Het was een productieve dag. We hebben het grootste gedeelte van de tweede vrije training gebruikt voor longruns. We deden aan het begin een korte run die wel oké aanvoelde, en daarna hebben we twee lange runs afgewerkt op de softs en op de harde banden."

Lawson vervangt ook dit weekend de geblesseerde Hadjar, en moet vooral wennen aan de auto: "Voor mij is dat een goed leerproces. Ik denk dat ik twee weken terug in Zandvoort in de race meer moeite had dan in de kwalificatie. Ik ga er dus echt alles aan doen om hier lering uit te trekken."

'Dat is zeker iets wat we bespreken'

Lawson weet dat hij vandaag mogelijk in dienst van Verstappen moet rijden. De Nieuw-Zeelander wordt gevraagd of hij Verstappen een tow gaat geven in de kwalificatie, en reageert grijnzend: "Dat is absoluut iets waar wij het over gaan hebben. We komen zeker weten met een plan."

Red Bull zal niet het enige team zijn dat een tow zal gaan gebruiken, maar ze hebben dit wapen al eerder uit het arsenaal gehaald. In Spa hielp Hadjar Verstappen in het laatste gedeelte van de kwalificatie, en zijn tow bleek goud waard te zijn.

Erwinnaar

Posts: 5.840

Zeer geheim dit plan en daarom ook te lezen in dit artikel op het wereld wijde web!

Natuurlijk is het een achterlijk plan want als de anderen het ook doen heft het zich vanzelf weer op.

Het beste plan is al bekend gemaakt natuurlijk, men wil races gaan inkorten!

Zijn we er ook sneller vanaf. ... [Lees verder]

  • 6
  • 5 sep 2026 - 09:39
F1 Nieuws Max Verstappen Liam Lawson Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (11)

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  • kriszty

    Posts: 37

    change your fucking car, zouden ze zeggen toch. niet klagen, eigen keuze dit

    • + 4
    • 5 sep 2026 - 08:16
    • Sander

      Posts: 1.956

      Je slaat hier de plank volledig mis. Die "uitspraak" had destijds met het bruinvissen van de auto's te maken waarbij de gezondheid en de veiligheid van coureurs in gevaar kwam.

      • + 4
      • 5 sep 2026 - 09:53
    • Mick34

      Posts: 1.349

      Exact dit. Toto kon zijn auto hoger afstellen en dan was het probleem opgelost. Maar dat wilde hij niet, want dan werd de auto trager.

      • + 2
      • 5 sep 2026 - 10:57
  • Erwinnaar

    Posts: 5.840

    Zeer geheim dit plan en daarom ook te lezen in dit artikel op het wereld wijde web!

    Natuurlijk is het een achterlijk plan want als de anderen het ook doen heft het zich vanzelf weer op.

    Het beste plan is al bekend gemaakt natuurlijk, men wil races gaan inkorten!

    Zijn we er ook sneller vanaf.

    Het is op het moment een grote zooi bij de formule 1 en men heeft totaal gezichtsverlies maar dat wordt NOOIT toegegeven natuurlijk want de groene maffia zit erachter.
    Die maffia haalt alle plezier eruit zowel nu dus op sportief gebied maar ook al achter je eigen voordeur. Dat gedram ben ik in ieder geval SPUUGzat, alleen wat moet je dan doen.

    Voor nu in ieder geval: f3 en f2 kijken. Beetje lawaai nog en geen zakkende toerentallen.

    • + 6
    • 5 sep 2026 - 09:39
    • F1jos

      Posts: 5.568

      Voor nu naar Jeffrey Herlings kijken, prachtige echte gevechten, heb met volle teugen genoten in Arnhem. Geen spijt voor de keuze om de Zandvoort tickets van de hand te doen aan de neppe Netflix fan.

      • + 2
      • 5 sep 2026 - 11:02
  • racepace1

    Posts: 948

    Super geheim ssssssssttt
    Nog nooit eerder vertoond

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 10:05
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.079

    Ik zou zeggen, laat Max niet te hard rijden daar in Monza.....voor je het weet staat hij weer in de muur.
    Hebben we al vaker gezien de laatste tijd.

    • + 3
    • 5 sep 2026 - 10:10
    • Pietje Bell

      Posts: 36.573

      Daar hebben we Dennis the Menace ook weer. Betere nickname.

      • + 3
      • 5 sep 2026 - 10:23
  • Pietje Bell

    Posts: 36.573

    Geheim plan?
    Het was eerder altijd heel normaal dat de ene week de ene coureur een tow gaf en
    de volgende week de andere coureur een tow gaf. En nu is dat een geheim plan?

    • + 2
    • 5 sep 2026 - 10:13
  • Williams_F1

    Posts: 1.545

    Top secret.

    Sssst niet verder vertellen!

    • + 2
    • 5 sep 2026 - 10:35
  • schwantz34

    Posts: 42.777

    Het is echt vele malen interessanter om te kijken of Kimi matennaaier Sjors een sleepje gaat geven ja of nee?!

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 12:03

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Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
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Haas F1
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Datum
Grand Prix
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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