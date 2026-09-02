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Verstappen krijgt nieuw kopstuk bij Red Bull: wie is Tom McCullough?

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Verstappen krijgt nieuw kopstuk bij Red Bull: wie is Tom McCullough?

Red Bull Racing is druk bezig om de organisatie rondom Max Verstappen opnieuw vorm te geven. Met het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase naar McLaren verdwijnt binnen afzienbare tijd één van de belangrijkste vertrouwelingen van de Nederlander. Met Tom McCullough heeft de Oostenrijkse renstal inmiddels een ervaren opvolger binnengehaald. Maar wie is de 50-jarige Brit eigenlijk? 

Deze week maakte Red Bull wereldkundig dat McCullough Lambiase zal vervangen bij het topteam. De Brit zal vanaf 2027 overkomen van Aston Martin bij de Oostenrijkse renstal en bekleedt daar de functie van Head of Racing. Hij wordt dus niet de vaste race-engineer van Verstappen, dat wordt Tom Hart die op zijn beurt overkomt van Williams. Op die manier vangen teambaas Laurent Mekies en consorten het verlies van meerdere kopstukken steeds meer op. 

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McCullough heeft schat aan ervaring in de Formule 1

Met McCullough haalt Red Bull niet alleen een sterke persoonlijkheid, maar ook een schat aan Formule 1-ervaring binnen. Al sinds begin deze eeuw loopt de Engelsman rond in de F1-paddock. Hij begon in 2002 bij Williams waar hij startte als data-engineer, waarna hij promoveerde tot race-engineer bij het team uit Grove. 

In die periode werkte McCullough onder andere met Nico Hülkenberg, Rubens Barrichello en Bruno Senna. Vervolgens was hij een korte periode Head of Track Engineering bij Sauber, maar vertrok nadien heel snel naar Force India. Daar maakte hij de transformatie mee van het team dat omgedoopt werd tot Racing Point en later tot Aston Martin. 

Daar maakte McCullough alles mee. Van de overname van Lawrence Stroll waarmee een faillissement werd voorkomen in 2018 tot de overwinning van Sergio Pérez in 2020 in Bahrein, was de Engelsman bij betrokken. Begin 2025 veranderde de positie van McCullough bij Aston Martin. Vanaf dat moment focuste hij zich op activiteiten buiten de Formule 1 en bekleedde hij de functie van Performance Technologies. 

Red Bull kiest voor nieuwe constructie rondom Verstappen 

Nadat meerdere kopstukken Red Bull hebben verlaten en Verstappen met vier wereldtitels is uitgegroeid tot hét uithangbord van de Oostenrijkse renstal, hebben CEO Oliver Mintzlaff en consorten besloten de nieuwe constructie rondom de Nederlander te hervormen. Hierbij kreeg Lambiase een hoofdrol toe verwezen, aangezien hij de race-engineer van Verstappen was en tegelijkertijd de functie van Head of Racing vervulde. 

Red Bull heeft de knoop doorgehakt om die functie in tweeën te splitsen. Zoals eerder vermeld zal McCullough Head of Racing worden, terwijl Hart de race-engineer van Verstappen wordt. Hij zal het luisterend oor van de Nederlander op de boordradio worden. 

Meerdere kopstukken vertrokken bij Red Bull 

De organisatie van Red Bull die zowel Sebastian Vettel als Verstappen allebei vier wereldtitels heeft opgeleverd, is in de afgelopen jaren langzaam uit elkaar gevallen. Na het overlijden van toenmalig CEO Dietrich Mateschitz in 2022, is het ene na het andere kopstuk vertrokken. Onder andere Adrian Newey, Will Courtenay, Rob Marshall, Jonathan Wheatley, Christian Horner en Helmut Marko hebben het team van Verstappen allemaal verlaten. 

Nadat Lambiase bekend heeft gemaakt te vertrekken naar McLaren, is duidelijk geworden dat Red Bull hervormd moet gaan worden. Inmiddels begint steeds meer duidelijk te worden hoe de organisatie rondom Verstappen eruit begint te zien.

Verstappen blijft Red Bull wél trouw  

Door het vertrek van Lambiase richting McLaren, werd er continu gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Verstappen bij Red Bull. De viervoudig wereldkampioen werd in verband gebracht met een transfer naar McLaren of Mercedes en heeft naar verluidt ook gesprekken gevoerd met beide constructeurs. 

Inmiddels heeft de 28-jarige besloten om te blijven bij Red Bull. Vlak voor de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort maakte Verstappen wereldkundig dat zijn doorlopende contract verlengd is tot en met 2030. 

schwantz34

Posts: 42.754

Ik begreep er in eeste instantie ook geen ene reet van door dat gigantische bombardent aan namen die je tegenkomt, maar toen ik het artikel ff rustig van onder naar boven ging lezen was het nog net aan te doen gelukkig.

  • 1
  • 2 sep 2026 - 19:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.367

    Belangrijk onderdeel van deze functie is het goed en zorgvuldig observeren, vandaar dat hij nu al Peeping Tom wordt genoemd.

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 17:37
  • koppie toe

    Posts: 5.554

    Had het idee of ik halverwege weer opnieuw dit artikel ging lezen.
    Daar ben ik maar afgehaakt.

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 18:32
    • schwantz34

      Posts: 42.752

      Ik begreep er in eeste instantie ook geen ene reet van door dat gigantische bombardent aan namen die je tegenkomt, maar toen ik het artikel ff rustig van onder naar boven ging lezen was het nog net aan te doen gelukkig.

      • + 1
      • 2 sep 2026 - 19:59
    • koppie toe

      Posts: 5.554

      Ben ik bang dat we hetzelfde gelezen hebben, tenzij jij van rechts naar links leest natuurlijk.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 20:14
    • Larry Perkins

      Posts: 67.591

      Het ligt aan de vertaling, als je het eerst vertaalt in het Hawaïaans en dan weer terug vertaalt in het Nederlands dan verschijnt er een helder verhaal...

      • + 1
      • 2 sep 2026 - 20:35
    • koppie toe

      Posts: 5.554

      Zo kundig ben ik niet @Larry, kan je ons opweg helpen?

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 20:39
  • Larry Perkins

    Posts: 67.591

    Tim Coronel: "Ik ken nog een Tom die hard nodig is bij Red Bull Racing..."

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 20:12

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5
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Bahrein
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China
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
Silverstone
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België
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Hongarije
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Nederland
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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