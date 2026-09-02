Red Bull Racing is druk bezig om de organisatie rondom Max Verstappen opnieuw vorm te geven. Met het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase naar McLaren verdwijnt binnen afzienbare tijd één van de belangrijkste vertrouwelingen van de Nederlander. Met Tom McCullough heeft de Oostenrijkse renstal inmiddels een ervaren opvolger binnengehaald. Maar wie is de 50-jarige Brit eigenlijk?

Deze week maakte Red Bull wereldkundig dat McCullough Lambiase zal vervangen bij het topteam. De Brit zal vanaf 2027 overkomen van Aston Martin bij de Oostenrijkse renstal en bekleedt daar de functie van Head of Racing. Hij wordt dus niet de vaste race-engineer van Verstappen, dat wordt Tom Hart die op zijn beurt overkomt van Williams. Op die manier vangen teambaas Laurent Mekies en consorten het verlies van meerdere kopstukken steeds meer op.

We're delighted to welcome Tom to the Team at the beginning of 2027 💙#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/exy1I5ctoi — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 1, 2026

McCullough heeft schat aan ervaring in de Formule 1

Met McCullough haalt Red Bull niet alleen een sterke persoonlijkheid, maar ook een schat aan Formule 1-ervaring binnen. Al sinds begin deze eeuw loopt de Engelsman rond in de F1-paddock. Hij begon in 2002 bij Williams waar hij startte als data-engineer, waarna hij promoveerde tot race-engineer bij het team uit Grove.

In die periode werkte McCullough onder andere met Nico Hülkenberg, Rubens Barrichello en Bruno Senna. Vervolgens was hij een korte periode Head of Track Engineering bij Sauber, maar vertrok nadien heel snel naar Force India. Daar maakte hij de transformatie mee van het team dat omgedoopt werd tot Racing Point en later tot Aston Martin.

Daar maakte McCullough alles mee. Van de overname van Lawrence Stroll waarmee een faillissement werd voorkomen in 2018 tot de overwinning van Sergio Pérez in 2020 in Bahrein, was de Engelsman bij betrokken. Begin 2025 veranderde de positie van McCullough bij Aston Martin. Vanaf dat moment focuste hij zich op activiteiten buiten de Formule 1 en bekleedde hij de functie van Performance Technologies.

Red Bull kiest voor nieuwe constructie rondom Verstappen

Nadat meerdere kopstukken Red Bull hebben verlaten en Verstappen met vier wereldtitels is uitgegroeid tot hét uithangbord van de Oostenrijkse renstal, hebben CEO Oliver Mintzlaff en consorten besloten de nieuwe constructie rondom de Nederlander te hervormen. Hierbij kreeg Lambiase een hoofdrol toe verwezen, aangezien hij de race-engineer van Verstappen was en tegelijkertijd de functie van Head of Racing vervulde.

Red Bull heeft de knoop doorgehakt om die functie in tweeën te splitsen. Zoals eerder vermeld zal McCullough Head of Racing worden, terwijl Hart de race-engineer van Verstappen wordt. Hij zal het luisterend oor van de Nederlander op de boordradio worden.

Meerdere kopstukken vertrokken bij Red Bull

De organisatie van Red Bull die zowel Sebastian Vettel als Verstappen allebei vier wereldtitels heeft opgeleverd, is in de afgelopen jaren langzaam uit elkaar gevallen. Na het overlijden van toenmalig CEO Dietrich Mateschitz in 2022, is het ene na het andere kopstuk vertrokken. Onder andere Adrian Newey, Will Courtenay, Rob Marshall, Jonathan Wheatley, Christian Horner en Helmut Marko hebben het team van Verstappen allemaal verlaten.

Nadat Lambiase bekend heeft gemaakt te vertrekken naar McLaren, is duidelijk geworden dat Red Bull hervormd moet gaan worden. Inmiddels begint steeds meer duidelijk te worden hoe de organisatie rondom Verstappen eruit begint te zien.

Verstappen blijft Red Bull wél trouw

Door het vertrek van Lambiase richting McLaren, werd er continu gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Verstappen bij Red Bull. De viervoudig wereldkampioen werd in verband gebracht met een transfer naar McLaren of Mercedes en heeft naar verluidt ook gesprekken gevoerd met beide constructeurs.

Inmiddels heeft de 28-jarige besloten om te blijven bij Red Bull. Vlak voor de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort maakte Verstappen wereldkundig dat zijn doorlopende contract verlengd is tot en met 2030.