Max Verstappen slaat vrijdag de eerste vrije training in Monza over. De viervoudig wereldkampioen staat in de eerste training zijn auto af aan rookie Ayumu Iwasa, waarna Verstappen gewoon weer instapt voor de rest van het raceweekend. Iwasa is zeker niet de enige rookie die in actie komt in Italië.
Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto twee keer per seizoen een rookie in te zetten in een vrije training. Aangezien veel coureurs het circuit van Monza goed kennen, en er geen sprintrace wordt verreden, zetten veel teams rookies in. Een rookie is volgens de FIA-regels een coureur die twee of minder Grands Prix heeft gereden, en is dus niet aan leeftijd gebonden.
Wat gaat er gebeuren?
Red Bull kiest ervoor om de Japanse reservecoureur Ayumu Iwasa met de RB22 van Verstappen te laten rijden. Iwasa is normaal gesproken actief in de Super Formula, maar heeft al de nodige vrije trainingen afgewerkt. Eerder dit jaar stapte hij in Barcelona in de auto van Isack Hadjar bij Red Bull, en reed hij ook een vrije training voor Racing Bulls in Oostenrijk.
Voor Red Bull is het een bijzonder raceweekend, want ze moeten het weer doen zonder Hadjar. De Fransman is nog altijd geblesseerd, en zal weer worden vervangen door Liam Lawson. Dat betekent dat ze in de eerste training zullen aantreden met twee relatief onervaren coureurs. Verstappen zal 'gewoon' weer in actie komen in de tweede vrije training en de rest van het raceweekend.
Iwasa zeker niet de enige rookie
Iwasa is zeker niet de enige rookie die in actie zal komen in de eerste vrije training in Monza. Het team van Williams kondigde eerder al aan dat Luke Browning weer in actie zal komen, terwijl Alpine wederom de reservecoureur Paul Aron zal laten rijden. Het team van Cadillac laat voormalig IndyCar-coureur Colton Herta weer rijden, terwijl andere teams nog niets hebben gecommuniceerd.
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Aanvangstijden GP van Italië
Vrijdag 4 september
• vt1, 12.30 - 13.30 uur.
• vt2, 16.00 - 17.00 uur.
Zaterdag 5 september
• vt3, 12.30 - 13.30 uur.
• kwalificatie, 16.00 - 17.00 uur.
Zondag 6 september
• race (53 ronden), 15.00 - 17.00 uur.
Verstappen op Monza
De Nederlander haalde tot en met 2021 niet één podiumplek in Italië, doorgaans vanwege een gebrek aan vermogen bij de Red Bull.
In 2018 behaalde hij zijn destijds beste eindklassering, als vijfde kwam hij over de eindstreep op het power circuit. In 2020 viel Verstappen door motorproblemen uit.
In 2021 crashte Verstappen met Hamilton en landde hij bovenop de Mercedes-bolide.
In 2022 en 2023 mocht Verstappen wel feestvieren in Italië. In 2022 gebeurde dat na een spannende strijd met Ferrari-coureur Charles Leclerc, waarbij de race achter de safetycar eindigde. In 2023 heerste de Nederlander opnieuw, en pakte hij een bijzonder record met zijn tiende Grand Prix-zege op rij.
In 2024 was het moeilijk weekend voor de Nederlander. Hij kwam als zesde over de streep op Monza.
Een jaar later was het een totaal ander verhaal. Verstappen haalde met de keuze voor de set-up zijn slag thuis en heerste op de baan als vanouds. Hij pakte de polepositie en maakte het met verve af in de race.
Laatste winnaars Grand Prix van Italië
2025: Max Verstappen, Red Bull Racing
2024 Charles Leclerc, Ferrari
2023: Max Verstappen, Red Bull Racing
2022: Max Verstappen, Red Bull Racing
2021: Daniel Ricciardo, McLaren
2020: Pierre Gasly, Alpha Tauri
2019: Charles Leclerc, Ferrari
2018: Lewis Hamilton, Mercedes
2017: Lewis Hamilton, Mercedes
2016: Nico Rosberg, Mercedes
2015: Lewis Hamilton, Mercedes
2014: Lewis Hamilton, Mercedes
2013: Sebastian Vettel, Red Bull Racing
2012: Lewis Hamilton, McLaren
2011: Sebastian Vettel, Red Bull Racing
2010: Fernando Alonso, Ferrari
Volgende Grand Prix
13 september: Grand Prix van Spanje in Madrid op de Madring.