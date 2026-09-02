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Red Bull wijst tijdelijke vervanger van Verstappen aan

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Red Bull wijst tijdelijke vervanger van Verstappen aan

Max Verstappen slaat vrijdag de eerste vrije training in Monza over. De viervoudig wereldkampioen staat in de eerste training zijn auto af aan rookie Ayumu Iwasa, waarna Verstappen gewoon weer instapt voor de rest van het raceweekend. Iwasa is zeker niet de enige rookie die in actie komt in Italië.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto twee keer per seizoen een rookie in te zetten in een vrije training. Aangezien veel coureurs het circuit van Monza goed kennen, en er geen sprintrace wordt verreden, zetten veel teams rookies in. Een rookie is volgens de FIA-regels een coureur die twee of minder Grands Prix heeft gereden, en is dus niet aan leeftijd gebonden.

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Wat gaat er gebeuren?

Red Bull kiest ervoor om de Japanse reservecoureur Ayumu Iwasa met de RB22 van Verstappen te laten rijden. Iwasa is normaal gesproken actief in de Super Formula, maar heeft al de nodige vrije trainingen afgewerkt. Eerder dit jaar stapte hij in Barcelona in de auto van Isack Hadjar bij Red Bull, en reed hij ook een vrije training voor Racing Bulls in Oostenrijk.

Voor Red Bull is het een bijzonder raceweekend, want ze moeten het weer doen zonder Hadjar. De Fransman is nog altijd geblesseerd, en zal weer worden vervangen door Liam Lawson. Dat betekent dat ze in de eerste training zullen aantreden met twee relatief onervaren coureurs. Verstappen zal 'gewoon' weer in actie komen in de tweede vrije training en de rest van het raceweekend.

Iwasa zeker niet de enige rookie

Iwasa is zeker niet de enige rookie die in actie zal komen in de eerste vrije training in Monza. Het team van Williams kondigde eerder al aan dat Luke Browning weer in actie zal komen, terwijl Alpine wederom de reservecoureur Paul Aron zal laten rijden. Het team van Cadillac laat voormalig IndyCar-coureur Colton Herta weer rijden, terwijl andere teams nog niets hebben gecommuniceerd.

F1 Nieuws Max Verstappen Ayumu Iwasa Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.581

    Off-topic:

    Aanvangstijden GP van Italië

    Vrijdag 4 september
    • vt1, 12.30 - 13.30 uur.
    • vt2, 16.00 - 17.00 uur.

    Zaterdag 5 september
    • vt3, 12.30 - 13.30 uur.
    • kwalificatie, 16.00 - 17.00 uur.

    Zondag 6 september
    • race (53 ronden), 15.00 - 17.00 uur.

    Verstappen op Monza
    De Nederlander haalde tot en met 2021 niet één podiumplek in Italië, doorgaans vanwege een gebrek aan vermogen bij de Red Bull.
    In 2018 behaalde hij zijn destijds beste eindklassering, als vijfde kwam hij over de eindstreep op het power circuit. In 2020 viel Verstappen door motorproblemen uit.
    In 2021 crashte Verstappen met Hamilton en landde hij bovenop de Mercedes-bolide.
    In 2022 en 2023 mocht Verstappen wel feestvieren in Italië. In 2022 gebeurde dat na een spannende strijd met Ferrari-coureur Charles Leclerc, waarbij de race achter de safetycar eindigde. In 2023 heerste de Nederlander opnieuw, en pakte hij een bijzonder record met zijn tiende Grand Prix-zege op rij.
    In 2024 was het moeilijk weekend voor de Nederlander. Hij kwam als zesde over de streep op Monza.
    Een jaar later was het een totaal ander verhaal. Verstappen haalde met de keuze voor de set-up zijn slag thuis en heerste op de baan als vanouds. Hij pakte de polepositie en maakte het met verve af in de race.

    Laatste winnaars Grand Prix van Italië
    2025: Max Verstappen, Red Bull Racing
    2024 Charles Leclerc, Ferrari
    2023: Max Verstappen, Red Bull Racing
    2022: Max Verstappen, Red Bull Racing
    2021: Daniel Ricciardo, McLaren
    2020: Pierre Gasly, Alpha Tauri
    2019: Charles Leclerc, Ferrari
    2018: Lewis Hamilton, Mercedes
    2017: Lewis Hamilton, Mercedes
    2016: Nico Rosberg, Mercedes
    2015: Lewis Hamilton, Mercedes
    2014: Lewis Hamilton, Mercedes
    2013: Sebastian Vettel, Red Bull Racing
    2012: Lewis Hamilton, McLaren
    2011: Sebastian Vettel, Red Bull Racing
    2010: Fernando Alonso, Ferrari

    Volgende Grand Prix
    13 september: Grand Prix van Spanje in Madrid op de Madring.

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 16:57

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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