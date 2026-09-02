Max Verstappen slaat vrijdag de eerste vrije training in Monza over. De viervoudig wereldkampioen staat in de eerste training zijn auto af aan rookie Ayumu Iwasa, waarna Verstappen gewoon weer instapt voor de rest van het raceweekend. Iwasa is zeker niet de enige rookie die in actie komt in Italië.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto twee keer per seizoen een rookie in te zetten in een vrije training. Aangezien veel coureurs het circuit van Monza goed kennen, en er geen sprintrace wordt verreden, zetten veel teams rookies in. Een rookie is volgens de FIA-regels een coureur die twee of minder Grands Prix heeft gereden, en is dus niet aan leeftijd gebonden.

Wat gaat er gebeuren?

Red Bull kiest ervoor om de Japanse reservecoureur Ayumu Iwasa met de RB22 van Verstappen te laten rijden. Iwasa is normaal gesproken actief in de Super Formula, maar heeft al de nodige vrije trainingen afgewerkt. Eerder dit jaar stapte hij in Barcelona in de auto van Isack Hadjar bij Red Bull, en reed hij ook een vrije training voor Racing Bulls in Oostenrijk.

Voor Red Bull is het een bijzonder raceweekend, want ze moeten het weer doen zonder Hadjar. De Fransman is nog altijd geblesseerd, en zal weer worden vervangen door Liam Lawson. Dat betekent dat ze in de eerste training zullen aantreden met twee relatief onervaren coureurs. Verstappen zal 'gewoon' weer in actie komen in de tweede vrije training en de rest van het raceweekend.

Iwasa zeker niet de enige rookie

Iwasa is zeker niet de enige rookie die in actie zal komen in de eerste vrije training in Monza. Het team van Williams kondigde eerder al aan dat Luke Browning weer in actie zal komen, terwijl Alpine wederom de reservecoureur Paul Aron zal laten rijden. Het team van Cadillac laat voormalig IndyCar-coureur Colton Herta weer rijden, terwijl andere teams nog niets hebben gecommuniceerd.