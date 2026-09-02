user icon
icon

Probleem voor Red Bull: Hadjar ontbreekt ook in Monza

<< Naar nieuwsoverzicht
Probleem voor Red Bull: Hadjar ontbreekt ook in Monza

Net als in Zandvoort zal Isack Hadjar aankomend weekend in Monza ontbreken bij Red Bull Racing. De Franse coureur heeft te veel last van zijn polsblessure, en Red Bull wil geen risico met hem nemen. Hij zal weer worden vervangen door Liam Lawson.

Hadjar liep vlak voor de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort een blessure aan zijn pols op. Hierdoor moest hij deze race overslaan, maar bij Red Bull hadden ze wel het idee dat hij kon gaan rijden in Monza. Nu lijkt het er sterk op dat hij wéér ontbreekt. De Oostenrijkse renstal wil geen risico nemen, en Hadjar moet ook de Italiaanse Grand Prix overslaan.

Meer over Red Bull Racing Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

28 aug
 FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

22 aug

Wat gaat er nu gebeuren?

Hadjar zal dit weekend in Monza weer worden vervangen door Liam Lawson, die hem goed verving op Zandvoort. Dit zorgt er ook voor dat Yuki Tsunoda weer een kans krijgt bij het team van Racing Bulls, waar hij Lawson vervangt. Of Hadjar wel op tijd fit is voor de Spaanse Grand Prix op de nieuwe Madring, is nog onduidelijk.

Red Bull meldt in een statement dat ze de situatie van Hadjar blijven monitoren en dat ze geen onnodige risico's met hem willen nemen. Ze wensen hem een spoedig herstel toe, maar ze delen niet of hij mogelijk weer kan rijden in Madrid. Voor Hadjar is het een flinke domper, want hij was bezig met een sterk seizoen.

Extra kans voor Lawson

De Fransman kon tot nu toe Max Verstappen aardig bijhouden, maar zal nu weer moeten toezien vanaf de zijlijn. Of hij weer aanwezig zal zijn op het circuit van Monza, is nog niet bekend. Het is ook niet helemaal bekend wat hij precies voor blessure heeft aan zijn pols. In Zandvoort sprak hij niet met de media en hield hij zijn pols kundig verborgen in de mouw van zijn jas. Lawson krijgt hierdoor weer een nieuwe kans om zich te bewijzen.

Black Book

Posts: 1.829

Goede foto ook van Hadjar, richting zijn team!

Erg dom. Ik zag wat vakantiefilmpjes en daar waren hij en zijn vrienden vrij ruig en lomp aan het doen, ik had toen al een voorgevoel dat er iets zou gebeuren.

Overigens vind ik het nog steeds raar dat ze niet Tsunoda in die auto hebben gezet en La... [Lees verder]

  • 2
  • 2 sep 2026 - 16:08
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Pleen

    Posts: 973

    Goed voor Yuki en Lawson om zich wederom in de kijker te spelen.

    • + 1
    • 2 sep 2026 - 16:06
  • Black Book

    Posts: 1.830

    Goede foto ook van Hadjar, richting zijn team!

    Erg dom. Ik zag wat vakantiefilmpjes en daar waren hij en zijn vrienden vrij ruig en lomp aan het doen, ik had toen al een voorgevoel dat er iets zou gebeuren.

    Overigens vind ik het nog steeds raar dat ze niet Tsunoda in die auto hebben gezet en Lawson hebben laten zitten.

    • + 2
    • 2 sep 2026 - 16:08
    • Nicky666

      Posts: 119

      Tja, Yuki heeft z'n kansen ruim gehad, die komt niet meer in aanmerking voor een Red Bull stoeltje.
      Dat is anders voor de mensen in het B-team van Red Bull, te weten Lawson en Lindblad, niet zo gek dus dat ze daar tussen kiezen.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 16:12
    • snailer

      Posts: 34.654

      Ik begrijp dat wel. Tsunoda heeft nooit in deze gen auto gezeten.
      Zeer simpele reden dus.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 16:32
    • Black Book

      Posts: 1.830

      Ik snap wat jullie bedoelen, maar het is wel zo dat je nu 2 coureurs hebt in een auto die ze niet kennen. Als je Lawson in de RacingBulls had gelaten had hij een auto gehad die hij kent en alleen Tsunoda wat aanpassingen had...

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 17:03
    • Pietje Bell

      Posts: 36.523

      Mee eens met dat laatste @Black Book. We hebben kunnen zien dat Yuki het uitstekend heeft gedaan in dit nieuwe type wagen in Zandvoort.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 17:05
    • Pietje Bell

      Posts: 36.523

      Mijn reactie was nav het eerste bericht @BB.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 17:07
    • Larry Perkins

      Posts: 67.584

      Als je dat voorafgaand aan de Dutch GP had gezegd dan had je misschien een punt @Black Book, maar we hebben op Zandvoort in de praktijk kunnen zien hoe snel Lawson en Tsunoda met hun wagens overweg konden, dat ging prima!

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 17:20
  • Pietje Bell

    Posts: 36.523

    Dit was te verwachten, want het was te zien dat Hadjar zijn vingers behoorlijk opgezwollen waren en dan kun je een week later toch echt niet weer achter het stuur en ik zou Madrid ook maar overslaan gezien het circuit.

    Hartstikke mooi voor Yuki!!

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 16:21
  • snailer

    Posts: 34.654

    Probleem? Lawson deed het gewoon net zo goed als Hadjar. Tsunoda stapte nooit in dit type auto. Die deed het ook meer dan goed.

    • + 1
    • 2 sep 2026 - 16:31
    • Larry Perkins

      Posts: 67.584

      Van Yuki is het niet bekend, misschien reed kabouter Tsunoda wel stiekem mee tussen de pedalen bij Lawson...

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 17:23
  • Larry Perkins

    Posts: 67.584

    Lawson is blij dat Hadjar nog niet is hersteld want hij heeft niks met de Franse driftkikker, maar baalt toch van het weekend.

    Oh wacht, verkeerd gelezen, het zit zo… Liam Lawson is blij dat Isack Hadjar goed herstelt, maar kijkt tegelijkertijd uit naar nog een weekend bij Red Bull.
    “Het is goed om te horen dat Isack goed herstelt en binnenkort weer in de auto zit, maar het is geweldig om nog een weekend met het team te hebben”, zegt de Nieuw-Zeelander. Zandvoort gaf hem naar eigen zeggen bovendien een eerste duidelijke referentie van wat hij van de auto kan verwachten.

    Monza begint Lawson daarom met aanzienlijk meer kennis dan een week eerder. “Doordat ik nu een volledig sprintweekend achter de rug heb, kom ik naar Monza met een veel beter begrip van de auto en van wat ik ervan nodig heb”, legt hij uit. “Het is een compleet ander circuit en er zullen nieuwe uitdagingen zijn, maar ik kijk ernaar uit om voort te bouwen op vorig weekend en te zien wat we kunnen doen.”

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 17:16

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar