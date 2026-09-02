Net als in Zandvoort zal Isack Hadjar aankomend weekend in Monza ontbreken bij Red Bull Racing. De Franse coureur heeft te veel last van zijn polsblessure, en Red Bull wil geen risico met hem nemen. Hij zal weer worden vervangen door Liam Lawson.

Hadjar liep vlak voor de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort een blessure aan zijn pols op. Hierdoor moest hij deze race overslaan, maar bij Red Bull hadden ze wel het idee dat hij kon gaan rijden in Monza. Nu lijkt het er sterk op dat hij wéér ontbreekt. De Oostenrijkse renstal wil geen risico nemen, en Hadjar moet ook de Italiaanse Grand Prix overslaan.

Wat gaat er nu gebeuren?

Hadjar zal dit weekend in Monza weer worden vervangen door Liam Lawson, die hem goed verving op Zandvoort. Dit zorgt er ook voor dat Yuki Tsunoda weer een kans krijgt bij het team van Racing Bulls, waar hij Lawson vervangt. Of Hadjar wel op tijd fit is voor de Spaanse Grand Prix op de nieuwe Madring, is nog onduidelijk.

Red Bull meldt in een statement dat ze de situatie van Hadjar blijven monitoren en dat ze geen onnodige risico's met hem willen nemen. Ze wensen hem een spoedig herstel toe, maar ze delen niet of hij mogelijk weer kan rijden in Madrid. Voor Hadjar is het een flinke domper, want hij was bezig met een sterk seizoen.

Extra kans voor Lawson

De Fransman kon tot nu toe Max Verstappen aardig bijhouden, maar zal nu weer moeten toezien vanaf de zijlijn. Of hij weer aanwezig zal zijn op het circuit van Monza, is nog niet bekend. Het is ook niet helemaal bekend wat hij precies voor blessure heeft aan zijn pols. In Zandvoort sprak hij niet met de media en hield hij zijn pols kundig verborgen in de mouw van zijn jas. Lawson krijgt hierdoor weer een nieuwe kans om zich te bewijzen.