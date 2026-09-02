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Twijfel over FIA-besluit over Red Bull: "Is dit het beste wat ze kunnen bedenken?"

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Twijfel over FIA-besluit over Red Bull: "Is dit het beste wat ze kunnen bedenken?"

David Coulthard vraagt zich af of de FIA het juiste besluit heeft genomen over de krachtbronnen van Red Bull. Volgens de ADUO-regels heeft Red Bull nog steeds de beste verbrandingsmotor, en dat zorgde voor veel ophef. Oud-coureur Coulthard plaatst zijn vraagtekens bij het besluit van de FIA.

Tot verbazing van velen wees de FIA tijdens de eerste seizoenshelft Red Bull Powertrains Ford aan als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Op de baan hadden ze echter een grote achterstand op de concurrentie, en veel mensen waren dan ook van mening dat Mercedes de beste krachtbron heeft. De FIA wees recent Red Bull na de tweede metingen wéér aan als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Het was een flinke domper, want Red Bull kan hierdoor hun motor niet updaten zoals de concurrentie doet.

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Wat is er aan de hand?

Oud-coureur David Coulthard plaatst zijn vraagtekens bij dit besluit. In de podcast Up to Speed geeft hij zijn mening: "Er is een oud spreekwoord in de Formule 1 dat zegt dat aerodynamica allesbepalend is. Dat is altijd een soort mantra. We praten nu eenmaal sneller over aero dan over het pure vermogen. En er zijn genoeg voorbeelden van teams die de wereldtitel grepen zonder de sterkste motor te hebben."

Coulthard vindt het ADUO-systeem dan ook niet perfect: "Ik denk dat dit een gemiste kans is, al is het wel uitgelegd door de FIA. De teams hadden namelijk zelf gevraagd om een zo eenvoudig mogelijk mechanisme. Dat leidde ertoe dat er alleen naar de verbrandingsmotor van de Power Unit werd gekeken."

"Voor mij gaat het niet eens om de eerlijkheid als iedereen ermee akkoord is gegaan. Het is meer: waarom? Het is alsof je in de atletiek een limiet gaat stellen op één specifiek lichaamsdeel, terwijl het hele lichaam gebruikt wordt tijdens de wedstrijd."

Hoe zit het met de Power Unit?

Coulthard wijst ook naar hoe de krachtbron zélf werkt: "Een Power Unit draait niet alleen om de verbrandingsmotor. Het gaat ook om de opslagcapaciteit van het elektrische systeem. Voor mij voelt het niet als de meest eerlijke manier om het vermogen van een Power Unit te meten. De verbrandingsmotor is slechts een onderdeel van de hele krachtbron, waarin het inzetten en terugwinnen van elektrische energie gigantisch complex is."

'Is dit het beste wat we kunnen bedenken?'

De Schotse oud-coureur legt uit dat de klantenteams ook tegen problemen aanlopen: "We weten nog dat McLaren aan het begin van het jaar gefrustreerd was. Ze kregen wel dezelfde krachtbron, maar ontvingen pas de week voor de race alle specifieke data. Dat was simpelweg te kort dag om via simulaties de beste energiestrategie te bepalen."

Het zorgt voor enorme verbazing: "We zitten nu dus in zo'n ouderwets scenario waarin we ons allemaal afvragen: is dit nou echt het beste wat we kunnen bedenken in deze wereld vol technologie?"

F1 Nieuws David Coulthard Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Schumi86

    Posts: 659

    Tja domme afspraken gemaakt.

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 17:15

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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB David Coulthard -
  • Team Red Bull Racing
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 27 maa 1971 (55)
  • Geb. plaats Twynholm, Kirkcudbrightshire, Scotland, UK, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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