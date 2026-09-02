Max Verstappen heeft laten zien wat een langdurige samenwerking tussen coureur en team kan opleveren. Red Bull Racing is door de jaren heen namelijk steeds meer gevormd rondom de voorkeuren van de viervoudig wereldkampioen. Volgens voormalig F1-coureur David Coulthard kan een vergelijkbare ontwikkeling plaatsvinden bij Lando Norris. De Brit rijdt sinds 2019 voor McLaren en is sindsdien uitgegroeid tot een van de belangrijkste gezichten binnen het team.

Norris heeft in de Formule 1 nooit voor een andere renstal gereden dan McLaren. De regerend wereldkampioen werd jarenlang klaargestoomd voor succes en behaalde in 2025 uiteindelijk zijn eerste wereldtitel. Voorlopig lijkt de Brit bovendien een belangrijke positie binnen het team te hebben, waardoor hij steeds meer invloed kan krijgen op de ontwikkeling van de auto.

Verstappen-effect bij McLaren

"Je ziet zelfs bij iemand als Max, die al zo lang bij Red Bull zit, dat die auto heel erg is ontworpen om bij zijn DNA als coureur te passen", stelt F1-analist Naomi Schiff in de Up To Speed-podcast. Volgens haar kan Norris op termijn eveneens invloed uitoefenen op de manier waarop McLaren zijn auto ontwikkelt. "Er is een element waarbij Lando ook voor bepaalde dingen kan pushen." Ook Coulthard ziet die mogelijkheid eveneens: "Honderd procent."

Norris kwam in 2019 bij McLaren en heeft sindsdien verschillende teamgenoten gehad. De Brit reed onder meer naast Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Oscar Piastri, maar bleef telkens een constante factor binnen het team. Daardoor kent hij de werkwijze van McLaren inmiddels door en door en weet hij steeds beter wat hij nodig heeft om optimaal te presteren.

Volgens Coulthard kan die bekendheid uiteindelijk een grote invloed hebben op de auto. "Als hij bij het team kwam en er zat ergens een knop omdat die daar historisch gezien zat vanwege Fernando (Alonso, red.) of welke coureurs er daarvoor ook reden, dan kun je na verloop van tijd alles krijgen zoals jij het wilt"

Norris ervaart hetzelfde als Verstappen

Verstappen heeft bij Red Bull jarenlang kunnen meebouwen aan een auto die steeds beter bij zijn rijstijl aansluit. Coulthard denkt dat Norris uiteindelijk in een vergelijkbare luxepositie terecht kan komen bij McLaren. "Wanneer hij nu in die auto springt, is het alsof je je comfortabele paar schoenen aantrekt. Dat wordt onderdeel van het DNA", aldus de voormalig F1-coureur.