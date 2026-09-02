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Verstappen-effect mogelijk bij McLaren: "Wordt onderdeel van het DNA"

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Verstappen-effect mogelijk bij McLaren: "Wordt onderdeel van het DNA"

Max Verstappen heeft laten zien wat een langdurige samenwerking tussen coureur en team kan opleveren. Red Bull Racing is door de jaren heen namelijk steeds meer gevormd rondom de voorkeuren van de viervoudig wereldkampioen. Volgens voormalig F1-coureur David Coulthard kan een vergelijkbare ontwikkeling plaatsvinden bij Lando Norris. De Brit rijdt sinds 2019 voor McLaren en is sindsdien uitgegroeid tot een van de belangrijkste gezichten binnen het team.

Norris heeft in de Formule 1 nooit voor een andere renstal gereden dan McLaren. De regerend wereldkampioen werd jarenlang klaargestoomd voor succes en behaalde in 2025 uiteindelijk zijn eerste wereldtitel. Voorlopig lijkt de Brit bovendien een belangrijke positie binnen het team te hebben, waardoor hij steeds meer invloed kan krijgen op de ontwikkeling van de auto.

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Verstappen-effect bij McLaren

"Je ziet zelfs bij iemand als Max, die al zo lang bij Red Bull zit, dat die auto heel erg is ontworpen om bij zijn DNA als coureur te passen", stelt F1-analist Naomi Schiff in de Up To Speed-podcast. Volgens haar kan Norris op termijn eveneens invloed uitoefenen op de manier waarop McLaren zijn auto ontwikkelt. "Er is een element waarbij Lando ook voor bepaalde dingen kan pushen." Ook Coulthard ziet die mogelijkheid eveneens: "Honderd procent."

Norris kwam in 2019 bij McLaren en heeft sindsdien verschillende teamgenoten gehad. De Brit reed onder meer naast Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Oscar Piastri, maar bleef telkens een constante factor binnen het team. Daardoor kent hij de werkwijze van McLaren inmiddels door en door en weet hij steeds beter wat hij nodig heeft om optimaal te presteren.

Volgens Coulthard kan die bekendheid uiteindelijk een grote invloed hebben op de auto. "Als hij bij het team kwam en er zat ergens een knop omdat die daar historisch gezien zat vanwege Fernando (Alonso, red.) of welke coureurs er daarvoor ook reden, dan kun je na verloop van tijd alles krijgen zoals jij het wilt"

Norris ervaart hetzelfde als Verstappen

Verstappen heeft bij Red Bull jarenlang kunnen meebouwen aan een auto die steeds beter bij zijn rijstijl aansluit. Coulthard denkt dat Norris uiteindelijk in een vergelijkbare luxepositie terecht kan komen bij McLaren. "Wanneer hij nu in die auto springt, is het alsof je je comfortabele paar schoenen aantrekt. Dat wordt onderdeel van het DNA", aldus de voormalig F1-coureur.

F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris David Coulthard McLaren

Reacties (1)

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    Posts: 1.974

    en toch heb ik het idee dat Norris nooit de impact gaat hebben op een team/mensen/organisatie als Schumacher, Hamilton en Verstappen.

    Dat heeft niets met talent als coureur te maken. Maar als merk. Het merk Norris staat niet zoals het merk Hamilton of Verstappen.

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    • 2 sep 2026 - 13:05

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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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McLaren
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