Het team van Red Bull Racing heeft de komst van Tom McCullough bevestigd. De zeer ervaren Brit werd al in verband gebracht met de overstap naar Milton Keynes, en zal vanaf begin 2027 aan de slag gaan als Head of Racing. Daarmee is er weer een leeggekomen plekje ingevuld.

McCullough was jarenlang werkzaam bij het team dat nu Aston Martin heet, maar anderhalve maand geleden werd duidelijk dat hij de renstal ging verlaten. Al snel lekte via Duitse media uit dat McCullough de overstap naar Red Bull zou maken. Door het aanstaande vertrek van Gianpiero Lambiase komen er meerdere functies vrij, en Red Bull vult die nu op.

Wat gaat hij doen?

McCullough neemt de functie van Head of Racing begin 2027 over van Lambiase, die op zijn beurt gaat vertrekken naar McLaren. Een exacte datum van het vertrek van Lambiase is nog niet bekend, maar Red Bull wil niet te lang wachten met het aanstellen van zijn vervangers.

In een kort statement kondigt het team de komst van McCullough aan: "We zijn trots om te delen dat we Tom begin 2027 kunnen verwelkomen. We kijken ernaar uit en hij zal een vrachtlading aan ervaring en expertise meebrengen naar de rol."

Einde van de leegloop

McCullough is de tweede grote aanwinst van Red Bull in een korte tijd. Recent werd ook de komst van talentenscout Gwen Lagrue aangekondigd, die overkomt van Mercedes. Hij zal de leiding krijgen over het Red Bull Junior Team, en is daarmee de indirecte opvolger van Helmut Marko. Met de komst van McCullough en Lagrue maakt Red Bull een einde aan een flinke leegloop. In de afgelopen jaren verlieten onder meer Marko, Jonathan Wheatley, Adrian Newey, Rob Marshall en Will Courtenay het team.

Opvolger van Lambiase

Ook Lambiase zal voor 2028 de overstap maken naar McLaren. Hij fungeert al jaren als de race-engineer van Max Verstappen, en combineerde dat in de afgelopen seizoenen met de rol van Head of Racing. Die rol wordt dus overgenomen door McCullough, terwijl Tom Hart de race-engineer van Verstappen wordt.