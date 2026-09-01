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Red Bull presenteert opvolger van Lambiase

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Red Bull presenteert opvolger van Lambiase

Het team van Red Bull Racing heeft de komst van Tom McCullough bevestigd. De zeer ervaren Brit werd al in verband gebracht met de overstap naar Milton Keynes, en zal vanaf begin 2027 aan de slag gaan als Head of Racing. Daarmee is er weer een leeggekomen plekje ingevuld.

McCullough was jarenlang werkzaam bij het team dat nu Aston Martin heet, maar anderhalve maand geleden werd duidelijk dat hij de renstal ging verlaten. Al snel lekte via Duitse media uit dat McCullough de overstap naar Red Bull zou maken. Door het aanstaande vertrek van Gianpiero Lambiase komen er meerdere functies vrij, en Red Bull vult die nu op.

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Wat gaat hij doen?

McCullough neemt de functie van Head of Racing begin 2027 over van Lambiase, die op zijn beurt gaat vertrekken naar McLaren. Een exacte datum van het vertrek van Lambiase is nog niet bekend, maar Red Bull wil niet te lang wachten met het aanstellen van zijn vervangers.

In een kort statement kondigt het team de komst van McCullough aan: "We zijn trots om te delen dat we Tom begin 2027 kunnen verwelkomen. We kijken ernaar uit en hij zal een vrachtlading aan ervaring en expertise meebrengen naar de rol."

Einde van de leegloop

McCullough is de tweede grote aanwinst van Red Bull in een korte tijd. Recent werd ook de komst van talentenscout Gwen Lagrue aangekondigd, die overkomt van Mercedes. Hij zal de leiding krijgen over het Red Bull Junior Team, en is daarmee de indirecte opvolger van Helmut Marko. Met de komst van McCullough en Lagrue maakt Red Bull een einde aan een flinke leegloop. In de afgelopen jaren verlieten onder meer Marko, Jonathan Wheatley, Adrian Newey, Rob Marshall en Will Courtenay het team.

Opvolger van Lambiase

Ook Lambiase zal voor 2028 de overstap maken naar McLaren. Hij fungeert al jaren als de race-engineer van Max Verstappen, en combineerde dat in de afgelopen seizoenen met de rol van Head of Racing. Die rol wordt dus overgenomen door McCullough, terwijl Tom Hart de race-engineer van Verstappen wordt.

F1 Nieuws Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.050

    Als hij tegen het getier en gescheld van Max kan....is het 'n goeie.

    • + 0
    • 1 sep 2026 - 19:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Gianpiero Lambiase -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 14 okt 1980 (45)
  • Geb. plaats , Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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