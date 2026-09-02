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Verstappen gaat vlak voor F1-weekend in Monza livestreamen

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Verstappen gaat vlak voor F1-weekend in Monza livestreamen

Max Verstappen gaat vanavond weer livestreamen met zijn vrienden van Verstappen Sim Racing. Vlak voor de start van het raceweekend op het circuit van Monza zal Verstappen zich gaan vermaken met een ouderwets potje gamen, terwijl hij morgenmiddag pas arriveert in Italië.

Verstappen staat erom bekend dat hij pas laat afreist naar de circuits, en hij is ook vaak online te vinden met zijn vrienden. Daags na zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort reisde Verstappen af naar het Italiaanse eiland Sardinië, waar hij tijd doorbracht op zijn jacht dat lag aangemeerd in de haven van Olbia. Verstappen vloog gisteren terug naar huis, en zal daar vanavond plaatsnemen achter zijn computer. Zijn team Verstappen Sim Racing laat namelijk weten dat de viervoudig wereldkampioen vanavond aanwezig zal zijn bij de livestream op Twitch.

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Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen Sim Racing laat namelijk weten dat Verstappen aanwezig zal zijn bij de zogenaamde Wild Wednesday-livestream. De stream begint om 18:00 en is te zien op het Twitch-account van Verstappen Sim Racing. Verstappen zal hier zelf aan meedoen, en krijgt gezelschap van zijn goede vriend Luke Crane, simracer Luke McKeown en de Britse YouTuber Pieface. Ze zullen vanavond de game EA FC 26 gaan spelen, die in het verleden bekendstond onder de naam FIFA.

Wanneer reist Verstappen af naar Monza?

Verstappen maakte er nooit een geheim van dat hij veel speluren in deze game had, en veel fans kijken dan ook uit naar de stream. Verstappen hoeft zich geen zorgen te maken dat hij hierdoor te laat arriveert in Monza, want hij zal gewoonlijk pas op het allerlaatste moment afreizen naar het circuit.

Verstappen zal morgen aan het eind van de ochtend in zijn privéjet stappen richting het circuit. Volgens informatie van GPToday.net vliegt Verstappen om 11:30 vanaf het vliegveld van Nice naar Milaan, waar hij rond 12:00 zal arriveren. Vanaf de Italiaanse stad zal Verstappen koers leggen naar het nabijgelegen Monza, waar hij zijn gezicht zal laten zien op de mediadag.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

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ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

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  • Race

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Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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