Carlos Sainz moest lachen toen hij tijdens de persdag in Zandvoort een vraag kreeg over de exitclausules in het contract van Max Verstappen. De Williams-coureur kreeg vervolgens zelf een vraag over zijn contract en besloot de bal direct terug te kaatsen. Net als Verstappen hield de Spanjaard zijn kaarten tegen de borst.

Rond de contractverlenging van Verstappen bij Red Bull Racing ontstonden de nodige speculaties over onder meer zijn salaris en mogelijke vertrekclausules. Verstappen maakte duidelijk dat hij daar niets over wilde zeggen. Sainz kreeg vergelijkbare vragen, maar liet eveneens weinig los over zijn eigen contract en toekomst.

Sainz lacht om vraag over contract

"Heeft Max jou er iets over verteld?", reageerde Sainz met een glimlach toen hem naar de details werd gevraagd. Vervolgens maakte hij duidelijk dat hij zijn contractzaken net als Verstappen privé wil houden. "Waarom zou ik daar iets over vertellen? Formule 1-contracten behoren waarschijnlijk tot de meest vertrouwelijke contracten in de sport. Alleen coureurs, managers en teams weten precies wat erin staat."

Volgens Sainz is het juist goed dat die informatie binnenskamers blijft. "Ik houd dat graag zo. Daardoor kunnen media en fans blijven speculeren en hebben jullie weer iets om over te schrijven. Dus ga vooral zo door", plaagde de Williams-coureur de aanwezige journalisten.

Ook over zijn eigen toekomst maakte Sainz uiteindelijk wel iets duidelijk. De Spanjaard blijft in 2027 bij Williams, ondanks eerdere geruchten over een mogelijke overstap naar Aston Martin. "Jullie kennen me inmiddels wel. Het past niet bij mijn karakter om van team te veranderen wanneer de situatie juist op zijn slechtst is", legt hij uit. "Twee jaar geleden heb ik al laten zien hoe toegewijd ik aan dit project ben."

'Williams was altijd mijn eerste prioriteit'

Sainz erkent dat de tegenvallende prestaties van Williams hem wel zorgen hebben gebaard. Voor de zomerstop had hij meer verwacht van de Britse renstal, maar hij wilde volgens eigen zeggen niet meteen de handdoek in de ring gooien. "Er kwam een flinke hobbel op de weg, waarschijnlijk groter dan iemand had verwacht na onze podiumplaatsen van vorig jaar. Maar ik ben niet iemand die bij de eerste tegenslag meteen van team wisselt", aldus Sainz.

"Ergens in mijn achterhoofd wilde ik altijd al verlengen, maar natuurlijk maakte ik me zorgen. We moesten er vooral voor zorgen dat dit niet nog eens gebeurt", vervolgt de Williams-coureur. Na de kritiek die hij in Hongarije op zijn team uitte, ging Sainz daarom in gesprek met de leiding van Williams over de toekomst van het project.

Een overstap naar Aston Martin was op papier mogelijk geweest als Fernando Alonso zou vertrekken, maar Sainz benadrukt dat hij die optie nooit serieus heeft overwogen. "Williams is altijd mijn eerste prioriteit geweest. Na die grote terugval wilde ik vooral begrijpen waarom dit is gebeurd. Ik wil hier op lange termijn blijven en samen met het team uit deze situatie komen. We moeten zo snel mogelijk vooruit", besluit hij.