user icon
icon

Sainz haalt uit na vraag over Verstappen: "Heeft Max jou iets verteld?"

<< Naar nieuwsoverzicht
Sainz haalt uit na vraag over Verstappen: "Heeft Max jou iets verteld?"

Carlos Sainz moest lachen toen hij tijdens de persdag in Zandvoort een vraag kreeg over de exitclausules in het contract van Max Verstappen. De Williams-coureur kreeg vervolgens zelf een vraag over zijn contract en besloot de bal direct terug te kaatsen. Net als Verstappen hield de Spanjaard zijn kaarten tegen de borst.

Rond de contractverlenging van Verstappen bij Red Bull Racing ontstonden de nodige speculaties over onder meer zijn salaris en mogelijke vertrekclausules. Verstappen maakte duidelijk dat hij daar niets over wilde zeggen. Sainz kreeg vergelijkbare vragen, maar liet eveneens weinig los over zijn eigen contract en toekomst.

Meer over Max Verstappen Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

28 aug
 FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

22 aug

Sainz lacht om vraag over contract

"Heeft Max jou er iets over verteld?", reageerde Sainz met een glimlach toen hem naar de details werd gevraagd. Vervolgens maakte hij duidelijk dat hij zijn contractzaken net als Verstappen privé wil houden. "Waarom zou ik daar iets over vertellen? Formule 1-contracten behoren waarschijnlijk tot de meest vertrouwelijke contracten in de sport. Alleen coureurs, managers en teams weten precies wat erin staat."

Volgens Sainz is het juist goed dat die informatie binnenskamers blijft. "Ik houd dat graag zo. Daardoor kunnen media en fans blijven speculeren en hebben jullie weer iets om over te schrijven. Dus ga vooral zo door", plaagde de Williams-coureur de aanwezige journalisten.

Ook over zijn eigen toekomst maakte Sainz uiteindelijk wel iets duidelijk. De Spanjaard blijft in 2027 bij Williams, ondanks eerdere geruchten over een mogelijke overstap naar Aston Martin. "Jullie kennen me inmiddels wel. Het past niet bij mijn karakter om van team te veranderen wanneer de situatie juist op zijn slechtst is", legt hij uit. "Twee jaar geleden heb ik al laten zien hoe toegewijd ik aan dit project ben."

'Williams was altijd mijn eerste prioriteit'

Sainz erkent dat de tegenvallende prestaties van Williams hem wel zorgen hebben gebaard. Voor de zomerstop had hij meer verwacht van de Britse renstal, maar hij wilde volgens eigen zeggen niet meteen de handdoek in de ring gooien. "Er kwam een flinke hobbel op de weg, waarschijnlijk groter dan iemand had verwacht na onze podiumplaatsen van vorig jaar. Maar ik ben niet iemand die bij de eerste tegenslag meteen van team wisselt", aldus Sainz.

"Ergens in mijn achterhoofd wilde ik altijd al verlengen, maar natuurlijk maakte ik me zorgen. We moesten er vooral voor zorgen dat dit niet nog eens gebeurt", vervolgt de Williams-coureur. Na de kritiek die hij in Hongarije op zijn team uitte, ging Sainz daarom in gesprek met de leiding van Williams over de toekomst van het project.

Een overstap naar Aston Martin was op papier mogelijk geweest als Fernando Alonso zou vertrekken, maar Sainz benadrukt dat hij die optie nooit serieus heeft overwogen. "Williams is altijd mijn eerste prioriteit geweest. Na die grote terugval wilde ik vooral begrijpen waarom dit is gebeurd. Ik wil hier op lange termijn blijven en samen met het team uit deze situatie komen. We moeten zo snel mogelijk vooruit", besluit hij.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ernie5335

    Posts: 5.979

    "Heeft Max jou er iets over verteld?", reageerde Sainz met een glimlach...

    Nounou, wat een uithaal 🙄

    • + 0
    • 30 aug 2026 - 12:00
    • Need5Speed

      Posts: 4.394

      Ja, het is wonderlijk wat de titelbakkers er zomaar uithalen.

      • + 0
      • 30 aug 2026 - 12:49

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar