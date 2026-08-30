Toto Wolff denkt dat Max Verstappen prima had kunnen passen binnen de werkomgeving van Mercedes. De teambaas van de Zilverpijlen benadrukt dat hij niet terugdeinst voor coureurs met een uitgesproken karakter. Volgens Wolff is vooral de manier waarop een team en coureur met elkaar samenwerken bepalend.

Verstappen maakte in Zandvoort definitief een einde aan de speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes. De viervoudig wereldkampioen verlengde zijn contract bij Red Bull Racing en blijft daar tot eind 2030. Mercedes had eerder al aangegeven dat een transfer van de Nederlander niet aan de orde was, al liet Wolff wel weten dat hij niet bang zou zijn geweest voor een combinatie van Verstappen en Andrea Kimi Antonelli.

Wolff ziet geen probleem met Verstappen

Wolff stelt dat Mercedes de bijzondere positie van Verstappen binnen Red Bull Racing had kunnen opvangen. "Al die factoren spelen natuurlijk mee, maar ik denk dat wij daar ook mee hadden kunnen omgaan. Het zou alleen anders zijn geweest", vertelt de Oostenrijker aan Nederlandse media. Daarbij verwijst hij naar de periode waarin Fernando Alonso en Lewis Hamilton samen bij McLaren reden.

"Alonso had destijds niet verwacht dat Lewis zo snel zou zijn. Die situatie heeft het team bijna uit elkaar gespeeld. Ik denk niet dat dat bij ons zou zijn gebeurd", aldus Wolff. De Mercedes-teambaas vertrouwt erop dat zijn team sterk genoeg zou zijn geweest om een dergelijke situatie in goede banen te leiden.

Volgens Wolff had Mercedes bovendien meerdere opties gehad als de samenwerking tussen de coureurs niet zou werken. "Ik denk dat we dat hadden kunnen opvangen. We hadden met twee sterke troeven in handen kunnen zitten voor het constructeurs- en coureurskampioenschap. Als de combinatie niet had gewerkt, hadden we eventueel naar iemand buiten onze eigen Mercedes-pool kunnen kijken", legt hij uit.

'Ik ben niet bang voor moeilijke coureurs'

Dat Verstappen bij Red Bull Racing een uitzonderlijke positie heeft opgebouwd, zou volgens Wolff geen probleem zijn geweest. "Het is niet gebeurd, dus we hoeven het ook niet te doen. Maar wanneer een geweldige coureur bij een geweldig team komt, moet de dynamiek gewoon werken", zegt de Mercedes-baas. Daarvoor is volgens hem volledige openheid van beide kanten noodzakelijk.

"Ik zou nooit bang zijn om met een coureur te werken die jarenlang binnen een andere structuur heeft gezeten of als moeilijk wordt gezien. Als je bij een team komt, werk je samen en vorm je elkaar om te bepalen wat het beste is voor het project", stelt Wolff.

De Mercedes-teambaas gebruikt daarbij graag de term 'tough love'. "Je mag best hard voor elkaar zijn, zolang je dezelfde doelstellingen hebt. Als er geen idioot of leugenaar tegenover je zit, moet je jezelf afvragen waarom iemand anders de situatie anders ziet dan jij. Juist daarom werk ik graag met ingewikkelde mensen. De beste mensen die ik in mijn carrière ben tegengekomen, hebben allemaal scherpe randjes."