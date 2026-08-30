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Wolff wilde dolgraag Verstappen: "Max past bij Mercedes"

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Wolff wilde dolgraag Verstappen: "Max past bij Mercedes"

Toto Wolff denkt dat Max Verstappen prima had kunnen passen binnen de werkomgeving van Mercedes. De teambaas van de Zilverpijlen benadrukt dat hij niet terugdeinst voor coureurs met een uitgesproken karakter. Volgens Wolff is vooral de manier waarop een team en coureur met elkaar samenwerken bepalend.

Verstappen maakte in Zandvoort definitief een einde aan de speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes. De viervoudig wereldkampioen verlengde zijn contract bij Red Bull Racing en blijft daar tot eind 2030. Mercedes had eerder al aangegeven dat een transfer van de Nederlander niet aan de orde was, al liet Wolff wel weten dat hij niet bang zou zijn geweest voor een combinatie van Verstappen en Andrea Kimi Antonelli.

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Wolff ziet geen probleem met Verstappen

Wolff stelt dat Mercedes de bijzondere positie van Verstappen binnen Red Bull Racing had kunnen opvangen. "Al die factoren spelen natuurlijk mee, maar ik denk dat wij daar ook mee hadden kunnen omgaan. Het zou alleen anders zijn geweest", vertelt de Oostenrijker aan Nederlandse media. Daarbij verwijst hij naar de periode waarin Fernando Alonso en Lewis Hamilton samen bij McLaren reden.

"Alonso had destijds niet verwacht dat Lewis zo snel zou zijn. Die situatie heeft het team bijna uit elkaar gespeeld. Ik denk niet dat dat bij ons zou zijn gebeurd", aldus Wolff. De Mercedes-teambaas vertrouwt erop dat zijn team sterk genoeg zou zijn geweest om een dergelijke situatie in goede banen te leiden.

Volgens Wolff had Mercedes bovendien meerdere opties gehad als de samenwerking tussen de coureurs niet zou werken. "Ik denk dat we dat hadden kunnen opvangen. We hadden met twee sterke troeven in handen kunnen zitten voor het constructeurs- en coureurskampioenschap. Als de combinatie niet had gewerkt, hadden we eventueel naar iemand buiten onze eigen Mercedes-pool kunnen kijken", legt hij uit.

'Ik ben niet bang voor moeilijke coureurs'

Dat Verstappen bij Red Bull Racing een uitzonderlijke positie heeft opgebouwd, zou volgens Wolff geen probleem zijn geweest. "Het is niet gebeurd, dus we hoeven het ook niet te doen. Maar wanneer een geweldige coureur bij een geweldig team komt, moet de dynamiek gewoon werken", zegt de Mercedes-baas. Daarvoor is volgens hem volledige openheid van beide kanten noodzakelijk.

"Ik zou nooit bang zijn om met een coureur te werken die jarenlang binnen een andere structuur heeft gezeten of als moeilijk wordt gezien. Als je bij een team komt, werk je samen en vorm je elkaar om te bepalen wat het beste is voor het project", stelt Wolff.

De Mercedes-teambaas gebruikt daarbij graag de term 'tough love'. "Je mag best hard voor elkaar zijn, zolang je dezelfde doelstellingen hebt. Als er geen idioot of leugenaar tegenover je zit, moet je jezelf afvragen waarom iemand anders de situatie anders ziet dan jij. Juist daarom werk ik graag met ingewikkelde mensen. De beste mensen die ik in mijn carrière ben tegengekomen, hebben allemaal scherpe randjes."

Sander

Posts: 1.943

Behalve dat Mercedes alles wil winnen zit je voor de rest op alle fronten compleet mis.

  • 13
  • 30 aug 2026 - 10:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Toto Wolff Red Bull Racing Mercedes

Reacties (9)

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  • Rimmer

    Posts: 13.461

    Denk niet dat Max bij Mercedes past. Bij Mercedes willen ze altijd winnen. Max is verzadigd en rijdt nu vooral voor het geld en zijn eigen plezier. Dat gun ik hem ook van harte maar de rücksichtslose winnaar die hij ooit was is er niet meer. Max is nu Schumacher in zijn tweede periode. Rustig, kalm, vergevingsgezind maar niet meer echt hongerig en scherp met daardoor domme fouten en snelheidsverlies.

    • + 10
    • 30 aug 2026 - 09:27
    • Sander

      Posts: 1.943

      Behalve dat Mercedes alles wil winnen zit je voor de rest op alle fronten compleet mis.

      • + 12
      • 30 aug 2026 - 10:05
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.035

      Rimmer heeft gelijk natuurlijk.
      In het weekend toen bekend werd gemaakt dat Max 'n half miljard ging verdienen zette hij zijn wagen tegen de muur.....gewoon om te laten zien dat de scherpte eraf is bij de regenrijder...die bij dat klein beetje damp op de weg z'n auto al kwijt was.

      • + 6
      • 30 aug 2026 - 10:15
    • Sander

      Posts: 1.943

      @Ouw, Max zet 'm nog liever in de muur dan dat hij halverwege de race aan de kant moet voor een teamgenoot.

      • + 3
      • 30 aug 2026 - 10:55
    • jd2000

      Posts: 7.898

      Jij begint toch ondertussen wel een beetje een succesfan te lijken.

      • + 2
      • 30 aug 2026 - 11:47
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.584

      “Jij begint ondertussen toch wel een beetje een succesfan te lijken.”

      Lijken? Onze Rimmert versleet coureurs zoals Ouw zijn vriendinnen versleet. Met het verschil dat Ouw ze wel blijft koesteren, puur vanwege het uiterlijk. En dat snap ik wel wat betreft Max, daar hoef je het namelijk niet voor te doen.

      • + 0
      • 30 aug 2026 - 15:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.035

    "Al liet Wolff wel weten dat hij niet bang zou zijn geweest voor een combinatie van Verstappen en Andrea Kimi Antonelli."

    "Huh, en ik dan, toch derde rijder??"....aldus vriend.

    • + 1
    • 30 aug 2026 - 10:10
  • schwantz34

    Posts: 42.722

    Zowel Max als Wolff zijn zeer uitgesproken winnaars en echte racebeesten in hart en nieren. Bovendien kunnen Max en Kimi ook nog eens heel goed met elkaar opschieten dus dat zou een mega team zijn geworden als Max wel naar Mercedes was overgestapt. Maar goed, wat nu niet is kan in de komende jaren altijd nog komen natuurlijk.

    • + 9
    • 30 aug 2026 - 10:38
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.584

      Ik denk dat men veel te makkelijk om gaat met dit en dat de rol van Max hierin erg groot is. Verstappen gaat en wilt helemaal niet naast Kimi (of George of Charles of Lewis) plaatsnemen. Dat brengt herrie in de tent. Slim is het wel.

      • + 0
      • 30 aug 2026 - 15:27

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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Audi
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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