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Red Bull heeft een probleem: "Daar ben ik niet zeker van"

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Red Bull heeft een probleem: "Daar ben ik niet zeker van"

Ralf Schumacher vraagt zich af of Red Bull voor de toekomst wel een coureur heeft klaarstaan die Max Verstappen kan opvolgen. De viervoudig wereldkampioen verlengde recent zijn contract tot en met 2030, maar volgens Schumacher moeten ze wel aan de toekomst denken. Een nieuwe superster ziet hij echter nog niet.

Verstappen en Red Bull zijn al jaren innig met elkaar verbonden, maar toch leek het er afgelopen maanden even op dat het sprookjeshuwelijk ging eindigen in een pijnlijke scheiding. Na maanden vol geruchten kwam echter naar buiten dat Verstappen zijn contract heeft verlengd tot en met 2030. Voor Red Bull was dit goed nieuws, ook omdat ze voorlopig niet hoeven na te denken over het mogelijk aanwijzen van een opvolger.

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Heeft Red Bull echt een probleem?

Als het wel zover komt, dan heeft Red Bull volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher een probleem. In de podcast Backstage Boxengasse legt hij dit uit: "Hoe goed is Lawson nou echt? Hij heeft het tot nu toe best lastig gehad naast Arvid Lindblad, die nota bene nieuw is in de Formule 1. Dan komt ook Tsunoda terug, al zal hij nooit de wereldtitel pakken. Je vraagt je bij het hele Red Bull-trio af, hoe goed zijn ze nou echt?"

'Daar ben ik niet zeker van'

Red Bull heeft Verstappen voorlopig nodig, zo concludeert Schumacher: "Kunnen ze op een dag echt het stokje van Verstappen gaan overnemen? Daar ben ik op dit moment gewoon niet voor honderd procent zeker van. Desondanks heeft Lawson echt hartstikke goed werk geleverd in Zandvoort."

Lawson mocht in Zandvoort de geblesseerde Isack Hadjar vervangen bij Red Bull, en deed dat naar behoren. Schumacher vindt dat men niet te vroeg moet juichen: "Nu moeten we maar eens gaan kijken of hij nog een race de kans gaat krijgen, en dan zullen we het wel zien. Monza is natuurlijk ook weer een compleet ander verhaal. Dat circuit zou Red Bull best goed moeten liggen."

F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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