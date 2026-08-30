Ralf Schumacher vraagt zich af of Red Bull voor de toekomst wel een coureur heeft klaarstaan die Max Verstappen kan opvolgen. De viervoudig wereldkampioen verlengde recent zijn contract tot en met 2030, maar volgens Schumacher moeten ze wel aan de toekomst denken. Een nieuwe superster ziet hij echter nog niet.

Verstappen en Red Bull zijn al jaren innig met elkaar verbonden, maar toch leek het er afgelopen maanden even op dat het sprookjeshuwelijk ging eindigen in een pijnlijke scheiding. Na maanden vol geruchten kwam echter naar buiten dat Verstappen zijn contract heeft verlengd tot en met 2030. Voor Red Bull was dit goed nieuws, ook omdat ze voorlopig niet hoeven na te denken over het mogelijk aanwijzen van een opvolger.

Heeft Red Bull echt een probleem?

Als het wel zover komt, dan heeft Red Bull volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher een probleem. In de podcast Backstage Boxengasse legt hij dit uit: "Hoe goed is Lawson nou echt? Hij heeft het tot nu toe best lastig gehad naast Arvid Lindblad, die nota bene nieuw is in de Formule 1. Dan komt ook Tsunoda terug, al zal hij nooit de wereldtitel pakken. Je vraagt je bij het hele Red Bull-trio af, hoe goed zijn ze nou echt?"

'Daar ben ik niet zeker van'

Red Bull heeft Verstappen voorlopig nodig, zo concludeert Schumacher: "Kunnen ze op een dag echt het stokje van Verstappen gaan overnemen? Daar ben ik op dit moment gewoon niet voor honderd procent zeker van. Desondanks heeft Lawson echt hartstikke goed werk geleverd in Zandvoort."

Lawson mocht in Zandvoort de geblesseerde Isack Hadjar vervangen bij Red Bull, en deed dat naar behoren. Schumacher vindt dat men niet te vroeg moet juichen: "Nu moeten we maar eens gaan kijken of hij nog een race de kans gaat krijgen, en dan zullen we het wel zien. Monza is natuurlijk ook weer een compleet ander verhaal. Dat circuit zou Red Bull best goed moeten liggen."