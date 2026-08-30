Lando Norris stelt dat er meerdere teams interesse in hem hadden, maar dat hij er geen zin in had om McLaren te verlaten. De Britse regerend wereldkampioen verlengde op zaterdag zijn contract bij McLaren, en hij stelt dat hij simpelweg niet voor een andere renstal wil rijden.

Regerend wereldkampioen Norris maakte op zaterdagochtend bekend dat hij zijn contract bij McLaren heeft verlengd tot en met 2030. Hiermee volgt hij het pad van onder meer Max Verstappen, die voorafgaand aan het raceweekend in Zandvoort zijn contract bij Red Bull verlengde. Waar Verstappen regelmatig in verband werd gebracht met een overstap, was het rondom Norris stil. De Brit leek zelf ook niet te willen vertrekken bij McLaren.

Kon Norris vertrekken?

Volgens Norris was er wel interesse, maar zag hij het simpelweg niet zitten om een overstap te maken. In een interview met BBC Sport verklaart Norris dit: "Er was wat interesse van andere teams, maar ik wil nergens anders heengaan. Ik wil niet voor een ander team rijden. Ik wil geen tijd doorbrengen met andere mensen."

Norris wilde niet weg: "Dat is ook waarom dit waarschijnlijk één van de makkelijkste keuzes is die ik heb gemaakt sinds ik actief ben in de Formule 1."

'Onze band is nooit zo sterk geweest'

Norris debuteerde in 2019 voor McLaren in de Formule 1, en maakte van dichtbij mee hoe het team van een gevallen grootmacht opkrabbelde naar de snelsten op de grid: "Het feit dat ik het met hen heb volgehouden, en dat we vervolgens overduidelijk successen hebben geboekt, geeft me het gevoel dat ik niet wil opgeven. Ze lieten mij niet vallen en ik hen niet."

"Dat creëert een heel sterke band tussen iedereen die hier werkt. Ik denk graag dat deze band zo sterk blijft zoals deze nu is, en het is iets wat ik wil volhouden totdat ik met pensioen ga aan het einde van mijn loopbaan in de Formule 1."

Veel vertrouwen

Zover is het echter nog lang niet: "Ik weet dat dat nog heel, heel erg ver weg ligt, en ik wil er ook niet aandenken. Maar ik geloof dat we ons nu op de beste positie bevinden waarin we ons ooit hebben bevonden, zelfs met de zware start van het seizoen die we hebben gehad. Ik geloof zeker dat we samen door alles heen kunnen komen."