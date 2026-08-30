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Norris had opties om McLaren te verlaten

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Norris had opties om McLaren te verlaten

Lando Norris stelt dat er meerdere teams interesse in hem hadden, maar dat hij er geen zin in had om McLaren te verlaten. De Britse regerend wereldkampioen verlengde op zaterdag zijn contract bij McLaren, en hij stelt dat hij simpelweg niet voor een andere renstal wil rijden.

Regerend wereldkampioen Norris maakte op zaterdagochtend bekend dat hij zijn contract bij McLaren heeft verlengd tot en met 2030. Hiermee volgt hij het pad van onder meer Max Verstappen, die voorafgaand aan het raceweekend in Zandvoort zijn contract bij Red Bull verlengde. Waar Verstappen regelmatig in verband werd gebracht met een overstap, was het rondom Norris stil. De Brit leek zelf ook niet te willen vertrekken bij McLaren.

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Kon Norris vertrekken?

Volgens Norris was er wel interesse, maar zag hij het simpelweg niet zitten om een overstap te maken. In een interview met BBC Sport verklaart Norris dit: "Er was wat interesse van andere teams, maar ik wil nergens anders heengaan. Ik wil niet voor een ander team rijden. Ik wil geen tijd doorbrengen met andere mensen."

Norris wilde niet weg: "Dat is ook waarom dit waarschijnlijk één van de makkelijkste keuzes is die ik heb gemaakt sinds ik actief ben in de Formule 1."

'Onze band is nooit zo sterk geweest'

Norris debuteerde in 2019 voor McLaren in de Formule 1, en maakte van dichtbij mee hoe het team van een gevallen grootmacht opkrabbelde naar de snelsten op de grid: "Het feit dat ik het met hen heb volgehouden, en dat we vervolgens overduidelijk successen hebben geboekt, geeft me het gevoel dat ik niet wil opgeven. Ze lieten mij niet vallen en ik hen niet."

"Dat creëert een heel sterke band tussen iedereen die hier werkt. Ik denk graag dat deze band zo sterk blijft zoals deze nu is, en het is iets wat ik wil volhouden totdat ik met pensioen ga aan het einde van mijn loopbaan in de Formule 1."

Veel vertrouwen

Zover is het echter nog lang niet: "Ik weet dat dat nog heel, heel erg ver weg ligt, en ik wil er ook niet aandenken. Maar ik geloof dat we ons nu op de beste positie bevinden waarin we ons ooit hebben bevonden, zelfs met de zware start van het seizoen die we hebben gehad. Ik geloof zeker dat we samen door alles heen kunnen komen."

F1 Nieuws Lando Norris McLaren

Reacties (1)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.888

    Waarom zou die. Sinds de verbeteringen van de fabriek af zijn, is Mclaren weer terug waar het hoort. Heeft het ietwat nadeel gehad de eerste paar races van het zijn van een klantenteam? Ja, maar het ontwikkeld sneller en effectiever dan Mercedes doet en zeker dan Ferrari. Daarmee is het van circa team 3 nu ongeveer gelijk met mercedes als team 1.

    Zou alleen eens willen dat ze die spuuglelijke liveries een aan zouden passen. Die van Indycar daarentegen zijn tenminste liveries. Dit is carbon meuk.

    • + 0
    • 30 aug 2026 - 11:40

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.589
  • Podiums 48
  • Grand Prix 164
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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