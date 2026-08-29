Max Verstappen woont samen met Kelly Piquet en hun gezin op een van de meest exclusieve plekken van Monaco. De Nederlander verhuisde naar Le Renzo, een luxueus appartementencomplex in de nieuwe wijk Mareterra. Voor een woning in het gebouw moet je overigens diep in de buidel tasten.

Verstappen woont al sinds 2015 in Monaco, het jaar waarin hij zijn Formule 1-debuut maakte. Inmiddels woont hij er samen met Piquet, haar dochter Penelope en hun gezamenlijke dochter Lily. Ook drie katten en een hond maken deel uit van het gezin.

Verstappen woont naast Leclerc

De keuze viel op Le Renzo, een opvallend complex dat eind 2024 werd opgeleverd. Verstappen liet eerder tijdens een live-uitzending zelfs zien waar zijn woning zich precies bevindt. Ook Charles Leclerc heeft een appartement in het gebouw, terwijl Fernando Alonso er naar verluidt eveneens een woning heeft gekocht.

Le Renzo ligt aan de westkant van Mareterra en kijkt uit over de haven van Petit Portier en de Middellandse Zee. Het complex werd ontworpen door de Italiaanse architect Renzo Piano en is geïnspireerd op de boeg van een schip. In totaal zijn er 47 appartementen, waaronder duplexen, triplexen en penthouses.

Appartement kost tientallen miljoenen

Hoeveel Verstappen precies voor zijn woning heeft betaald, is niet bekend. Wel staat er momenteel een appartement in hetzelfde complex te koop. Dat geeft een aardig beeld van de enorme luxe waarover de Red Bull-coureur kan beschikken. De woning heeft 528 vierkante meter woonruimte en liefst 151 vierkante meter aan terrassen.

Het appartement beschikt onder meer over een grote open leefruimte, een master suite met dubbele kleedkamer en badkamer, twee extra suites, een volledig uitgeruste keuken en een wijnkelder. De vraagprijs liegt er niet om: voor het appartement wordt 76,8 miljoen euro gevraagd. Bewoners van Le Renzo hebben daarnaast toegang tot een zwembad met zeewater, fitnessruimtes, sauna's, hamams en massagekamers. Ook zijn er een 24-uursconciërge, beveiligde toegang en valet parking.

Mareterra is bovendien veel meer dan alleen een luxe woonwijk. Het gebied werd gebouwd op land dat op de zee is gewonnen en behoort tot de grootste uitbreidingen van Monaco in de afgelopen decennia. Er zijn winkels, restaurants en openbare ruimtes te vinden en meer dan veertig procent van het gebied bestaat uit groen en openbare buitenruimte.

Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen het project. Zo wordt gebruikgemaakt van zonnepanelen en systemen waarbij zeewater wordt ingezet voor verwarming en koeling. Voor Verstappen en zijn gezin is Le Renzo daarmee niet alleen een peperduur appartement, maar een plek waar vrijwel alles binnen handbereik is.