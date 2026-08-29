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Dit bizarre appartement bezit Verstappen in Monaco

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Dit bizarre appartement bezit Verstappen in Monaco

Max Verstappen woont samen met Kelly Piquet en hun gezin op een van de meest exclusieve plekken van Monaco. De Nederlander verhuisde naar Le Renzo, een luxueus appartementencomplex in de nieuwe wijk Mareterra. Voor een woning in het gebouw moet je overigens diep in de buidel tasten.

Verstappen woont al sinds 2015 in Monaco, het jaar waarin hij zijn Formule 1-debuut maakte. Inmiddels woont hij er samen met Piquet, haar dochter Penelope en hun gezamenlijke dochter Lily. Ook drie katten en een hond maken deel uit van het gezin.

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Verstappen woont naast Leclerc

De keuze viel op Le Renzo, een opvallend complex dat eind 2024 werd opgeleverd. Verstappen liet eerder tijdens een live-uitzending zelfs zien waar zijn woning zich precies bevindt. Ook Charles Leclerc heeft een appartement in het gebouw, terwijl Fernando Alonso er naar verluidt eveneens een woning heeft gekocht.

Le Renzo ligt aan de westkant van Mareterra en kijkt uit over de haven van Petit Portier en de Middellandse Zee. Het complex werd ontworpen door de Italiaanse architect Renzo Piano en is geïnspireerd op de boeg van een schip. In totaal zijn er 47 appartementen, waaronder duplexen, triplexen en penthouses.

Appartement kost tientallen miljoenen

Hoeveel Verstappen precies voor zijn woning heeft betaald, is niet bekend. Wel staat er momenteel een appartement in hetzelfde complex te koop. Dat geeft een aardig beeld van de enorme luxe waarover de Red Bull-coureur kan beschikken. De woning heeft 528 vierkante meter woonruimte en liefst 151 vierkante meter aan terrassen.

Het appartement beschikt onder meer over een grote open leefruimte, een master suite met dubbele kleedkamer en badkamer, twee extra suites, een volledig uitgeruste keuken en een wijnkelder. De vraagprijs liegt er niet om: voor het appartement wordt 76,8 miljoen euro gevraagd. Bewoners van Le Renzo hebben daarnaast toegang tot een zwembad met zeewater, fitnessruimtes, sauna's, hamams en massagekamers. Ook zijn er een 24-uursconciërge, beveiligde toegang en valet parking.

Mareterra is bovendien veel meer dan alleen een luxe woonwijk. Het gebied werd gebouwd op land dat op de zee is gewonnen en behoort tot de grootste uitbreidingen van Monaco in de afgelopen decennia. Er zijn winkels, restaurants en openbare ruimtes te vinden en meer dan veertig procent van het gebied bestaat uit groen en openbare buitenruimte.

Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen het project. Zo wordt gebruikgemaakt van zonnepanelen en systemen waarbij zeewater wordt ingezet voor verwarming en koeling. Voor Verstappen en zijn gezin is Le Renzo daarmee niet alleen een peperduur appartement, maar een plek waar vrijwel alles binnen handbereik is.

f(1)orum

Posts: 10.358

Ik ken deze appartementen erg goed; sterker nog; ik ben bijna rond met het kopen van eentje. Er is alleen nog een obstakel waar ze daar erg moeilijk over doen: ik mag mijn 17 jaar oude Twingo niet parkeren in de parkeergarage......

  • 13
  • 29 aug 2026 - 12:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (30)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.473

    Deze rondleiding in een YT video geeft een idee hoe zijn appartement er van binnen
    uitziet. Hij heeft de indeling laten veranderen, maar de gigantische woonkamer met
    eetgedeelte is hetzelfde gebleven. Dat was op de foto's van het kerstdiner te zien.
    Zijn app 7 hoog was standaard zonder aanpassingen naar verluidt €90 miljoen.
    Leclerc heeft een app met standaard 2 slaapkamers in het andere gedeelte
    en Alonso woont in een villa naast dit complex.
    De video staat scherp op waar de rondleiding begint.

    urlr.me/KC6G47

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 12:55
    • Larry Perkins

      Posts: 67.521

      Veel plezier in de betonnen blokkendoos op paaltjes. Zoveel geld en elke keer als je weg wilt moet je met de k*tlift (of trap). Sta je net buiten kom je er achter dat jij je Lidl-boodschappentas met lege flessen bent vergeten, moet je weer helemaal terug naar boven, weer een afgezaagd praatje met de beveiliging maken en dan sta je in de lift die halverwege blijft steken... "Welkom in Monaco: De hel op aarde!

      • + 1
      • 29 aug 2026 - 14:00
    • Robin

      Posts: 3.452

      Ik dacht laatst gelezen te hebben dat Hamilton hier ook een hokje heeft, maar geen idee of dat klopt.

      • + 1
      • 29 aug 2026 - 14:22
    • Knookie.nl

      Posts: 1.203

      Smerige belastingontduiker.

      Maar oh oh oh, wat is Verstappen toch “Nederlands”.

      Nederlands m’n aars.

      • + 5
      • 29 aug 2026 - 14:55
    • racepace1

      Posts: 942

      @Larry Perkins... pffff gelukkig ik doe de statieblikjes/flessen altijd in een Dirk tas, scheelt mij weer naar boven lopen. Ik roep DIRK!! komt de tas naar beneden....

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 14:55
    • Patrace

      Posts: 6.898

      @Kookie: hoezo belastingontduiker?
      Hij kiest er gewoon voor om lekker in een zonnig land te gaan wonen waar ze een gunstig belastingtarief hebben. Hij ontduikt helemaal geen belasting, want hij houdt zich ongetwijfeld netjes aan de belastingregels van Monaco.
      Ik woon ook in een land met een gunstiger belastingklimaat dan Nederland, maar ik betaal netjes mijn belasting. Ben ik in jouw optiek dan ook een belastingontduiker?

      • + 8
      • 29 aug 2026 - 15:25
    • Larry Perkins

      Posts: 67.521

      Door de dure appartementjes hebben ze weinig geld over voor de dagelijkse boodschapjes @racepace1, daarom is de Dirk te duur voor ze. En in de parkeergarage wordt begin januari een clandestiene voedselbank opgestart...

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 15:42
    • Larry Perkins

      Posts: 67.521

      Als aanvulling op @Patrace:
      Bovendien heeft Verstappen in Monaco (waar hij voor zijn privacy ook nog gemakkelijk met zijn boot het water op kan) nog enige bewegingsvrijheid, in Nederland kan hij niet normaal over straat...

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 15:48
    • Pietje Bell

      Posts: 36.473

      Volgens mij is Dirk een stuk goedkoper dan de Lidl wat huismerken en
      A-merken betreft. Is altijd al zo geweest, maar Lidl heeft nu eenmaal de naam.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 15:58
    • Pietje Bell

      Posts: 36.473

      16 van de 22 coureurs wonen momenteel in Monaco waaronder ook
      ene Lewis Hamilton, ook zo'n "smerige belasting ontduiker".
      Niet mijn woorden trouwens.



      @Robin,
      Hamilton woont al jaren in Monaco, maar heeft geen nieuw appartement in
      Mareterra gekocht. Hij wordt nog altijd op zijn motor bij zijn woning gespot.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 16:03
    • schwantz34

      Posts: 42.721

      Willen we meer of minder belasting betalen?



      Minder minder minder!

      • + 2
      • 29 aug 2026 - 16:24
    • Robin

      Posts: 3.452

      Clear 👌🏻

      • + 1
      • 29 aug 2026 - 16:26
    • Larry Perkins

      Posts: 67.521

      Kan best dat de Dirk goedkoper is dan de Lidl @Pietje, ik laat mijn boodschappen niet doen waar ook het plebs of het klootjesvolk komt...

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 16:42
    • StevenQ

      Posts: 10.707

      @Knookie

      Je betaalt belasting in het land waar je woont

      Max is van België waar hij eerst woonde naar Monaco verhuisd

      Hoe precies ontduikt hij dan belasting in Nederland volgens jou?

      En zijn vader is Nederlands dus is Max Nederlander ja

      • + 1
      • 29 aug 2026 - 17:28
    • Pietje Bell

      Posts: 36.473

      Oh, dat is aardig van je dat je het daar dan ZELF wel even haalt @Larry!

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 17:39
    • Robin

      Posts: 3.452

      @steven hij is heus Nederlands maar ontduikt wel zeker belasting.
      Hij gaat daar echt niet alleen voor het zonnetje en de centrale ligging wonen, dat doen ze allemaal niet.
      Ik heb er echter geen oordeel over want ik zou het 100% ook doen maar een feit is het natuurlijk wel.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 18:09
    • Snork

      Posts: 22.993

      De vraag is of er ook een gemeenschappelijke ruimte is om ‘s avonds een lekker potje te kantklossen, te kienen of ervaringen te delen over de nieuwe Teleac cursus “creatief met kurk”.
      Ik vrees het ergste…

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 18:24
    • WickieDeViking

      Posts: 1.408

      Robin, het is geen feit dat hij belasting ontduikt. Belastingontduiking is het opzettelijk en illegaal niet of te weinig betalen van belasting.

      Ik neem aan dat hij in Monaco gewoon zijn belasting betaalt zoals het hoort. Of heb jij bewijs van niet?

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 19:34
    • Larry Perkins

      Posts: 67.521

      Je weet ZELF ook wel dat dat niet de juiste conclusie hoeft te zijn @Pietje, en dat is het dan ook niet!

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 19:47
    • Pietje Bell

      Posts: 36.473

      'k Wist nie da je kwaad werd! Kusje d'r op @Larry?

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 19:51
  • f(1)orum

    Posts: 10.358

    Ik ken deze appartementen erg goed; sterker nog; ik ben bijna rond met het kopen van eentje. Er is alleen nog een obstakel waar ze daar erg moeilijk over doen: ik mag mijn 17 jaar oude Twingo niet parkeren in de parkeergarage......

    • + 11
    • 29 aug 2026 - 12:58
    • Larry Perkins

      Posts: 67.521

      Dat snap ik niet, Max mag zijn overjarige 'ouwe doos' wel in zijn slaapkamer parkeren, ze mag alleen niet op haar bezem vanaf het terras wegvliegen...

      • + 1
      • 29 aug 2026 - 14:05
    • Pietje Bell

      Posts: 36.473

      Maar goed dat ik geen glas drinken in m'n hand heb @Larry, if you know
      what I mean.

      • + 1
      • 29 aug 2026 - 14:19
    • Pietje Bell

      Posts: 36.473

      Zie dit dan @Larry. Hoe toepasselijk. Deze werd me net toegestuurd.

      urlr.me/SD6tE7

      • + 2
      • 29 aug 2026 - 15:44
  • Sander

    Posts: 1.941

    Ik zou ook wel willen dat ik maar drie kwart jaar hoefde te werken om mijn huis af te kunnen betalen.

    • + 3
    • 29 aug 2026 - 13:12
  • Joeppp

    Posts: 8.784

    Goeie Pron muziek onder het filmpje.

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 13:54
    • schwantz34

      Posts: 42.721

      Toch wel leuk voor Kelly en haar ego dat ze zo in de penthouse staat...

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 18:17
    • schwantz34

      Posts: 42.721

      *onwijs vaak*

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 18:35
    • Pietje Bell

      Posts: 36.473

      Geen wonder dat Kelly eergisteren helemaal uit haar dak ging wat haar duizenden volgers heeft gekost.
      Daniil's vriendin heeft zojuist een foto gepost van een schitterend bouquet witte bloemen genomen voor de Église Sainte-Dévote in Monaco.
      Het kerkje waar prinses Grace Kelly en prinses Charlène hun trouw bouquet hebben neergelegd na hun huwelijk in een andere kerk. Veel mensen in Monaco houden die traditie in ere.
      Na haar bachelorette met een paar vriendinnen een paar weken geleden zal er nu wel snel getrouwd worden.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 20:02
    • Pietje Bell

      Posts: 36.473

      ibb.co/DftkYnv7

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 20:03

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China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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