Carlos Sainz heeft nooit serieus overwogen om Williams te verlaten voor Audi. De Spanjaard heeft juist zijn toekomst opnieuw verbonden aan de Britse renstal en tekende samen met Alexander Albon een nieuwe deal voor 2027. Ondanks de tegenvallende prestaties van Williams ziet Sainz geen reden om het team de rug toe te keren.

Williams kent tot dusver een lastig Formule 1-seizoen. De FW48 heeft terrein verloren in de strijd om de posities en de renstal wist in de laatste zes races geen enkel punt te pakken. Toch heeft Sainz vertrouwen in het project waar hij zich eerder bewust aan heeft verbonden.

Sainz haalt streep door Audi-geruchten

"Nee, dat waren vooral de gebruikelijke geruchten die rondgaan in de paddock. Ik kan bevestigen dat ik dit jaar nooit serieus heb overwogen om ergens anders naartoe te gaan", vertelt Sainz aan Motorsport.com. Daarmee maakt de Spanjaard duidelijk dat een overstap naar Audi voor 2027 voor hem nooit concreet is geweest.

Dat is opvallend, aangezien Sainz in 2024 gesprekken voerde met zowel Williams als Audi nadat hij zijn Ferrari-zitje kwijtraakte. Uiteindelijk koos hij voor het project uit Grove. De nieuwe overeenkomst met Williams lijkt bovendien meerjarig te zijn, terwijl Albon zich alleen voor 2027 aan de renstal heeft verbonden.

'Ik verlaat geen zinkend schip'

Sainz geeft toe dat hij bij het tekenen van zijn nieuwe contract naar de volledige situatie heeft gekeken. Toch woog voor hem vooral mee dat hij Williams niet wil verlaten op het moment dat het team door een moeilijke periode gaat. "Voordat je een contract tekent, bekijk je natuurlijk altijd de volledige situatie. Voor mij kwam er nog iets belangrijks bij: ik heb het nooit prettig gevonden om een team te verlaten wanneer het door een moeilijke periode gaat."

"Het past niet bij mij om ergens anders heen te gaan zodra de situatie slechter wordt nadat ik bij een team ben gekomen. Toen ik voor het Williams-project koos, wist ik dat er moeilijke momenten zouden komen. De huidige situatie is bijzonder zwaar, maar ik ben bereid om daar samen met het team doorheen te gaan", vervolgt de Spanjaard.

Volgens Sainz is niemand binnen Williams tevreden met de huidige prestaties, maar is er voldoende motivatie om het tij te keren. "Niemand binnen het team is blij met waar we nu staan. We zetten allemaal druk om dit zo snel mogelijk te veranderen. Maar het zit niet in mijn karakter om weg te lopen wanneer het moeilijk wordt. Ik ga het schip niet verlaten omdat het even aan het zinken is."