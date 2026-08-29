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Sainz duidelijk: "Wilde altijd bij Williams blijven"

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Sainz duidelijk: "Wilde altijd bij Williams blijven"

Carlos Sainz heeft nooit serieus overwogen om Williams te verlaten voor Audi. De Spanjaard heeft juist zijn toekomst opnieuw verbonden aan de Britse renstal en tekende samen met Alexander Albon een nieuwe deal voor 2027. Ondanks de tegenvallende prestaties van Williams ziet Sainz geen reden om het team de rug toe te keren.

Williams kent tot dusver een lastig Formule 1-seizoen. De FW48 heeft terrein verloren in de strijd om de posities en de renstal wist in de laatste zes races geen enkel punt te pakken. Toch heeft Sainz vertrouwen in het project waar hij zich eerder bewust aan heeft verbonden.

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Sainz haalt streep door Audi-geruchten

"Nee, dat waren vooral de gebruikelijke geruchten die rondgaan in de paddock. Ik kan bevestigen dat ik dit jaar nooit serieus heb overwogen om ergens anders naartoe te gaan", vertelt Sainz aan Motorsport.com. Daarmee maakt de Spanjaard duidelijk dat een overstap naar Audi voor 2027 voor hem nooit concreet is geweest.

Dat is opvallend, aangezien Sainz in 2024 gesprekken voerde met zowel Williams als Audi nadat hij zijn Ferrari-zitje kwijtraakte. Uiteindelijk koos hij voor het project uit Grove. De nieuwe overeenkomst met Williams lijkt bovendien meerjarig te zijn, terwijl Albon zich alleen voor 2027 aan de renstal heeft verbonden.

'Ik verlaat geen zinkend schip'

Sainz geeft toe dat hij bij het tekenen van zijn nieuwe contract naar de volledige situatie heeft gekeken. Toch woog voor hem vooral mee dat hij Williams niet wil verlaten op het moment dat het team door een moeilijke periode gaat. "Voordat je een contract tekent, bekijk je natuurlijk altijd de volledige situatie. Voor mij kwam er nog iets belangrijks bij: ik heb het nooit prettig gevonden om een team te verlaten wanneer het door een moeilijke periode gaat."

"Het past niet bij mij om ergens anders heen te gaan zodra de situatie slechter wordt nadat ik bij een team ben gekomen. Toen ik voor het Williams-project koos, wist ik dat er moeilijke momenten zouden komen. De huidige situatie is bijzonder zwaar, maar ik ben bereid om daar samen met het team doorheen te gaan", vervolgt de Spanjaard.

Volgens Sainz is niemand binnen Williams tevreden met de huidige prestaties, maar is er voldoende motivatie om het tij te keren. "Niemand binnen het team is blij met waar we nu staan. We zetten allemaal druk om dit zo snel mogelijk te veranderen. Maar het zit niet in mijn karakter om weg te lopen wanneer het moeilijk wordt. Ik ga het schip niet verlaten omdat het even aan het zinken is."

Larry Perkins

Posts: 67.519

Had nog een goeie mop over gluiperige George die tegen Fräulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes, wou gaan swaffelen, maar goed als jij niet wilt lachen dan houdt het op...

  • 1
  • 29 aug 2026 - 17:11
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams Audi

Reacties (4)

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  • shakedown

    Posts: 1.968

    Iets met keutel intrekken....

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 14:11
  • Williams_F1

    Posts: 1.543

    Ik wilde niet bij Carlos blijven.

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 15:19
  • HarryLam

    Posts: 5.701

    Laat me niet lachen zeg, wat een nonsense, zijn pa liep alle hospitalities plat voor zijn zoontje.

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 16:20
    • Larry Perkins

      Posts: 67.518

      Had nog een goeie mop over gluiperige George die tegen Fräulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes, wou gaan swaffelen, maar goed als jij niet wilt lachen dan houdt het op...

      • + 1
      • 29 aug 2026 - 17:11

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
16
9
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10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 244
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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