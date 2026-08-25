Carlos Sainz en Alexander Albon zagen hun Grand Prix van Nederland eindigen met een flinke domper. De Williams-teamgenoten kwamen in de slotfase met elkaar in aanraking in de Tarzanbocht, waardoor een toch al lastig weekend voor de renstal in mineur eindigde. Sainz nam na afloop direct de verantwoordelijkheid voor het incident.

Sainz en Albon hoopten allebei na het verlengen van hun contract om hoge ogen te gooien tijdens de laatste Dutch GP, maar kenden allebei een pijnlijk einde. Beide coureurs raakten elkaar in het slot van de race en liepen allebei schade op. Voor Williams was het een pijnlijk einde van een race waarin de renstal opnieuw moeite had om het maximale uit de auto te halen.

Sainz biedt excuses aan na incident met Albon

"Mijn excuses aan Alex en het hele team voor het contact aan het einde van de race. Ik reed op zeer versleten harde banden en blokkeerde bij het remmen over de hobbel in bocht één. Daardoor kon ik de auto niet op tijd afremmen", legt Sainz uit.

"Het was absoluut het laatste wat ik wilde. We hadden al een moeilijk weekend en dan eindigt het op deze manier. Ik kan alleen maar nogmaals mijn excuses aanbieden aan Alex en het team", vervolgt de Williams-coureur. Sainz benadrukt daarmee dat het incident volgens hem niet de bedoeling was.

Williams wil sterker voor de dag komen in Monza

Williams kende gedurende het hele weekend de nodige problemen. "We hadden moeite om een goed ritme te vinden en moesten verschillende tests uitvoeren om de problemen beter te begrijpen. Daardoor liepen we achter de feiten aan en konden we vandaag niet voor een beter resultaat vechten", stelt Sainz.

Toch ziet de Spanjaard ook een positieve kant aan het weekend in Zandvoort. "We hebben een aantal oplossingen gevonden en belangrijke inzichten opgedaan. Die kunnen we meenemen naar de komende races. We gaan er alles aan doen om in Monza sterker voor de dag te komen."