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Sainz biedt excuses aan Albon aan na oliedomme actie

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Sainz biedt excuses aan Albon aan na oliedomme actie

Carlos Sainz en Alexander Albon zagen hun Grand Prix van Nederland eindigen met een flinke domper. De Williams-teamgenoten kwamen in de slotfase met elkaar in aanraking in de Tarzanbocht, waardoor een toch al lastig weekend voor de renstal in mineur eindigde. Sainz nam na afloop direct de verantwoordelijkheid voor het incident.

Sainz en Albon hoopten allebei na het verlengen van hun contract om hoge ogen te gooien tijdens de laatste Dutch GP, maar kenden allebei een pijnlijk einde. Beide coureurs raakten elkaar in het slot van de race en liepen allebei schade op. Voor Williams was het een pijnlijk einde van een race waarin de renstal opnieuw moeite had om het maximale uit de auto te halen.

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Sainz biedt excuses aan na incident met Albon

"Mijn excuses aan Alex en het hele team voor het contact aan het einde van de race. Ik reed op zeer versleten harde banden en blokkeerde bij het remmen over de hobbel in bocht één. Daardoor kon ik de auto niet op tijd afremmen", legt Sainz uit.

"Het was absoluut het laatste wat ik wilde. We hadden al een moeilijk weekend en dan eindigt het op deze manier. Ik kan alleen maar nogmaals mijn excuses aanbieden aan Alex en het team", vervolgt de Williams-coureur. Sainz benadrukt daarmee dat het incident volgens hem niet de bedoeling was.

Williams wil sterker voor de dag komen in Monza

Williams kende gedurende het hele weekend de nodige problemen. "We hadden moeite om een goed ritme te vinden en moesten verschillende tests uitvoeren om de problemen beter te begrijpen. Daardoor liepen we achter de feiten aan en konden we vandaag niet voor een beter resultaat vechten", stelt Sainz.

Toch ziet de Spanjaard ook een positieve kant aan het weekend in Zandvoort. "We hebben een aantal oplossingen gevonden en belangrijke inzichten opgedaan. Die kunnen we meenemen naar de komende races. We gaan er alles aan doen om in Monza sterker voor de dag te komen."

The Wolf

Posts: 1.394

Ja Carlos, dat was geen beste move van jou. En het doet me pijn, maar voor de volledigheid moeten we ook dit soort acties laten zien op het grote scherm tijdens de eerstvolgende Sainz dag..

  • 1
  • 25 aug 2026 - 18:14
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Alexander Albon Williams GP Nederland 2026

Reacties (5)

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  • The Wolf

    Posts: 1.394

    Ja Carlos, dat was geen beste move van jou. En het doet me pijn, maar voor de volledigheid moeten we ook dit soort acties laten zien op het grote scherm tijdens de eerstvolgende Sainz dag..

    • + 1
    • 25 aug 2026 - 18:14
    • The Wolf

      Posts: 1.394

      1 september btw, tijd gaat snel!

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 18:15
    • schwantz34

      Posts: 42.702

      Ja Carlos, dat was geen beste move van jou.

      Dat schreeuwde een briesende en withete James Vowles ook tegen Sainz "Jij gaat nu als de sodemieter je excuses aanbieden aan Albon en het team, want anders ben je op staande voet Carloos!

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 18:43
  • Larry Perkins

    Posts: 67.442

    Gelukkig was Carlos niet zo lui om drie dagen te wachten met zijn excuses...

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 18:59
  • hupholland

    Posts: 10.171

    en hier hoor je dan niemand over, Sainz stop in ronde 30, Albon in 49, beide op hards, Albon rijdt met een seconde naar Sainz toe... en mogen het gewoon samen uitvechten. Als ik Sainz was geweest had ik mn excuses ingetrokken en het team om uitleg gevraagd; waarom laten jullie ons vrij racen?

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 19:45

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 244
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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