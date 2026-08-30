Voormalig Formule 1-coureur Nikita Mazepin heeft direct gewonnen bij zijn terugkeer op de Europese circuits. De FIA maakte recent een einde aan het verbannen van coureurs die onder de Russische of Belarussische vlag rijden, en Mazepin heeft direct zijn kans gegrepen.

Mazepin reed in 2021 in de Formule 1 voor het team van Haas, maar hij maakte een zeer zwakke indruk. Hij zorgde voor frustratie bij zijn medecoureurs en was niet bepaald populair. Begin 2022 werd zijn contract ontbonden na de Russische invasie in Oekraïne, en het was voor hem ook niet mogelijk te racen in Europa. Samen met zijn vader werd hij op een sanctielijst van de EU geplaatst, en hij mocht alleen rijden onder neutrale vlag. Mazepin ondertekende echter het speciale document voor Russische coureurs niet, en richtte zich op een carrière in het zakenleven.

Wat heeft Mazepin gedaan?

Enkele weken geleden besloot de FIA om de verbanning van Russische en Belarussische coureurs op te heffen. Dit zorgde voor veel kritiek, maar het bood coureurs zoals Mazepin kansen. Hij greep direct zijn kans en kwam gisteren in actie op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij bestuurde een Mercedes-AMG GT3 namens het team van Motopark en kwam uit in de Spezial Tourenwagen Trophy.

Motopark deelde op sociale media dat Mazepin en zijn team direct de eerste race van het weekend hebben gewonnen. Mazepin veroverde eerder al de pole position en was ruim vier seconden sneller dan de concurrentie. De Rus poseerde na de race met zijn teamgenoten, maar het is nog niet duidelijk of hij nog meer races gaat rijden.

Veel kritiek

Het besluit van de FIA om Russische en Belarussische coureurs weer toe te laten, kon rekenen op veel kritiek. De oorlog in Oekraïne is immers nog in volle gang, en de Oekraïners hebben een klacht ingediend over het FIA-besluit. De FIA volgde het pad van het IOC, die eerder dit jaar al besloten dat Russische en Belarussische atleten weer onder eigen vlag mogen uitkomen.