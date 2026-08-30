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Mazepin wint direct bij Europese comeback na F1-verbanning

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Mazepin wint direct bij Europese comeback na F1-verbanning

Voormalig Formule 1-coureur Nikita Mazepin heeft direct gewonnen bij zijn terugkeer op de Europese circuits. De FIA maakte recent een einde aan het verbannen van coureurs die onder de Russische of Belarussische vlag rijden, en Mazepin heeft direct zijn kans gegrepen.

Mazepin reed in 2021 in de Formule 1 voor het team van Haas, maar hij maakte een zeer zwakke indruk. Hij zorgde voor frustratie bij zijn medecoureurs en was niet bepaald populair. Begin 2022 werd zijn contract ontbonden na de Russische invasie in Oekraïne, en het was voor hem ook niet mogelijk te racen in Europa. Samen met zijn vader werd hij op een sanctielijst van de EU geplaatst, en hij mocht alleen rijden onder neutrale vlag. Mazepin ondertekende echter het speciale document voor Russische coureurs niet, en richtte zich op een carrière in het zakenleven.

Wat heeft Mazepin gedaan?

Enkele weken geleden besloot de FIA om de verbanning van Russische en Belarussische coureurs op te heffen. Dit zorgde voor veel kritiek, maar het bood coureurs zoals Mazepin kansen. Hij greep direct zijn kans en kwam gisteren in actie op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij bestuurde een Mercedes-AMG GT3 namens het team van Motopark en kwam uit in de Spezial Tourenwagen Trophy.

Motopark deelde op sociale media dat Mazepin en zijn team direct de eerste race van het weekend hebben gewonnen. Mazepin veroverde eerder al de pole position en was ruim vier seconden sneller dan de concurrentie. De Rus poseerde na de race met zijn teamgenoten, maar het is nog niet duidelijk of hij nog meer races gaat rijden.

Veel kritiek

Het besluit van de FIA om Russische en Belarussische coureurs weer toe te laten, kon rekenen op veel kritiek. De oorlog in Oekraïne is immers nog in volle gang, en de Oekraïners hebben een klacht ingediend over het FIA-besluit. De FIA volgde het pad van het IOC, die eerder dit jaar al besloten dat Russische en Belarussische atleten weer onder eigen vlag mogen uitkomen.

Snorremans

Posts: 375

De FIA kan het dan wel toestaan...volgens mij moet het land ook gewoon toestemming geven. Dus België had de deur ook gesloten kunnen houden.

  • 7
  • 30 aug 2026 - 11:23
F1 Nieuws Nikita Mazepin

Reacties (4)

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  • Spearhead

    Posts: 559

    "Mazepin veroverde eerder al de pole position en was ruim vier seconden sneller dan de concurrentie."

    4 seconden... Dat is een groot verschil.

    Of reed hij met zijn AMG GT3 mee met de Renault Clio cup ?

    • + 3
    • 30 aug 2026 - 10:36
  • Erwinnaar

    Posts: 5.832

    Terecht.

    • + 3
    • 30 aug 2026 - 10:40
  • Snorremans

    Posts: 375

    De FIA kan het dan wel toestaan...volgens mij moet het land ook gewoon toestemming geven. Dus België had de deur ook gesloten kunnen houden.

    • + 7
    • 30 aug 2026 - 11:23

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
16
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Williams
11
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

RU Nikita Mazepin 9
Nikita Mazepin
  • Team Haas F1
  • Punten 0
  • Podiums 0
  • Grand Prix 22
  • Land Rusland
  • Geb. datum 2 maa 1999 (27)
  • Geb. plaats Moskou, Rusland
  • Gewicht 65 kg
  • Lengte 1,75 m
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