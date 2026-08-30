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Verstappen en Red Bull verwachten weinig in restant van Formule 1-seizoen

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Verstappen en Red Bull verwachten weinig in restant van Formule 1-seizoen

Red Bull Racing heeft na de tegenvallende Grand Prix van Nederland weinig reden tot optimisme. Laurent Mekies erkent dat de RB22 na de zomerstop een stap achteruit lijkt te hebben gezet. De teambaas wil de komende weken achterhalen waarom de concurrentie meer vooruitgang heeft geboekt.

Voor de zomerstop leek Red Bull Racing juist bezig aan een opmars. Max Verstappen stond in vijf races drie keer op het podium en evenaarde met zijn tweede plaats in Hongarije zijn beste resultaat van het seizoen. In Zandvoort viel de Nederlander echter al vroeg uit en kwam invaller Liam Lawson niet verder dan de zesde plaats.

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Mekies ziet Red Bull achteruitgaan

Verstappen en Lawson kwalificeerden zich respectievelijk als zesde en zevende, op meer dan een halve seconde van de poleposition. Verstappen gleed in de eerste ronde van de baan, terwijl Lawson bijna vijftig seconden achter winnaar Oscar Piastri eindigde. Volgens Mekies voelde de RB22 bovendien minder competitief aan dan voor de zomerstop.

"Qua prestaties kunnen we er niet omheen: het was een heel moeilijk weekend. Het lijkt erop dat we een stap terug hebben gezet ten opzichte van voor de zomerstop", stelt Mekies. "We zullen nooit weten hoe snel Max in de race had kunnen zijn, maar eerlijk gezegd zag het er na iedere sessie moeilijker uit dan in Boedapest, Spa en Oostenrijk."

Red Bull heeft daardoor genoeg werk voor de boeg richting Monza en Madrid. "We moeten ons hergroeperen en uitzoeken of andere teams simpelweg beter werk hebben geleverd met hun upgrades, of dat er iets was waardoor wij in Zandvoort meer werden beperkt dan normaal", legt Mekies uit. "Dat is waar we de komende twee weken mee aan de slag gaan."

'We zijn het vierde snelste team'

Verstappen zelf maakte zich vooral zorgen over het gebrek aan snelheid van Red Bull. Zijn vroege uitvalbeurt vond hij uiteraard vervelend, maar volgens de Nederlander was het gebrek aan tempo een grotere teleurstelling. "Over het algemeen was het een teleurstellend weekend. We konden niet echt vechten met de auto's voor ons en dat is waarschijnlijk het meest frustrerende", aldus Verstappen.

"Ik had graag willen racen en alles willen geven, maar met het tempo dat we hadden, was er waarschijnlijk niet veel meer mogelijk geweest. Hopelijk zijn we in Monza competitiever", vervolgt de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen ziet bovendien weinig reden om op korte termijn wonderen te verwachten. "Je moet realistisch zijn. We zijn momenteel het vierde snelste team, dus het is niet alsof we in Zandvoort ineens een wonder konden verrichten. Andere teams hebben upgrades meegenomen en wij niet. Als je al aan het verdedigen bent, kom je daardoor alleen maar verder in de problemen. Dat is simpelweg de realiteit waarin we nu zitten", besluit hij.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.395

    Monza is een circuit waar de battterij nauwelijk kan worden bijgeladen, dus is de ICE extra belangrijk hier.
    Als het waar is dat Red Bull de sterkste heeft dan gaan we dat zien.
    Het wordt nog spannend wie Hadjar en Verstappen gaat vergezellen op het podium, Lawson of toch Lindblad?

    • + 0
    • 30 aug 2026 - 12:52
    • Pietje Bell

      Posts: 36.484

      Haha, onze super optimist! Beter zo dan andersom.

      • + 0
      • 30 aug 2026 - 13:16
    • Snork

      Posts: 22.995

      Zowel Mercedes als Ferrari komen met upgrades aan de motor. Ik weet niet of dat ook PU gerelateerd is.

      • + 0
      • 30 aug 2026 - 15:29
  • Mick34

    Posts: 1.344

    Het is toch allemaal geen hogere wiskunde? RBR heeft al meerdere grote updates gebracht in Miami en Oostenrijk. Hierna hebben ze geen grote updates meer gebracht terwijl Ferrari en McLaren dat wel gedaan hebben.

    Daarnaast sluit ik ook niet uit dat RBR hun ICE minder ver hebben open staan dan eerder in het seizoen om geen ADUO weg te geven aan de concurrentie. Ik sluit zelfs niet uit dat ze de rest van het seizoen opofferen om zo wel ADUO te krijgen voor volgend jaar.

    • + 0
    • 30 aug 2026 - 13:31
  • Pietje Bell

    Posts: 36.484

    Hadjar sprak hier kort over zijn blessure.

    urlr.me/Wx4GeB

    • + 0
    • 30 aug 2026 - 14:15

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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