Red Bull Racing heeft na de tegenvallende Grand Prix van Nederland weinig reden tot optimisme. Laurent Mekies erkent dat de RB22 na de zomerstop een stap achteruit lijkt te hebben gezet. De teambaas wil de komende weken achterhalen waarom de concurrentie meer vooruitgang heeft geboekt.

Voor de zomerstop leek Red Bull Racing juist bezig aan een opmars. Max Verstappen stond in vijf races drie keer op het podium en evenaarde met zijn tweede plaats in Hongarije zijn beste resultaat van het seizoen. In Zandvoort viel de Nederlander echter al vroeg uit en kwam invaller Liam Lawson niet verder dan de zesde plaats.

Mekies ziet Red Bull achteruitgaan

Verstappen en Lawson kwalificeerden zich respectievelijk als zesde en zevende, op meer dan een halve seconde van de poleposition. Verstappen gleed in de eerste ronde van de baan, terwijl Lawson bijna vijftig seconden achter winnaar Oscar Piastri eindigde. Volgens Mekies voelde de RB22 bovendien minder competitief aan dan voor de zomerstop.

"Qua prestaties kunnen we er niet omheen: het was een heel moeilijk weekend. Het lijkt erop dat we een stap terug hebben gezet ten opzichte van voor de zomerstop", stelt Mekies. "We zullen nooit weten hoe snel Max in de race had kunnen zijn, maar eerlijk gezegd zag het er na iedere sessie moeilijker uit dan in Boedapest, Spa en Oostenrijk."

Red Bull heeft daardoor genoeg werk voor de boeg richting Monza en Madrid. "We moeten ons hergroeperen en uitzoeken of andere teams simpelweg beter werk hebben geleverd met hun upgrades, of dat er iets was waardoor wij in Zandvoort meer werden beperkt dan normaal", legt Mekies uit. "Dat is waar we de komende twee weken mee aan de slag gaan."

'We zijn het vierde snelste team'

Verstappen zelf maakte zich vooral zorgen over het gebrek aan snelheid van Red Bull. Zijn vroege uitvalbeurt vond hij uiteraard vervelend, maar volgens de Nederlander was het gebrek aan tempo een grotere teleurstelling. "Over het algemeen was het een teleurstellend weekend. We konden niet echt vechten met de auto's voor ons en dat is waarschijnlijk het meest frustrerende", aldus Verstappen.

"Ik had graag willen racen en alles willen geven, maar met het tempo dat we hadden, was er waarschijnlijk niet veel meer mogelijk geweest. Hopelijk zijn we in Monza competitiever", vervolgt de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen ziet bovendien weinig reden om op korte termijn wonderen te verwachten. "Je moet realistisch zijn. We zijn momenteel het vierde snelste team, dus het is niet alsof we in Zandvoort ineens een wonder konden verrichten. Andere teams hebben upgrades meegenomen en wij niet. Als je al aan het verdedigen bent, kom je daardoor alleen maar verder in de problemen. Dat is simpelweg de realiteit waarin we nu zitten", besluit hij.