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Verstappen verlengt, deze stoeltjes zijn nog beschikbaar

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Verstappen verlengt, deze stoeltjes zijn nog beschikbaar

Hoewel het seizoen van 2026 nog niet op de helft is, wordt er al veel besproken, geregeld en bevestigd voor de campagne van 2027. Steeds meer stoeltjes worden ingevuld, waardoor coureurs zonder zitje minder duidelijkheid hebben over de toekomst van zijn carrière in de koningsklasse van de autosport. GPToday zet op een rijtje welke zitjes nog ingevuld moeten worden voor 2027. 

Steeds meer coureurs krijgen duidelijkheid over hun contract voor 2027. Zo hebben Alex Albon en Carlos Sainz bevestigd dat zij langer bij Williams blijven en heeft Max Verstappen een einde gemaakt aan alle speculaties rondom een mogelijke transfer of zelfs een pensioen. De Nederlander verlengde donderdagochtend zijn contract met twee extra jaren. Hij blijft namens Red Bull Racing sowieso actief tot 2030.

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Acht zitjes staan open

McLaren, Ferrari, Mercedes, Williams en Cadillac houden vast aan hun huidige rijdersduo. Zij gaan richting 2027 dus geen veranderingen doorvoeren. Bij de andere teams ligt het nog volledig open. Red Bull Racing en Alpine hebben nog maar één zitje beschikbaar, aangezien Verstappen en Pierre Gasly beschikken over een contract voor volgend seizoen. 

Het middenveld kan nog volledig op de schop gaan voor komend jaar. Aston Martin, Haas en Racing Bulls hebben nog geen enkele coureur bevestigd voor het volgende seizoen. Aston Martin stelt dit jaar hevig teleur. Fernando Alonso zag het team, met Adrian Newey als ontwerper, als zijn allerlaatste kans om nog een wereldtitel te behalen, maar hij heeft tot nu toe nog maar één punt kunnen behalen voor het team.

Toch lijkt hij dicht bij een contractverlenging tot eind 2028 te zijn. Daarmee zou Alonso het team nog twee jaar de tijd geven om een competitieve auto te bouwen. Lance Stroll heeft een open contract, wat betekent dat er geen einddatum aan vastzit. Zijn vader is de eigenaar van het team, waardoor het waarschijnlijk is dat ook hij na dit seizoen gewoon doorgaat.

Nieuwe rookies voor 2027?

In 2026 was alleen Arvid Lindblad een rookie, maar in 2027 kan daar verandering in komen. De grootste kans daarop lijkt bij Haas te liggen. Hoewel het Amerikaanse team tevreden lijkt te zijn met de prestaties van Oliver Bearman, die zijn teamgenoot Esteban Ocon vrijwel constant weet te verslaan, gaat het de Fransman minder goed af. F2-kampioen Leonardo Fornaroli en Ferrari-talent Rafael Câmara worden gelinkt aan een stoeltje bij het team van Gene Haas. Jack Doohan krijgt eveneens opnieuw een kans. Alle drie de coureurs mogen tests afleggen met oude bolides van Haas, waarna het team zal evalueren wie het tweede stoeltje van de Amerikaanse renstal krijgt.

Het is niet de eerste keer dat er onzekerheid is over de verdeling van coureurs bij Red Bull en Racing Bulls. Alleen de naam van Verstappen is ingevuld, maar de rest ontbreekt nog. Isack Hadjar doet het bij Red Bull niet onverdienstelijk, maar zowel Liam Lawson als Arvid Lindblad klopt op de deur voor een kans naast de viervoudig wereldkampioen. Lindblad en Lawson beschikken over een contract tot 2026, terwijl Hadjar tot 2027 vastligt. Dat de Fransman terugkeert op de grid is dus zo goed als zeker, al is nog niet bekend of dat bij Red Bull of het zusterteam zal zijn. 

Lawson en Lindblad concurreren constant met elkaar en lijken goed aan elkaar gewaagd. Lawson heeft voorlopig nog de iets betere papieren, maar Lindblad is de enige rookie van dit jaar en er wordt nog veel meer groei verwacht van de negentienjarige Brit. Bij Alpine is voorlopig alleen Gasly ingevuld. Franco Colapinto heeft dit jaar bewezen punten te kunnen halen, maar het is nog maar de vraag of dat genoeg is. Ook Sergio Pérez wordt gelinkt aan een overstap naar de Franse renstal. De Mexicaan heeft echter een contract tot 2027, maar Cadillac heeft nog altijd Ex-IndyCar en huidig F2-coureur Colton Herta achter de hand, mocht hij genoeg licentiepunten behalen. Als Alpine voor een rookie uit de eigen opleiding kiest, lijken Paul Aron en Alex Dunne de meest logische opties voor het team.

 

F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Sergio Perez Isack Hadjar Franco Colapinto Aston Martin Alpine Racing Bulls Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • NicoS

    Posts: 21.136

    Nu Max duidelijkheid heeft gegeven dat hij nog een tijdje in de F1 blijft, en dat ook gewoon bij RBR zal zijn, zal er de komende jaren bij de top teams weinig tot niets gaan veranderen.
    Uiteraard zullen er bij de andere teams wel wat verschuivingen gaan plaatsvinden, maar schokkende transfers zullen het niet zijn.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 18:28
    • snailer

      Posts: 34.515

      Volgens Bartjes zouden er nog steeds exit clausules zijn. Dus reken je niet rijk. En anders verzinnen de pundits en commentatoren wel exit clausules.

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 19:38
  • dutchiceman

    Posts: 5.669

    Ik durf hem aan:
    Er veranderd helemaal niks voor volgend jaar.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 18:29
  • koppie toe

    Posts: 5.527

    Ah dus Lindblad en Lawson zijn al uit hun contract en rijden gratis en voor niks en Hadjar tot eind dit seizoen.

    Goed om te weten.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 18:54
  • schwantz34

    Posts: 42.648

    Breaking: Ik heb Hadjar net even gepolst, en die blijft volgend seizoen ook gewoon de teamgenoot van Max!

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 18:54
    • StevenQ

      Posts: 10.693

      Waar Max dat zelf beslist is dat bij zijn teamgenoot niet het geval

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 19:54
  • snailer

    Posts: 34.515

    Ik zie hier veel meer lege plekken dan in jouw lijst @Larrie Perkins. Die van jou is dus toch een 'ik wist het als eerste' lijst!

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 19:38

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Ferrari
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Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
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Haas F1
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Audi
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Williams
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Bahrein
6 - 8 maa
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Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Aston Martin
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