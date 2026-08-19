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Blessure Hadjar lekt uit: 'Teamgenoot Verstappen heeft pols gebroken'

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Blessure Hadjar lekt uit: 'Teamgenoot Verstappen heeft pols gebroken'

Isack Hadjar moet de Grand Prix van Nederland aan zich voorbij laten gaan. De teamgenoot van Max Verstappen heeft een polsblessure opgelopen in aanloop naar de race op Zandvoort. Volgens de BBC heeft de Fransman zijn pols gebroken tijdens een potje kickboksen.

Hadjar wordt tijdens de thuisrace van Verstappen vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander wordt tijdelijk overgeheveld van Racing Bulls en neemt plaats naast Verstappen. Yuki Tsunoda schuift ondertussen door naar Racing Bulls en krijgt het zitje van Lawson in Zandvoort.

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Hadjar loopt blessure op tijdens kickboksen

Hadjar zou tijdens de voorbereiding op de Dutch GP zijn pols hebben gebroken. De BBC meldt dat de Fransman de blessure opliep tijdens een potje kickboksen. Hoe ernstig de breuk precies is, is niet bekendgemaakt. Red Bull Racing hoopt de coureur snel weer fit te hebben.

De verwachting is dat Hadjar over twee weken lweer kan terugkeren tijdens de Grand Prix van Italië op Monza. Daarmee lijkt zijn afwezigheid in Zandvoort voorlopig beperkt te blijven tot één race. Voor de Fransman is het extra zuur dat hij juist de Nederlandse GP moet missen, nadat hij vorig jaar nog als derde eindigde op het circuit in de duinen.

Lawson krijgt wederom de kans naast Verstappen

Lawson krijgt daardoor een nieuwe kans bij Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander rijdt normaal gesproken voor Racing Bulls, maar mag in Zandvoort tijdelijk plaatsnemen naast Verstappen. Het wordt daarmee een opvallende terugkeer voor Lawson bij de Oostenrijkse renstal.

Tsunoda wordt ondertussen doorgeschoven naar Racing Bulls. De Japanner neemt het vrijgekomen stoeltje van Lawson over en keert daarmee terug op de Formule 1-grid. Red Bull Racing heeft met de tijdelijke wissel een directe oplossing gevonden voor de afwezigheid van Hadjar.

KiekisNL

Posts: 2.273

Wist niet dat Zandvoort voor Hadjar een thuis race is 🫣🤐

  • 1
  • 19 aug 2026 - 14:30
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (12)

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  • BoerTeun

    Posts: 1.599

    Ik ben heel benieuwd hoe deze coureurswissel het gaat doen.

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 14:21
    • HarryLam

      Posts: 5.668

      Tsunoda zal blij zijn dat hij niet meer in de grafbak hoeft.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 14:31
    • Need5Speed

      Posts: 4.334

      Die kan net als Hadjar vorig jaar proberen zijn eerste podium te halen.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 14:46
    • snailer

      Posts: 34.484

      Voor Tsunoda inderdaad de kans om weer in beeld te komen. Erg lastige omstandigheden en veel kans op regen. Voor het eerst in de auto. Die kan na degradatie weer mogelijk promoveren naar een F1 team.

      Maar wat dacht je van Lawson? Die gaat in moeilijke omstandigheden voor het eerst in de RBR stappen. Naast Verstappen. Met chaos door regen. Mogelijk dan.
      Dit voelt voor hem als een promotie/degradatie wedstrijd. Letterlijk.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 15:37
    • snailer

      Posts: 34.484

      Ik vind Tsunoda vaak redelijk stabiel in de regen.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 15:38
  • KiekisNL

    Posts: 2.273

    Wist niet dat Zandvoort voor Hadjar een thuis race is 🫣🤐

    • + 1
    • 19 aug 2026 - 14:30
    • dutchiceman

      Posts: 5.664

      De vlaggen lijken anders verdomd veel op elkaar.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 14:43
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.157

      Dan weet je het nu. Scoops all over the piazza hier

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 14:47
    • Need5Speed

      Posts: 4.334

      Nu staat er dat het de thuisrace van Verstappen is. Vreemd, ik dacht dat Monaco al geweest was?

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 15:42
  • Williams_F1

    Posts: 1.527

    Yuki the Rookie wieder Zurück!

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 14:43
    • schwantz34

      Posts: 42.629

      Yuki glote blij zijn!

      • + 1
      • 19 aug 2026 - 14:50
    • The Wolf

      Posts: 1.320

      Zandvoolt hiel I come met m'n Leesing Bull!

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 15:05

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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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Spanje Circuit de Catalunya
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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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