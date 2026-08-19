Isack Hadjar moet de Grand Prix van Nederland aan zich voorbij laten gaan. De teamgenoot van Max Verstappen heeft een polsblessure opgelopen in aanloop naar de race op Zandvoort. Volgens de BBC heeft de Fransman zijn pols gebroken tijdens een potje kickboksen.

Hadjar wordt tijdens de thuisrace van Verstappen vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander wordt tijdelijk overgeheveld van Racing Bulls en neemt plaats naast Verstappen. Yuki Tsunoda schuift ondertussen door naar Racing Bulls en krijgt het zitje van Lawson in Zandvoort.

Hadjar loopt blessure op tijdens kickboksen

Hadjar zou tijdens de voorbereiding op de Dutch GP zijn pols hebben gebroken. De BBC meldt dat de Fransman de blessure opliep tijdens een potje kickboksen. Hoe ernstig de breuk precies is, is niet bekendgemaakt. Red Bull Racing hoopt de coureur snel weer fit te hebben.

De verwachting is dat Hadjar over twee weken lweer kan terugkeren tijdens de Grand Prix van Italië op Monza. Daarmee lijkt zijn afwezigheid in Zandvoort voorlopig beperkt te blijven tot één race. Voor de Fransman is het extra zuur dat hij juist de Nederlandse GP moet missen, nadat hij vorig jaar nog als derde eindigde op het circuit in de duinen.

Lawson krijgt wederom de kans naast Verstappen

Lawson krijgt daardoor een nieuwe kans bij Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander rijdt normaal gesproken voor Racing Bulls, maar mag in Zandvoort tijdelijk plaatsnemen naast Verstappen. Het wordt daarmee een opvallende terugkeer voor Lawson bij de Oostenrijkse renstal.

Tsunoda wordt ondertussen doorgeschoven naar Racing Bulls. De Japanner neemt het vrijgekomen stoeltje van Lawson over en keert daarmee terug op de Formule 1-grid. Red Bull Racing heeft met de tijdelijke wissel een directe oplossing gevonden voor de afwezigheid van Hadjar.