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Grieperige Verstappen moet Zandvoort-verplichtingen afzeggen

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Grieperige Verstappen moet Zandvoort-verplichtingen afzeggen

Max Verstappen is aangekomen op het circuit van Zandvoort voor zijn allerlaatste thuisrace. Na de Grand Prix van Nederland komend weekend, zal de Dutch GP voorlopig van de Formule 1-kalender verdwijnen. Verstappen hoopt echter op tijd fit te zijn, want op dit moment is hij dat nog niet. 

Verstappen arriveerde met een glimlach op het circuit van Zandvoort. De Nederlander maakte bekend dat hij zijn tot 2028 lopende contract bij Red Bull Racing heeft verlengd tot en met 2030. Hiermee maakte hij een einde aan de maandenlange speculatie dat hij misschien wel ging stoppen met Formule 1, of wellicht een transfer ging maken naar McLaren of Mercedes

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Verstappen heeft griep

Eenmaal aangekomen in Zandvoort bleek dat Verstappen last had van een griepje. De viervoudig wereldkampioen stond keurig de pers te woord, maar daar bleek dat hij ietwat schoor was en lichtelijk bleek oogde. Verstappen zou nog met Demi Vollering, Nederlands wielrenster, over het circuit heen razen in een Ford Mustang, maar zei dat af vanwege zijn fitheid. 

Ondanks dat Verstappen zich niet okselfris voelde, is er weinig aan de hand voor Red Bull. De verwachting is dat hij komend weekend op tijd fit is voor de sprint- en reguliere race op Zandvoort. 

Red Bull moet Hadjar al missen

Red Bull zag eerder deze week al Isack Hadjar, de teamgenoot van Verstappen, afvallen voor het raceweekend op Zandvoort. De Fransman heeft tijdens een potje kickboks een breuk in zijn pols opgelopen en zal daardoor de race moeten missen. Als vervanger heeft Red Bull Liam Lawson opgeroepen, die op zijn beurt weer zijn stoeltje van de Racing Bulls overhandigt aan Yuki Tsunoda

Voor Verstappen valt er een hoop te halen tijdens zijn thuisrace op Zandvoort. De Limburger wist in alle edities sinds de rentree in 2021 op het podium te staan. In totaal won hij drie keer in de badplaats.  

Snork

Posts: 22.918

Hadjar gaat morgen even bij Max polsen hoe het er voor staat.

  • 3
  • 20 aug 2026 - 15:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (9)

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  • OrangeArrows

    Posts: 3.413

    Zal wat zijn als hij de race moeten missen;)

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 15:58
  • Snork

    Posts: 22.918

    Hadjar gaat morgen even bij Max polsen hoe het er voor staat.

    • + 3
    • 20 aug 2026 - 15:59
    • Joeppp

      Posts: 8.770

      Lekker bijdehand.

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 16:02
    • JV fan

      Posts: 3.008

      Die opmerking zien we door de vingers....

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 16:43
    • The Wolf

      Posts: 1.338

      Hadjar gaat echt Max niet aan de pols voelen, wil hij z'n vingers niet aan branden, Hadjar en Max zijn 2 handen op 1 buik dus hij zal hem altijd de hand boven het hoofd houden

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 16:49
  • schwantz34

    Posts: 42.644

    Max is al die aandacht ff helemaal zat en zei tegen zijn pers dame "het is mooi geweest voor vandaag, lik mej de bule moar!"

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 16:02
  • Sander

    Posts: 1.905

    Denk eerder dat het ter bescherming van Vollering is, die wil natuurlijk geen griepje overnemen.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 16:14
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.422

    Bertje de griepfluisteraar wil het volgende graag even delen, als het over influenza (griep) gaat, dan kunnen ze voor zondag waarschijnlijk weer een nieuwe reserve coureur oproepen, Dus waarschijnlijk bedoelt hij onderstaande (gelukkig maar!)

    Strikt genomen is er verschil:

    Influenza (echte griep) → veroorzaakt door een influenzavirus. Vaak vrij plotseling, met koorts, spierpijn, hoofdpijn, rillingen en flinke vermoeidheid. Serieuze ziekte met serieus ziektebeeld.
    “Grieperig” → kan gewoon betekenen: je voelt je ziek, slap, verkouden, hebt keelpijn, wat koorts enz. Dat kan door allerlei virussen komen.
    “Een griepje” → wordt in spreektaal zelfs heel vaak gebruikt voor iets dat medisch gezien helemaal geen influenza is.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 16:21
    • The Wolf

      Posts: 1.338

      “Een griepje” → wordt in spreektaal ook heel vaak gebruikt door lui die de avond ervoor gewoon teveel gezopen hebben...

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 16:51

NL Grand Prix van Nederland

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    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

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    Snelste ronde

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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
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Datum
Grand Prix
Circuit
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Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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