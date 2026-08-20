Max Verstappen is aangekomen op het circuit van Zandvoort voor zijn allerlaatste thuisrace. Na de Grand Prix van Nederland komend weekend, zal de Dutch GP voorlopig van de Formule 1-kalender verdwijnen. Verstappen hoopt echter op tijd fit te zijn, want op dit moment is hij dat nog niet.

Verstappen arriveerde met een glimlach op het circuit van Zandvoort. De Nederlander maakte bekend dat hij zijn tot 2028 lopende contract bij Red Bull Racing heeft verlengd tot en met 2030. Hiermee maakte hij een einde aan de maandenlange speculatie dat hij misschien wel ging stoppen met Formule 1, of wellicht een transfer ging maken naar McLaren of Mercedes.

Verstappen heeft griep

Eenmaal aangekomen in Zandvoort bleek dat Verstappen last had van een griepje. De viervoudig wereldkampioen stond keurig de pers te woord, maar daar bleek dat hij ietwat schoor was en lichtelijk bleek oogde. Verstappen zou nog met Demi Vollering, Nederlands wielrenster, over het circuit heen razen in een Ford Mustang, maar zei dat af vanwege zijn fitheid.

Ondanks dat Verstappen zich niet okselfris voelde, is er weinig aan de hand voor Red Bull. De verwachting is dat hij komend weekend op tijd fit is voor de sprint- en reguliere race op Zandvoort.

Ready to rock 🤘



Four more years of full send 🤝#F1 || #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/lIsSm1K9Cy — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 20, 2026

Red Bull moet Hadjar al missen

Red Bull zag eerder deze week al Isack Hadjar, de teamgenoot van Verstappen, afvallen voor het raceweekend op Zandvoort. De Fransman heeft tijdens een potje kickboks een breuk in zijn pols opgelopen en zal daardoor de race moeten missen. Als vervanger heeft Red Bull Liam Lawson opgeroepen, die op zijn beurt weer zijn stoeltje van de Racing Bulls overhandigt aan Yuki Tsunoda.

Voor Verstappen valt er een hoop te halen tijdens zijn thuisrace op Zandvoort. De Limburger wist in alle edities sinds de rentree in 2021 op het podium te staan. In totaal won hij drie keer in de badplaats.