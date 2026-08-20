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'Alonso volgt Verstappen en verlengt bij Aston Martin tot 2028'

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'Alonso volgt Verstappen en verlengt bij Aston Martin tot 2028'

Fernando Alonso blijft naar alle waarschijnlijkheid nog langer in de Formule 1. Dat heeft Marca zojuist vermeld. Volgens het Spaanse medium gaat de tweevoudig wereldkampioen zijn aflopende contract verlengen tot en met 2028. De tweevoudig wereldkampioen blijft zodoende nog twee seizoenen actief in de koningsklasse van de autosport. 

Eenmaal aangekomen in Zandvoort voor de laatste Grand Prix van Nederland, schemert het ene na het andere nieuwsbericht door. Nadat Williams bekend heeft gemaakt door te gaan met Carlos Sainz en Alexander Albon, traden Max Verstappen en Red Bull Racing naar buiten met het bericht dat zij het contract van de viervoudig wereldkampioen verlengd hebben tot en met 2030. 

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'Ook Alonso gaat door' 

Alonso schijnt de volgende te zijn die op korte termijn zijn contractverlenging wereldkundig gaat maken. Als het aan Marca ligt, tekent hij een deal voor twee extra seizoenen, waardoor hij tot 2028 actief blijft in de Formule 1. 

Aston Martin beleeft tot dusver een dramatisch seizoen. Het team uit Silverstone had alle hoop gegooid op de nieuwe reglementen, maar feit is dat Alonso en teamgenoot Lance Stroll in de eerste seizoenshelft achteraan het veld reden met een onbetrouwbare auto. In Boedapest bleek daarentegen dat er enige progressie is geboekt met de upgrades. 

Alonso weet van niks 

Op de mediadag in Zandvoort verscheen logischerwijs ook Alonso om de pers te woord te staan. De Spanjaard wilde daar nog geen officiële bevestiging geven. "Het kan in de komende dagen of weken of maanden bekend worden", zo klonk het tegenover de internationale pers. "Ik zal op de lange termijn bij dit team zijn. Dus het gaat er niet om of ik volgend jaar rijd of drie jaar langer. Dat weet ik niet. De leeftijd is geen probleem. In Qatar 2023 waren ze allemaal halfdood en ik reed daar nog", voegde hij daar overtuigend aan toe. 

Daarbij bevestigde Alonso wel dat hij dit weekend om de tafel gaat met kopman Lawrence Stroll en consorten. "Ik moet gaan zitten met Lawrence (Stroll) en Adrian (Newey) en als het team mij nodig heeft als coureur, zal ik blij zijn. En als ik waardevoller kan zijn in een andere rol, zal ik dat overwegen. Lawrence komt dit weekend, dus ik zal een kopje koffie met hem drinken. En zo niet, dan in de fabriek of als ik naar Madrid ga om te trainen in de simulator." 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin GP Nederland 2026

Reacties (1)

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  • Damon Hill

    Posts: 19.924

    Ja sorry... ik maak mezelf er niet populair door maar ik vind dit echt een slechte zaak. Met het jaar wordt Alonso slechter... en daar kan hij niets aan doen, want hij is gewoon heel oud. We zijn nu zelfs op een punt aangekomen dat zelfs Lance soms sneller is, en dat gaat natuurlijk steeds vaker gebeuren. Zelfs als Aston Martin wel ineens een goede auto zou hebben, gaat Alonso echt niet ineens helemaal vlammen. Na een tijdje is het gewoon op. Alonso is geen God, ook hij is maar gewoon een mens.

    Gaat wat mij betreft veel te lang door en ik vraag me ook af voor zijn fans hoe leuk het is als straks zelfs Lance Stroll hem afdroogt. En ja dan zie ik het gebeuren... mensen die roepen: zie je wel! Lance kan echt wel. een potje sturen! Tja, zo kun je alles wat krom is recht lullen.

    Ga toch eens vernieuwen man. Gooi Alonso eruit en gooi natuurlijk ook Lance eruit!

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 16:39

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Australië
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13 - 15 maa
China
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Japan
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
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Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 629
  • Podiums 9
  • Grand Prix 203
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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