Fernando Alonso blijft naar alle waarschijnlijkheid nog langer in de Formule 1. Dat heeft Marca zojuist vermeld. Volgens het Spaanse medium gaat de tweevoudig wereldkampioen zijn aflopende contract verlengen tot en met 2028. De tweevoudig wereldkampioen blijft zodoende nog twee seizoenen actief in de koningsklasse van de autosport.

Eenmaal aangekomen in Zandvoort voor de laatste Grand Prix van Nederland, schemert het ene na het andere nieuwsbericht door. Nadat Williams bekend heeft gemaakt door te gaan met Carlos Sainz en Alexander Albon, traden Max Verstappen en Red Bull Racing naar buiten met het bericht dat zij het contract van de viervoudig wereldkampioen verlengd hebben tot en met 2030.

'Ook Alonso gaat door'

Alonso schijnt de volgende te zijn die op korte termijn zijn contractverlenging wereldkundig gaat maken. Als het aan Marca ligt, tekent hij een deal voor twee extra seizoenen, waardoor hij tot 2028 actief blijft in de Formule 1.

Aston Martin beleeft tot dusver een dramatisch seizoen. Het team uit Silverstone had alle hoop gegooid op de nieuwe reglementen, maar feit is dat Alonso en teamgenoot Lance Stroll in de eerste seizoenshelft achteraan het veld reden met een onbetrouwbare auto. In Boedapest bleek daarentegen dat er enige progressie is geboekt met de upgrades.

Alonso weet van niks

Op de mediadag in Zandvoort verscheen logischerwijs ook Alonso om de pers te woord te staan. De Spanjaard wilde daar nog geen officiële bevestiging geven. "Het kan in de komende dagen of weken of maanden bekend worden", zo klonk het tegenover de internationale pers. "Ik zal op de lange termijn bij dit team zijn. Dus het gaat er niet om of ik volgend jaar rijd of drie jaar langer. Dat weet ik niet. De leeftijd is geen probleem. In Qatar 2023 waren ze allemaal halfdood en ik reed daar nog", voegde hij daar overtuigend aan toe.

Daarbij bevestigde Alonso wel dat hij dit weekend om de tafel gaat met kopman Lawrence Stroll en consorten. "Ik moet gaan zitten met Lawrence (Stroll) en Adrian (Newey) en als het team mij nodig heeft als coureur, zal ik blij zijn. En als ik waardevoller kan zijn in een andere rol, zal ik dat overwegen. Lawrence komt dit weekend, dus ik zal een kopje koffie met hem drinken. En zo niet, dan in de fabriek of als ik naar Madrid ga om te trainen in de simulator."