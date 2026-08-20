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Lindblad legt uit: Red Bull koos Lawson vanwege Zandvoort-ervaring

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Lindblad legt uit: Red Bull koos Lawson vanwege Zandvoort-ervaring

Liam Lawson heeft voor komend weekend in Zandvoort het stoeltje naast Max Verstappen gekregen, nadat Isack Hadjar met een polsblessure is afgehaakt. Waarom koos Red Bull Racing er niet voor om Arvid Lindblad te testen naast de Nederlander? De Racing Bulls-rookie heeft zelf tekst en uitleg gegeven. 

Vanwege een breuk in de pols na een potje kickboks ter voorbereiding van Zandvoort, sloeg het noodlot toe. De Fransman heeft daardoor noodgedwongen een streep moeten zetten door de laatste Grand Prix van Nederland. Red Bull heeft daarom besloten om Lawson door te schuiven en reservecoureur Yuki Tsunoda naast Lindblad bij de Racing Bulls gezet. 

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Waarom koos Red Bull niet voor Lindblad?

In zijn eerste Formule 1-seizoen weet Lindblad indruk te maken naast Lawson. Beide Racing Bulls-coureurs wisten behoorlijk wat punten te scoren, waardoor het zusterteam van Red Bull op een knappe vijfde plaats staat bij de constructeurs. Echter moet Lindblad nog even wachten voor hij een kans bij het topteam krijgt. 

"Wat Liam betreft: eerlijk gezegd ben ik hier in Zandvoort voor het eerst, het is een sprintweekend en ik zit pas halverwege mijn debuutjaar", zo lichtte de Engelsman toe op de persconferentie. "Het is dus een logische beslissing om voor Liam te kiezen. Als coureur had ik die kans graag gehad, maar ik begrijp wel waarom ze deze keuze hebben gemaakt. Ik concentreer me volledig op mijn eigen weekend en wil zo goed mogelijk presteren." 

Lawson kent Zandvoort goed 

In 2023 debuteerde Lawson in de Formule 1 nadat Daniel Ricciardo zijn pols brak en de Nieuw-Zeelander het toenmalige Alphatauri-stoeltje ter beschikking kreeg. In een regenachtige race maakte hij veel indruk en pakte de dertiende plaats. 

In 2025 kreeg Lawson de kans bij Red Bull naast Verstappen, maar dat pakte desastreus uit. Na slechts twee races hadden Christian Horner en Helmut Marko genoeg gezien en stuurden zij de 24-jarige terug naar het zusterteam. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Arvid Lindblad Red Bull Racing Racing Bulls GP Nederland 2026

Reacties (1)

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  • snailer

    Posts: 34.511

    Er is altijd een verhaal om te troosten. Ik vermoed dat ze Lawson een promotie/degradatie examen geven. Als hij het goed doet mag hij bij Vcarb blijven. Of andere teams hebben het resultaat gezien.

    Hoewel lang niet goed genoeg waarschijnlijk voor zelfs de top van het middenveld, vind ik wel dat Lawson wat onderschat werd. Hij kreeg een mokerslag van hier tot Tsunoda. De hamer van Lucifer daalde op hem neer. En vervolgend pikte hij na een wat lang herstel gewoon de snelheid op en was niet minder dan Hadjar. Beetje pech gehad ook nog.

    Maar ja. Wat moet je van Lawson verwachten? Of Tsunoda? Best interessant.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 19:10

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China
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Arvid Lindblad 41
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 8 aug 2007 (19)
  • Geb. plaats Londen, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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