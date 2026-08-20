Liam Lawson heeft voor komend weekend in Zandvoort het stoeltje naast Max Verstappen gekregen, nadat Isack Hadjar met een polsblessure is afgehaakt. Waarom koos Red Bull Racing er niet voor om Arvid Lindblad te testen naast de Nederlander? De Racing Bulls-rookie heeft zelf tekst en uitleg gegeven.

Vanwege een breuk in de pols na een potje kickboks ter voorbereiding van Zandvoort, sloeg het noodlot toe. De Fransman heeft daardoor noodgedwongen een streep moeten zetten door de laatste Grand Prix van Nederland. Red Bull heeft daarom besloten om Lawson door te schuiven en reservecoureur Yuki Tsunoda naast Lindblad bij de Racing Bulls gezet.

Waarom koos Red Bull niet voor Lindblad?

In zijn eerste Formule 1-seizoen weet Lindblad indruk te maken naast Lawson. Beide Racing Bulls-coureurs wisten behoorlijk wat punten te scoren, waardoor het zusterteam van Red Bull op een knappe vijfde plaats staat bij de constructeurs. Echter moet Lindblad nog even wachten voor hij een kans bij het topteam krijgt.

"Wat Liam betreft: eerlijk gezegd ben ik hier in Zandvoort voor het eerst, het is een sprintweekend en ik zit pas halverwege mijn debuutjaar", zo lichtte de Engelsman toe op de persconferentie. "Het is dus een logische beslissing om voor Liam te kiezen. Als coureur had ik die kans graag gehad, maar ik begrijp wel waarom ze deze keuze hebben gemaakt. Ik concentreer me volledig op mijn eigen weekend en wil zo goed mogelijk presteren."

Lawson kent Zandvoort goed

In 2023 debuteerde Lawson in de Formule 1 nadat Daniel Ricciardo zijn pols brak en de Nieuw-Zeelander het toenmalige Alphatauri-stoeltje ter beschikking kreeg. In een regenachtige race maakte hij veel indruk en pakte de dertiende plaats.

In 2025 kreeg Lawson de kans bij Red Bull naast Verstappen, maar dat pakte desastreus uit. Na slechts twee races hadden Christian Horner en Helmut Marko genoeg gezien en stuurden zij de 24-jarige terug naar het zusterteam.