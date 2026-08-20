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Sainz legt contractverlenging bij Williams uit: "Ik zet me in voor het project"

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Sainz legt contractverlenging bij Williams uit: "Ik zet me in voor het project"

Carlos Sainz heeft uitgelegd waarom hij opnieuw voor Williams heeft gekozen. De Spanjaard heeft zijn contract verlengd en komt ook in 2027 uit voor het team uit Grove, net als zijn teamgenoot Alexander Albon. Het project is nog niet zo gelopen als gehoopt, maar Sainz heeft vertrouwen in de toekomst. 

In 2024 werd bekend dat Lewis Hamilton vanaf 2025 voor Ferrari zou rijden. Dat betekende dat Sainz opzoek moest naar een nieuw zitje. Na meerdere geruchten, waaronder een mogelijke hereniging met Max Verstappen en Red Bull Racing, koos hij voor het project van Williams. Het idee was om het team zo snel mogelijk terug naar de top te brengen, maar dat is dit jaar nog niet gelukt. 

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In 2025 zette Williams een enorme stap gezet. Sainz behaalde zelfs twee podiumplaatsen met het team. De Spanjaard eindigde als negende in het wereldkampioenschap met 64 punten. In 2026 gaat het minder goed met het Britse team. Williams staat negende in het constructeurskampioenschap en Sainz heeft na de eerste elf races nog maar zes punten behaald. Toch heeft de Spanjaard nog altijd vertrouwen in het team. "Ik heb het twee jaar geleden al gezegd toen ik aangaf dat ik me volledig inzet voor dit project: ik wilde ook blijk geven van mijn toewijding", aldus Sainz op de persconferentie voorafgaand aan het Grand Prix-weekend op Zandvoort.

Williams zit momenteel in een dal, terwijl het team had gehoopt de stijgende lijn van vorig jaar door te trekken. Voor Sainz is dat juist het moment om Williams te blijven steunen en niet in de steek te laten. "Het team maakt momenteel een heel moeilijke periode door en het laatste wat ik wilde, was dat mensen zich zouden blijven afvragen of ik wel of niet zou blijven, terwijl ik me toch volledig inzet voor het project", legt Sainz uit. "Het past niet bij mijn karakter om het schip te verlaten of een project halverwege een moeilijke periode op te geven."

2027 is belangrijk voor Williams

Dat de Spanjaard een serieuze gooi wil doen naar de top met Williams, is duidelijk. Volgens Sainz moet er volgend jaar dan ook echt een weg naar voren worden ingeslagen. "We beseffen allemaal dat volgend jaar voor ons allemaal van cruciaal belang is als we serieus proberen terug te keren naar de top." De Williams-coureur hoopt nog veel te kunnen bereiken, maar daar moet hard voor worden gewerkt. "We moeten een heel duidelijke stap zetten na de tegenslag die we dit jaar meemaken, en iedereen is erop gefocust en zet zich in om de blik op 2027 te richten en te kijken hoe we het tij kunnen keren."

Cyril Ratatouille

Posts: 3.418

Toen Sainz bijtekende, was mij duidelijk dat Max had besloten bij Red Bull Racing te blijven. Dat was namelijk het enige topteam dat misschien een plekje voor 'm had kunnen hebben. Ik snap dat hij het nu zo aanvliegt, maar hij wilde volgens mij echt wel weg.

  • 4
  • 20 aug 2026 - 20:11
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (10)

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  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.418

    Toen Sainz bijtekende, was mij duidelijk dat Max had besloten bij Red Bull Racing te blijven. Dat was namelijk het enige topteam dat misschien een plekje voor 'm had kunnen hebben. Ik snap dat hij het nu zo aanvliegt, maar hij wilde volgens mij echt wel weg.

    • + 4
    • 20 aug 2026 - 20:11
    • snailer

      Posts: 34.526

      Het is er naar raden. Zelf heb ik geen enkele keer een suggestie van een voor bij betrouwbare bron gezien.

      Pundits en commentatoren zijn over het algemeen geen goede bron. En dat is waar de ruis meestal vandaan kwam.

      • + 1
      • 20 aug 2026 - 21:31
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.418

      Dat is waar, maar nu komt de waarheid naar buiten in de vorm van aankondigingen enz..

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 22:17
    • snailer

      Posts: 34.526

      Dat is waar ik op heb gewacht. Ik vind alleen dat ze hier zich niet er op moeten concentreren. Als ze het toch moeten benoemen, maak dan een wekelijkse round-up.

      Kunnen ze zich op echt nieuws concentreren verder.

      • + 1
      • 20 aug 2026 - 22:33
  • HarryLam

    Posts: 5.671

    Hij zet zich in...hij bedoeld hij kon nergens heen.

    • + 1
    • 20 aug 2026 - 21:18
  • The Wolf

    Posts: 1.342

    Ja 2027, gaat Williams richting de top! Zeker.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 21:30
    • Larry Perkins

      Posts: 67.300

      Vermoed dat ze op Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico hun hoogste punt bereiken...

      • + 1
      • 20 aug 2026 - 21:39
    • snailer

      Posts: 34.526

      Maar of dat in 2027 is? Je weet maar nooit met die Domenicali. Die gast is flink in de circuits aan het hakken.

      https://youtu.be/-0kcet4aPpQ
      Pink Floyd - Money (Official Music Video)

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 22:11
  • Larry Perkins

    Posts: 67.300

    Off-topic:

    World Champions Challenge | Grill The Grid 2026 | Episode 4: The FINALE!
    (FORMULA 1, 32,28 minuten)

    urlr.me/8CVdEx

    Het komt hierop neer. In de vierde van onze vier weken vol uitdagingen proberen onze coureurs zoveel mogelijk wereldkampioenen te noemen. Wie kan zijn innerlijke Sebastian Vettel naar boven halen en als winnaar uit de bus komen?
    Belangrijk is dat coureurs deze keer niet worden geëlimineerd als ze een antwoord fout hebben, maar ze hebben wel een tijdslimiet om alle coureurs te noemen.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 22:14
    • snailer

      Posts: 34.526

      Ik denk dat Toto zou winnen als hij had meegedaan. Niemand kijkt op wiki, maar Toto wist wel van het bestaan af.

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 22:31

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Red Bull Racing
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Saoedi-Arabië
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
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3 - 5 jul
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België
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 243
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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