Carlos Sainz heeft uitgelegd waarom hij opnieuw voor Williams heeft gekozen. De Spanjaard heeft zijn contract verlengd en komt ook in 2027 uit voor het team uit Grove, net als zijn teamgenoot Alexander Albon. Het project is nog niet zo gelopen als gehoopt, maar Sainz heeft vertrouwen in de toekomst.

In 2024 werd bekend dat Lewis Hamilton vanaf 2025 voor Ferrari zou rijden. Dat betekende dat Sainz opzoek moest naar een nieuw zitje. Na meerdere geruchten, waaronder een mogelijke hereniging met Max Verstappen en Red Bull Racing, koos hij voor het project van Williams. Het idee was om het team zo snel mogelijk terug naar de top te brengen, maar dat is dit jaar nog niet gelukt.

Williams groeit niet zo snel als gehoopt

In 2025 zette Williams een enorme stap gezet. Sainz behaalde zelfs twee podiumplaatsen met het team. De Spanjaard eindigde als negende in het wereldkampioenschap met 64 punten. In 2026 gaat het minder goed met het Britse team. Williams staat negende in het constructeurskampioenschap en Sainz heeft na de eerste elf races nog maar zes punten behaald. Toch heeft de Spanjaard nog altijd vertrouwen in het team. "Ik heb het twee jaar geleden al gezegd toen ik aangaf dat ik me volledig inzet voor dit project: ik wilde ook blijk geven van mijn toewijding", aldus Sainz op de persconferentie voorafgaand aan het Grand Prix-weekend op Zandvoort.

Williams zit momenteel in een dal, terwijl het team had gehoopt de stijgende lijn van vorig jaar door te trekken. Voor Sainz is dat juist het moment om Williams te blijven steunen en niet in de steek te laten. "Het team maakt momenteel een heel moeilijke periode door en het laatste wat ik wilde, was dat mensen zich zouden blijven afvragen of ik wel of niet zou blijven, terwijl ik me toch volledig inzet voor het project", legt Sainz uit. "Het past niet bij mijn karakter om het schip te verlaten of een project halverwege een moeilijke periode op te geven."

2027 is belangrijk voor Williams

Dat de Spanjaard een serieuze gooi wil doen naar de top met Williams, is duidelijk. Volgens Sainz moet er volgend jaar dan ook echt een weg naar voren worden ingeslagen. "We beseffen allemaal dat volgend jaar voor ons allemaal van cruciaal belang is als we serieus proberen terug te keren naar de top." De Williams-coureur hoopt nog veel te kunnen bereiken, maar daar moet hard voor worden gewerkt. "We moeten een heel duidelijke stap zetten na de tegenslag die we dit jaar meemaken, en iedereen is erop gefocust en zet zich in om de blik op 2027 te richten en te kijken hoe we het tij kunnen keren."