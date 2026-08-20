George Russell heeft de wereldtitel voorlopig nog niet in zijn hoofd. De Brit werd dit seizoen gezien als een van de grote titelkandidaten, maar heeft het lastig om zijn teamgenoot Kimi Antonelli te verslaan. De piepjonge Italiaan staat bovenaan in het wereldkampioenschap en heeft een voorsprong van 59 punten op zijn teamgenoot, die op de derde plek staat. Lewis Hamilton, die tweede staat, heeft een achterstand van vijftig punten op Antonelli.

Met nog twaalf races te gaan is de titelontknoping nog lang niet aan de orde. Dat is voor Russell maar goed ook, want hij denkt voorlopig alleen maar aan het maximaliseren van zijn prestaties. Tijdens de drie races voor de zomerstop slaagde hij daar niet volledig in. De Brit behaalde een tweede plek en een zevende positie, maar viel ook een keer uit.

Russell zoekt consistentie

Dat Russell op zoek is naar consistentie, is geen geheim. tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Grand Prix-weekend op Zandvoort vertelt de Brit dat hij van race tot race bekijkt wat voor hem het maximaal haalbare is. "Elk raceweekend zal heel belangrijk zijn; je wilt een beetje vaart maken. Gewoon doorgaan met hard werken; halverwege de eerste helft zat er een goede periode in, maar de laatste drie races waren om verschillende redenen lastig. We moeten gewoon weer in een goed ritme komen", aldus de Brit.

Russell zet titel voorlopig uit zijn hoofd

Mede om die reden denkt Russell nog niet aan een mogelijke wereldtitel aan het einde van het seizoen. Hij moet daarvoor zijn huidige en voormalige teamgenoot inhalen en voor zich houden. Samen met Antonelli en Hamilton strijdt hij om de felbegeerde titel, maar het verschil met de jonge Italiaan is voorlopig aanzienlijk. Russell wil zich dan ook niet blindstaren op de stand. "Ik denk niet aan de titel, ik bekijk het gewoon race voor race. De prestaties verbeteren, en als die verbeteren, zal het verschil kleiner worden."