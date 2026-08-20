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Russell zet titel voorlopig uit het hoofd: "Bekijk het race voor race"

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Russell zet titel voorlopig uit het hoofd: "Bekijk het race voor race"

George Russell heeft de wereldtitel voorlopig nog niet in zijn hoofd. De Brit werd dit seizoen gezien als een van de grote titelkandidaten, maar heeft het lastig om zijn teamgenoot Kimi Antonelli te verslaan. De piepjonge Italiaan staat bovenaan in het wereldkampioenschap en heeft een voorsprong van 59 punten op zijn teamgenoot, die op de derde plek staat. Lewis Hamilton, die tweede staat, heeft een achterstand van vijftig punten op Antonelli. 

Met nog twaalf races te gaan is de titelontknoping nog lang niet aan de orde. Dat is voor Russell maar goed ook, want hij denkt voorlopig alleen maar aan het maximaliseren van zijn prestaties. Tijdens de drie races voor de zomerstop slaagde hij daar niet volledig in. De Brit behaalde een tweede plek en een zevende positie, maar viel ook een keer uit.

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Russell zoekt consistentie

Dat Russell op zoek is naar consistentie, is geen geheim. tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Grand Prix-weekend op Zandvoort vertelt de Brit dat hij van race tot race bekijkt wat voor hem het maximaal haalbare is. "Elk raceweekend zal heel belangrijk zijn; je wilt een beetje vaart maken. Gewoon doorgaan met hard werken; halverwege de eerste helft zat er een goede periode in, maar de laatste drie races waren om verschillende redenen lastig. We moeten gewoon weer in een goed ritme komen", aldus de Brit.

Russell zet titel voorlopig uit zijn hoofd

Mede om die reden denkt Russell nog niet aan een mogelijke wereldtitel aan het einde van het seizoen. Hij moet daarvoor zijn huidige en voormalige teamgenoot inhalen en voor zich houden. Samen met Antonelli en Hamilton strijdt hij om de felbegeerde titel, maar het verschil met de jonge Italiaan is voorlopig aanzienlijk. Russell wil zich dan ook niet blindstaren op de stand. "Ik denk niet aan de titel, ik bekijk het gewoon race voor race. De prestaties verbeteren, en als die verbeteren, zal het verschil kleiner worden."

Snorremans

Posts: 368

Gewoon lekker blijven janken, pik. Dat is goed voor het zelfvertrouwen..😋

  • 6
  • 20 aug 2026 - 16:55
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Nederland 2026

Reacties (6)

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  • Snorremans

    Posts: 368

    Gewoon lekker blijven janken, pik. Dat is goed voor het zelfvertrouwen..😋

    • + 6
    • 20 aug 2026 - 16:55
  • The Wolf

    Posts: 1.341

    Zijn T-pose heeft 'm nog niet veel geluk gebracht, mss tijd om een nieuwe pose te bedenken......

    • + 1
    • 20 aug 2026 - 17:08
    • f(1)orum

      Posts: 10.330

      Wellicht een decompose? ;-)

      • + 3
      • 20 aug 2026 - 17:19
    • snailer

      Posts: 34.515

      Ik stel een medelijden wekkende pose voor. Afgezakte schouders, krom staand, hoofd naar beneden, blik op de grond gericht.

      Maar aangezien het Russell is zal het niet werken.

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 19:42
  • Pietje Bell

    Posts: 36.302

    Arme Russell, toen Leclerc zich had verloofd was dat het onderwerp van gesprek het
    volgende GP weekend en nu vroeg niemand er naar, want alles draaide om Max zijn
    contractverlenging. Zielig toch?

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 18:12

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.192
  • Podiums 29
  • Grand Prix 163
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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