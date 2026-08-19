Carlos Sainz blijft ook in 2027 actief voor Williams. De Spanjaard heeft zijn contract bij de Britse renstal met meerdere jaren verlengd en maakt daarmee een einde aan de onzekerheid over zijn toekomst. Williams heeft na de eerdere contractverlenging van Alexander Albon het rijdersduo voor volgend seizoen compleet.

De toekomst van Sainz was de afgelopen weken onderwerp van speculatie. Zijn huidige contract liep na dit seizoen af en de voormalig Ferrari-coureur werd aan meerdere teams gelinkt. Tot een concrete overstap kwam het echter niet, waardoor Sainz uiteindelijk kiest voor een langer verblijf bij het team van teambaas James Vowles.

Sainz houdt vertrouwen in Williams-project

Sainz maakte begin 2025 de overstap naar Williams, nadat hij bij Ferrari plaats moest maken voor Lewis Hamilton. In zijn eerste seizoen liet de Spanjaard zich direct gelden met onder meer podiumplaatsen en speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Britse renstal. Dat zorgde ervoor dat Williams hem graag langer wilde behouden.

Het huidige seizoen verloopt voor Williams een stuk moeizamer. De renstal hoopte onder de nieuwe technische reglementen een volgende stap richting de top te zetten, maar die ontwikkeling is voorlopig uitgebleven. Zowel Sainz als Albon heeft moeite om structureel punten te pakken. Toch heeft Sainz voldoende vertrouwen in de plannen van Vowles om langer aan boord te blijven.

Williams houdt ervaren rijdersduo bij elkaar

Met de contractverlenging van Sainz verandert er in 2027 niets aan de bezetting van Williams. Albon verlengde eerder al zijn contract, waardoor de twee coureurs voor het derde achtereenvolgende seizoen samen het rijdersduo vormen. Daarmee kiest Williams voor continuïteit terwijl het team verder probeert op te klimmen.

Voor Williams is het behouden van Sainz bovendien belangrijk vanwege zijn ervaring. De Britse renstal wil zich onder de huidige reglementen verder richting de voorhoede ontwikkelen en beschikt daarvoor de komende jaren over twee ervaren coureurs. De Spanjaard heeft inmiddels zijn keuze gemaakt en blijft Williams trouw.