user icon
icon

Williams bevestigt: Sainz blijft bij team uit Grove

<< Naar nieuwsoverzicht
Williams bevestigt: Sainz blijft bij team uit Grove

Carlos Sainz blijft ook in 2027 actief voor Williams. De Spanjaard heeft zijn contract bij de Britse renstal met meerdere jaren verlengd en maakt daarmee een einde aan de onzekerheid over zijn toekomst. Williams heeft na de eerdere contractverlenging van Alexander Albon het rijdersduo voor volgend seizoen compleet.

De toekomst van Sainz was de afgelopen weken onderwerp van speculatie. Zijn huidige contract liep na dit seizoen af en de voormalig Ferrari-coureur werd aan meerdere teams gelinkt. Tot een concrete overstap kwam het echter niet, waardoor Sainz uiteindelijk kiest voor een langer verblijf bij het team van teambaas James Vowles.

Meer over Williams 'Williams heeft beet en contracteert Colapinto als opvolger Sainz'

'Williams heeft beet en contracteert Colapinto als opvolger Sainz'

11 aug
 Gevolgen voor Sainz als Verstappen bij Red Bull blijft

Gevolgen voor Sainz als Verstappen bij Red Bull blijft

19 aug

Sainz houdt vertrouwen in Williams-project

Sainz maakte begin 2025 de overstap naar Williams, nadat hij bij Ferrari plaats moest maken voor Lewis Hamilton. In zijn eerste seizoen liet de Spanjaard zich direct gelden met onder meer podiumplaatsen en speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Britse renstal. Dat zorgde ervoor dat Williams hem graag langer wilde behouden.

Het huidige seizoen verloopt voor Williams een stuk moeizamer. De renstal hoopte onder de nieuwe technische reglementen een volgende stap richting de top te zetten, maar die ontwikkeling is voorlopig uitgebleven. Zowel Sainz als Albon heeft moeite om structureel punten te pakken. Toch heeft Sainz voldoende vertrouwen in de plannen van Vowles om langer aan boord te blijven.

Williams houdt ervaren rijdersduo bij elkaar

Met de contractverlenging van Sainz verandert er in 2027 niets aan de bezetting van Williams. Albon verlengde eerder al zijn contract, waardoor de twee coureurs voor het derde achtereenvolgende seizoen samen het rijdersduo vormen. Daarmee kiest Williams voor continuïteit terwijl het team verder probeert op te klimmen.

Voor Williams is het behouden van Sainz bovendien belangrijk vanwege zijn ervaring. De Britse renstal wil zich onder de huidige reglementen verder richting de voorhoede ontwikkelen en beschikt daarvoor de komende jaren over twee ervaren coureurs. De Spanjaard heeft inmiddels zijn keuze gemaakt en blijft Williams trouw.

 

Need5Speed

Posts: 4.334

Komt er eindelijk een eind aan alle Sainz fiction.

  • 2
  • 19 aug 2026 - 15:21
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 4.334

    Komt er eindelijk een eind aan alle Sainz fiction.

    • + 2
    • 19 aug 2026 - 15:21
    • f(1)orum

      Posts: 10.326

      Yep, that makes Sainz. The end of all that sainzation!

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 15:34
    • The Wolf

      Posts: 1.321

      een Grove schande, het team Wil Liams in hun Car los van wat het kost!

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 15:41
    • Snork

      Posts: 22.909

      Szmoeth operator!

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 16:28
  • snailer

    Posts: 34.484

    Gefeliciteerd aan Williams. Denk ook aan de Williams fans. Ze hebben voor een middenveld een sterke line-up met in potentie een rijder er bij die goed genoeg is voor een top team.

    En wij krijgen wat minder nep nieuws.... Althans. Waarschijnlijk zullen ze wel een andere rijder naar voren schuiven.

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 15:32
    • Snork

      Posts: 22.909

      Gaat Lance wel of niet naar Ferrari?

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 16:28
  • dutchiceman

    Posts: 5.665

    Geen: BREAKING. Of: OFFICIEEL.

    Ik mis dat wel.

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 15:52

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 243
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar