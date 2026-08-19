FIA-directeur voor single-seaters Nikolas Tombazis bevestigt dat de extra vijf seconde voor de startprocedure, de pre-startprocedure, hoogstwaarschijnlijk ook komend seizoen blijven. De veiligheidszorgen zijn op een andere manier verholpen, maar de extra maatregel blijft volgens de FIA van waarde.

De oefenstarts waren tijdens de wintertests in Bahrein nogal een probleem. Meerdere teams wilden meer tijd tijdens de startprocedure, zodat zij hun turbochargers op toeren konden brengen en daarmee het toerental konden opbouwen. Uiteindelijk kwam de FIA met deze maatregel, ondanks dat niet alle teams enthousiast waren. Zo was Ferrari bang dat hun kleinere turbo hierdoor geen voordeel meer zou geven.

Voor de start van iedere Grand Prix is er dit seizoen een pre-startprocedure. Vijf seconden voordat de lampen aangaan, zetten de coureurs hun motoren alvast aan terwijl er blauwe knipperende lichten langs de baan zijn. Dit gebeurt nadat alle coureurs hun plek op de grid hebben ingenomen, zodat iedereen evenveel tijd heeft. Hoewel de meeste veiligheidsproblemen tijdens de start zijn verbeterd, denkt Tombazis dat de pre-startprocedure komend seizoen ook van kracht zal zijn.

Vaste procedure

Tombazis vertelt tegenover de internationale media dat hij de pre-startprocedure niet meer ziet als een tijdelijke maatregel. "Ik denk dat die vijf seconden inmiddels een vaste procedure zijn, ik zie niet waarom dat in deze reglementencyclus zou veranderen", aldus de FIA-directeur. "Dat heeft niets met veiligheid te maken. Het heeft er alleen mee te maken dat verschillende auto's op verschillende momenten op de grid aankomen, en coureurs moeten zich kunnen voorbereiden om, laten we zeggen, een goede start te hebben."

Het is dus niet meer zozeer een veiligheidskwestie, benadrukt Tombazis. "Ik denk niet dat het zozeer een veiligheidskwestie is. Het elektrische deel is meer een veiligheidskwestie." Met het elektrische deel wijst de directeur op een gevaarlijke situatie tijdens de Grand Prix van Australië. Liam Lawson kwam erg langzaam van zijn plek, waardoor Franco Colapinto hem nog maar net wist te ontwijken.

FIA heeft geleerd van eerdere situaties

"Nou, allereerst hebben we gewerkt aan de veiligheid bij de startlijn. Vanaf het moment dat we eind april het Miami-pakket bespraken tot nu hebben we gewerkt aan een vorm van noodherstel, dus elektrische onderdelen om een auto te helpen herstellen die een zeer trage start heeft en daardoor het risico te vermijden dat auto's stilvallen, enzovoort", zo legt Tombazis de lessen die de FIA heeft geleerd uit.

De FIA-directeur bedoelt hiermee het 'low power start detection'-systeem. Mocht een coureur, net als Lawson in Australië, erg langzaam accelereren bij een start krijgt hij automatisch MGU-K-vermogen. Zo krijgt hij een minimaal acceleratieniveau. De MGU-K kan een verschrikkelijke en dus ook gevaarlijke start wel in een slechte start veranderen, maar hij kan een slechte start niet in een betere start veranderen. Hierdoor is er geen competitief voordeel te halen uit het systeem. Dit heeft de grootste veiligheidszorgen verholpen, maar de pre-startprocedure blijft dus waarschijnlijk een vaste routine.