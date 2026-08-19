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Wolff: "Die uitdaging in Zandvoort gaan we graag aan"

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Wolff: "Die uitdaging in Zandvoort gaan we graag aan"

Toto Wolff kijkt enorm uit om weer te gaan racen in Zandvoort. Het is voorlopig de allerlaatste editie van de Dutch GP, waardoor Wolff nog meer druk voelt dan normaal. Sinds de terugkeer van de Grote Prijs van Nederland op de kalender heeft Mercedes nog niet gewonnen in ons kikkerlandje. 

Mercedes is dit seizoen begonnen als dominante factor en heeft in de eerste elf races maar liefst acht keer gewonnen. Alleen Ferrari en McLaren wisten de Zilverpijlen van de hoogste trede van het podium te houden. Volgens Wolff is dat niet genoeg en moet Mercedes nog meer races gaan winnen. 

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Mercedes heeft punten laten liggen

Volgens de teambaas van de Duitse renstal heeft Mercedes te veel geblunderd en zijn de coureurs te vaak uitgevallen. "We hebben punten laten liggen, onze concurrenten hebben de achterstand verkleind en we weten dat de tweede helft van het jaar meer van ons zal vergen dan de eerste", aldus Wolff in de preview op de Grand Prix van Nederland. Ondanks het puntenverlies heeft Mercedes een voorsprong van 72 punten opgebouwd ten opzichte van Ferrari, die tweede staan in het wereldkampioenschap. 

Wolff merkt op dat de tweede seizoenshelft erg belangrijk zal zijn voor het team. De concurrentie begint steeds dichterbij de Zilverpijlen te komen en dat komt volgens de Oostenrijker door achterliggende upgrades. "De kampioenschappen (zowel bij de coureurs als de constructeurs, red.) zullen worden beslist door de uitvoering en het tempo waarin we de auto de komende twaalf races kunnen ontwikkelen. Hoewel we qua upgrades iets achterlopen op onze concurrenten, hebben we nog meer potentieel en een duidelijk ontwikkelingsplan om dat te bereiken."

Mercedes gaat de uitdaging aan in Nederland

De eerste race in de tweede seizoenshelft is de Grand Prix van Nederland. Mercedes wil graag de uitdaging aangaan om daar te winnen, want dat is de constructeur nog niet gelukt sinds de rentree op de kalender in 2021. "Zandvoort is sinds de heropening een unieke uitdaging. Het is een lastig circuit om te beheersen, de fans zorgen voor een ongelooflijke sfeer en het is een race geworden waar de teams en coureurs naar uitkijken."

Mercedes heeft drie keer op het podium gestaan in Zandvoort. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in 2021 en George Russell in 2022. Toch is een overwinning nooit behaald. "We zijn er dichtbij geweest, maar hebben daar in het moderne tijdperk nog nooit gewonnen. Dit is onze laatste kans om daar verandering in te brengen, en dat is een uitdaging die we graag aangaan."

F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Nederland 2026

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NL Grand Prix van Nederland

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    12:30 - 13:30

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    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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NLGrand Prix van Nederland

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    12:30 - 13:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Mercedes
Mercedes
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